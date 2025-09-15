Javier Cansado anuncia que tiene cáncer y se retira "varios meses"

Javier Cansado, uno de los grandes referentes del humor español, ha anunciado que le han diagnosticado cáncer y que esta semana comienza el tratamiento, después de haber sido operado, por lo que estará "varios meses" retirado. El cómico ha explicado en la red social X (antes Twitter) que en verano se puso enfermo y "un tumor era el culpable". "Me han operado y esta semana empiezo el tratamiento, así que estaré varios meses sin participar en mis movidas", ha avanzado en el mensaje el humorista del dúo Faemino y Cansado.

La reacción en redes ha sido inmediata, inundada de mensajes de ánimo de seguidores y compañeros del mundo del espectáculo como Dani Rovira, JJ Vaquero o Aitor Albizua. Cansado, abrumado por los mensajes, ha respondido a las muestras de cariño con un mensaje en X: "Muchas gracias. Después de leeros no me queda otra que curarme!!!!". El veterano cómico, que destaca por su humor absurdo, forma parte actualmente del exitoso programa 'Ilustres ignorantes'.