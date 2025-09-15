Muere Hermeto Pascoal, "el brujo" de la música brasileña

Hermeto Pascoal ha muerto en Río de Janeiro a los 89 años a causa de problemas respiratorios. Compositor prolífico como pocos, multi instrumentista, arreglista y artista con un carisma único, en Brasil le llamaban “El brujo”, y Miles Davis le apodó “el albino loco”. A partir de los sonidos de su tierra, el nordeste rural del Brasil, Pascoal levantó una obra gigantesca -más de cinco mil composiciones, según sus propios cálculos- que se mezclaba con todo tipo de músicas, de la tradición popular brasileña al jazz, pero que escapaba a cualquier categoría. "Lo llamo música universal, que no es un estilo sino una mezcla como el mundo mismo", decía Pascoal en 2013 en una entrevista a este periódico.

El mundo era para Pascoal una gran caja de resonancia. Desde niño, cuando crecía en un pueblo del estado de Alagoas, oía música en todo lo que le rodeaba. "Me construía flautas con cañas, instrumentos de percusión. Era una maravilla tocar con los animales del campo. Porque todos los animales son musicales". Pascoal empezó tocando el acordeón en un grupo familiar que animaba las fiestas de su pueblo, pero en sus discos y conciertos podía sonar de todo: desde una tetera a un cerdo, como el que metió en el estudio de grabación cuando dió forma a “Slaves Mass”, un disco dedicado a los esclavos que grabó en los Estados Unidos en los años setenta.

Tras destacar como acordeonista de música popular, a finales de los años 50 se mudó del norte rural de Brasil a Rio de Janeiro, donde se unió al grupo del percusionista Airto Moreira, Quarteto Novo, una banda capital en la mezcla de músicas populares de Brasil y el jazz que acompañó a estrellas de su país como Edu Lobo. A través de Moreira, el músico albino viajó a los Estados Unidos, donde grabó sus primeros discos como líder y entró en contacto con Miles Davis. Fascinado por sus composiciones, para el disco “Live-Evil”, publicado en 1971, el trompetista norteamericano quiso grabar una docena de piezas de Pascoal, aunque acabó incluyendo sólo tres. Su nombre no aparece en los créditos del álbum de Davis, pero el prestigio de Hermeto Pascoal ya había alcanzado el circuito internacional y a partir de entonces muchos músicos norteamericanos de jazz grabaron composiciones suyas.

El reconocimiento que logró en los Estados Unidos le permitió volver a Brasil y desarrollar su carrera a su manera, manteniendo su independencia artística. Pascoal levantó una obra sin par, profundamente arraigada en las músicas tradicionales de su país y al mismo tiempo muy libre. Compositor infatigable, se propuso retos como el de escribir 366 canciones, una para cada día del año -también para los años bisiestos-, que en 1997 publicó en forma de libro de partituras bajo el título “Calendário do Som”, para que todo el mundo tuviera su canción de aniversario. Esa misma exuberancia se traducía en conciertos imprevisibles y exigentes -tocar la música del gigante albino estaba al alcance de pocos- que al mismo tiempo eran auténticas fiestas.

Cuando Pascoal y su banda subían al escenario, o bajaban de improviso a la platea para mezclarse con el público, como le gustaba hacer a menudo, daba la sensación de que podía ocurrir cualquier cosa. “Cuando veo a otros músicos que tocan obligados a seguir un repertorio pienso que en algún momento seguro que se mueren de ganas de tocar otra cosa. Y acaban tocando sin ganas” decía días antes de su concierto en Barcelona en 2013. “Nosotros no. Tenemos un guión, pero improvisamos mucho. ¡A veces les asusto, porque hago cosas que no esperan!". Activo hasta el último momento, Hermeto Pascoal giró por España este verano. Estaba previsto que actuara en noviembre en el Festival de Jazz de Barcelona, que le trajo por última vez a la ciudad en 2022.