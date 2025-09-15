Manchester, ciudad invitada de la Mercè 2025: un hermanamiento a ritmo de música y tradición

Cuando pensamos en una ciudad hermanada con Barcelona, vienen a la mente –por sus vínculos históricos o culturales– Sarajevo, Nápoles o Atenas. Difícilmente imaginaríamos una ciudad a menudo prejuzgada por su clima lluvioso, el frío o un supuesto carácter inglés distante y altivo. Nada más lejos de la realidad: el Ajuntament de Barcelona ha elegido a Manchester como ciudad invitada en la Festa Major de la Mercè, que tendrá lugar del martes 23 al domingo 28 de septiembre de 2025.

La decisión tiene su fundamento. Ambas urbes fueron protagonistas de la revolución industrial que germinó el comercio de bienes y extendió el progreso –aunque no exento de críticas– al conjunto de Europa. Con el tiempo, ese parentesco se ha hecho más evidente en el ámbito artístico (dejando aparte la excelencia futbolística de Pep Guardiola con el Manchester City). Tanto la ciudad inglesa como la catalana cuentan hoy con una sólida oferta cultural comparable a la de París o Londres, pero se han ganado un prestigio singular erigiéndose en adalides de una cultura alternativa a los museos y edificios históricos que conforman el Viejo Continente.

De Manchester provienen muchas de las bandas que han brillado en los clubes y salas de conciertos de la capital catalana: The Smiths, Oasis o Doves. No obstante, en las paredes de Barcelona sigue retumbando la ciudad de las abejas, animal símbolo de Manchester. En esta Mercè resonará también esa herencia con propuestas arriesgadas como el multiinstrumentista Tom Werkha, el jazz-pop y folk de Ríoghnach & Honeyfeet, la energía bailable de Porij o las canciones comprometidas de Chloe Slater. En total, 40 talentos emergentes –20 de Manchester y 20 de Barcelona– llenarán de música y color las calles en lo que se anuncia como un intercambio creativo sin precedentes.

Tradición y contracultura

Más allá de los conciertos en 15 escenarios repartidos por la capital catalana, uno de los platos fuertes en los que tendrá presencia la ciudad inglesa será el Mercè Arts de Carrer (MAC) i Cultura Popular: una mosaico de tradiciones y artes escénicas que invadirán todos los rincones de la ciudad, desde el Parc de l'Estació del Nord, pasando por el Castell de Montjuïc hasta la playa de la Nova Icària.

De esta manera, se podrá vivir el Pregó de Emma Vilarassau acompañado del paisaje sonoro de la instalación Warning Notes de la compañia Oxford Contemporary Music; la solemnidad de las sardanas acompasada del compromiso de los bailarines neurodivergentes de Stopgap Dance Company; el correfoc enlazado con el Jardí de Foc de los mancunianos Walk the Plank; o la diada castellera en la Plaça Sant Jaume mezclada con los sonidos de Nueva Orleans de los británicos Mr Wilson's Second Liners.

De Vilafranca a Manchester

El hermanamiento entre naciones centenarias en pro de la cultura también se ha materializado en el terreno de la imaginería festiva. La artista vilafranquina Dolors Sans ha diseñado la cabeza de una geganta con técnicas tradicionales catalanas, mientras que la asociación inglesa Global Grooves ha creado su cuerpo y vestuario. El resultado es Queen Bee (Reina Abeja): una figura de cuatro metros con rostro humano que evoca a una trabajadora textil de Manchester, símbolo de la abeja obrera que identifica a la ciudad.

La misma colaboración ha dado vida a un drac, inseparable de las Festes Majors catalanas, que representa la industria textil compartida entre ambos territorios. La pieza ha sido construida junto al imaginero de Solsona Pau Reig. Ambas figuras –la abeja y el drac– desfilarán durante la Mercè en Barcelona antes de viajar a Inglaterra, donde volverán a lucirse en el día más importante de la ciudad inglesa: el Manchester Day, celebrado cada 26 de julio.

No todo se queda en las calles

Más allá de la música y las tradiciones festivas, Barcelona y Manchester comparten otros lazos significativos. El deporte es uno de ellos: el Camp Nou fue escenario de la histórica final de Champions de 1999 que el Manchester United ganó en el último minuto, mientras que el Barça de Guardiola marcó época en Old Trafford. En los últimos años, también el fútbol femenino ha tejido puentes, con cruces decisivos en competiciones europeas y un mismo espíritu de profesionalización que las coloca a la vanguardia del continente.

El urbanismo constituye otro paralelismo evidente. Ambas ciudades, tras el declive industrial, acometieron ambiciosos planes de regeneración. En Manchester, antiguos muelles y fábricas como los de Salford Quays se transformaron en polos culturales y mediáticos; en Barcelona, el 22@ y la renovación del Poblenou siguieron un camino similar, convirtiendo viejas naves en espacios para la innovación tecnológica y la creación artística. La cooperación se extiende al ámbito académico y científico, así como al compromiso compartido de ambas urbes con la sostenibilidad y la lucha contra la emergencia climática.