Balañà en viu celebra su debut como productora de espectáculos

Balañà en viu, empresa responsable de tres céntricos teatros de Barcelona, el Coliseum, el Tívoli y el Borràs, presentó con una concurrida fiesta su nueva temporada teatral celebrada en un espacio poco conocido por el público: la Cúpula situada en lo alto del Coliseum. Tras años como exhibidores se lanzan a la producción de espectáculos como coproductores del regreso del musical 'Ànima'; la comedia negra 'Mesures extraordinàries' y el musical 'Cabaret' en Madrid. "Hasta ahora solo habíamos producido el musical 'Fama' hace muchos años. Pero ahora la producción forma parte de nuestra línea estratégica. Buscamos propuestas de calidad, con talento y que emocionen al público. Queremos descubrir cosas que aún no se han visto: hay mucho potencial", ha señalado a El Periódico Anna Martínez Balañà, directora general de Balañà en viu, que aúna la experiencia de su Maria José Balañà y la energía de un joven equipo mayoritariamente femenino.

Y entre las novedades de la temporada, destacan el estreno en Navidades de una curiosa versión de 'Hamlet' con mucho humor con Peyu y Albert Pla en el Coliseum y 'La promesa', lo último de Yago Alonso ('Ovelles', 'La pell fina'), en el Borràs.

Albert Pla y Peyu en 'Hamlet' / EPC

Tras el éxito de su debut en el Coliseum la temporada pasada, la compañía australiana Circa regresa con su espectacular circo contemporáneo para presentar su nueva creación: 'Wolf', a partir del día 25, una sorprendente propuesta inspirada en el mundo de los lobos. Y también regresa 'The Rocky Horror Show', con la exitosa producción del West End que este año cuenta con un protagonista de excepción: Jason Donovan. El capítulo internacional cuenta también con la Compañía Nacional de Danza de Irlanda y su 'Rhythm of the dance' y el humor de Loius Clarck con 'Ridiculous' y del argentino Lucho Mellera con 'El Unipersonal' completan por ahora las apuestas internacionales que se centran en el Coliseum, con la excepción de la actuación de la cantante neoyorkina de jazz Catherine Russell en el Tívoli.

'El Tenoriu', con el que la pareja de cómicos Sílvia Abril y Andreu Buenafuente triunfaron la temporada pasada en el Poliorama se traslada al Coliseum. Si les interesa mejor darse prisa porque solo habrá 13 funciones y las entradas están volando.

'Chavela' con Razalén

Más allá de los anunciados musicales 'El fantasma de la ópera' y 'Ànima' en el Tívoli, la música tendrá mucha presencia en la programación. El Coliseum acogerá a principios de octubre el 'Wimen Festival' con actuaciones a principios de octubre de potentes artistas como María José Llergo, Annie B. Sweet, Anne Tijoux y Mala Rodríguez & Faena. Y por fin llegará a Barcelona 'Chavela', un espectáculo inspirado en la cantante mexicana de origen costarricense con la aplaudida artista Rozalén y la Luisa Gavasa, entre otras. El Coliseum completa su temporada con mucho humor. Las 'podcasteras' de 'Estirando el chicle' y Luis Zahera con 'Chungo' abren la temporada que también contará con Berto Romero con 'Lo nunca visto' y Luis Piedrahita con 'Apocalípticamente correcto'.

El Teatro Borràs ha abierto temporada con la comedia 'Mesures extraordinàries' que acaba funciones este domingo para dar paso a una nueva versión de 'Pel davant i pel darrerra', ya un clásico vodevilesco, caótico y lleno de enredos ambientado en el mundo del espectáculo. En enero regresarà 'Les Bàrbares', la aplaudida comedia ligera sobre mujeres de distintas generaciones y también vuelve Quim Masferrer con 'Bona Gent'. En mayo se estrenarà 'La promesa', lo último de Yago Alonso con Bea Segura, Marc Rodríguez, Dafnis Balduf, Edu Buch y Carol Rovira. Y en marzo, tras su éxito en La Villarroel, el Borràs recupera 'La presència', ese 'thriller' sobrenatural que Alonso firmó con Carmen Marfà. Y además el teatro de la Plaza Urquinaona sigue apostando por el Stand up comedy con nombres como la argentina Connie Ballarini y el irlandés Dara Ó Briain a Edu Soto, Ricardo Quevedo y Marc Sarrats, entre otros.