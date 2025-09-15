Referente del humor
Javier Cansado anuncia que tiene cáncer y se retira "varios meses"
El Periódico
Javier Cansado, uno de los grandes referentes del humor español, ha anunciado que le han diagnosticado cáncer y que esta semana comienza el tratamiento, después de haber sido operado, por lo que estará "varios meses" retirado. El cómico ha explicado en la red social X (antes Twitter) que en verano se puso enfermo y "un tumor era el culpable". "Me han operado y esta semana empiezo el tratamiento, así que estaré varios meses sin participar en mis movidas", ha avanzado en el mensaje el humorista del dúo Faemino y Cansado.
La reacción en redes ha sido inmediata, inundada de mensajes de ánimo de seguidores y compañeros del mundo del espectáculo como Dani Rovira, JJ Vaquero o Aitor Albizua. Cansado, abrumado por los mensajes, ha respondido a las muestras de cariño con un mensaje en X: "Muchas gracias. Después de leeros no me queda otra que curarme!!!!". El veterano cómico, que destaca por su humor absurdo, forma parte actualmente del exitoso programa 'Ilustres ignorantes'.
- Jordi González: 'Después de esta enfermedad que casi acaba conmigo si hago algo es porque me sale del corazón
- Los 10 momentos clave de unos Emmy dominados por 'The Studio' y 'Adolescencia
- Mar afuera', la nueva serie juvenil sobre un centro de menores: 'Todo viene ligado a los privilegios
- Premios Emmy 2025: las opciones de las series favoritas
- Chenoa: 'No concibo 'OT' sin ninguna historia de amor, porque la música es sentimiento
- Mariló y David
- Jorge de Mingo, funcionario de Correos de 52 años, no se corta un pelo: 'Tengo compañeros que reparten cuando les da la gana
- Inquebrantable Manuel Carrasco: una fiesta salvaje en Madrid que te perdiste por tus prejuicios