Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salud mental

El motivo por el que Lola Índigo deja la música de manera temporal: "Estoy agotada"

La cantante anunció la noticia después de su actuación en en el 'Coca Cola Music Experience'

Lola Índigo, noche de épica, chulería y llamaradas de dragón en el Estadi Olímpic

Rosalía y Lola Índigo, premiadas en unos MTV europeos 2024 marcados por las ausencias

La cantante Lola Índigo durante una entrevista para Europa Press.

La cantante Lola Índigo durante una entrevista para Europa Press. / Alejandro Martínez Vélez

Ricardo Castelló

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Lola Índigo es una de las artistas más destacadas de España desde 2017, cuando participó en 'Operación Triunfo'. No obstante, fue la primera en salir de la academia, aunque en pocos meses se hizo un lugar dentro del ámbito musical.

En el día de ayer, la intérprete madrileña de 'La Niña de la Escuela' fue la encargada de poner punto final al decimotercero aniversario del festival 'Coca Cola Music Experience'. No obstante, dejó a todos los espectadores boquiabiertos tras comunicar la decisión que ha tomado: dejar la música de manera temporal.

El principal motivo que otorgó a todos sus seguidores es que necesita tomarse un descanso de los escenarios, debido a que está "agotada mentalmente". Una decisión que lleva pensando desde hace ya un tiempo.

Después de una canción, la cantante se abrió con todos sus seguidores para anunciar la noticia: "Ahora voy a necesitar un tiempo para tomarme un descanso. Os quiero mucho, pero necesitaba decirlo".

Asimismo, Índigo reconoció en el festival 'Coca Cola Music Experience' que "llevo siete años trabajando sin parar y estoy agotada mentalmente". Desde que salió de 'OT', la madrileña no ha parado de triunfar con sus canciones, convirtiéndose en una de las grandes estandartes de la música española.

"Este es el sueño de mi vida. Y para estar aquí como dios manda necesito un break", sentenció la cantante madrileña. A pesar de que esta decisión ha sorprendido a muchos, ya ha habido artistas como Rosalía o Quevedo que también han optado por tomarse un descanso

Por ahora, no se sabe cuándo volverá a subirse a un escenario, pero sus seguidores ya esperan con ansias el momento de verla de nuevo en acción.

Noticias relacionadas y más

Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo a la madrileña: "Lola Índigo es la reina de España, el show que tiene es perfecto..." o "Me parece totalmente normal que se tome un tiempo, cuando vuelva lo hará toda la energía y estando bien".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Jordi González: 'Después de esta enfermedad que casi acaba conmigo si hago algo es porque me sale del corazón
  2. Mar afuera', la nueva serie juvenil sobre un centro de menores: 'Todo viene ligado a los privilegios
  3. Los 10 momentos clave de unos Emmy dominados por 'The Studio' y 'Adolescencia
  4. Premios Emmy 2025: las opciones de las series favoritas
  5. Chenoa: 'No concibo 'OT' sin ninguna historia de amor, porque la música es sentimiento
  6. Mariló y David
  7. Jorge de Mingo, funcionario de Correos de 52 años, no se corta un pelo: 'Tengo compañeros que reparten cuando les da la gana
  8. Inquebrantable Manuel Carrasco: una fiesta salvaje en Madrid que te perdiste por tus prejuicios

The Tyets y Estopa anuncian una colaboración que estrenarán en el Piromusical

The Tyets y Estopa anuncian una colaboración que estrenarán en el Piromusical

Javier Bardem, con pañuelo palestino en los Emmy, denuncia el genocidio y alaba el corte propalestino de la Vuelta

Javier Bardem, con pañuelo palestino en los Emmy, denuncia el genocidio y alaba el corte propalestino de la Vuelta

La malagueña Candela Sierra, Premio Nacional del Cómic 2025 con 'Lo sabes aunque no te lo he dicho'

La malagueña Candela Sierra, Premio Nacional del Cómic 2025 con 'Lo sabes aunque no te lo he dicho'

El motivo por el que Lola Índigo deja la música de manera temporal: "Estoy agotada"

El motivo por el que Lola Índigo deja la música de manera temporal: "Estoy agotada"

Sergio Ramos: "Ojalá pueda anunciar el día de mañana un concierto en el Bernabéu"

Sergio Ramos: "Ojalá pueda anunciar el día de mañana un concierto en el Bernabéu"

Perico Delgado, exciclista y comentarista de TVE, carga contra el Gobierno por lo ocurrido en el final de la Vuelta a España: "Eso tal vez no les dé vergüenza"

Perico Delgado, exciclista y comentarista de TVE, carga contra el Gobierno por lo ocurrido en el final de la Vuelta a España: "Eso tal vez no les dé vergüenza"

Owen Cooper: "Si sales de tu zona de confort puedes hacer cualquier cosa en la vida"

Owen Cooper: "Si sales de tu zona de confort puedes hacer cualquier cosa en la vida"

Muere Hermeto Pascoal, "el brujo" de la música brasileña

Muere Hermeto Pascoal, "el brujo" de la música brasileña