Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Referente del humor

Javier Cansado anuncia que tiene cáncer y se retira "varios meses"

El humorista Javier Cansado, en una imagen de archivo.

El humorista Javier Cansado, en una imagen de archivo. / Bcn

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Javier Cansado, uno de los grandes referentes del humor español, ha anunciado que le han diagnosticado cáncer y que esta semana comienza el tratamiento, después de haber sido operado, por lo que estará "varios meses" retirado. El cómico ha explicado en la red social X (antes Twitter) que en verano se puso enfermo y "un tumor era el culpable". "Me han operado y esta semana empiezo el tratamiento, así que estaré varios meses sin participar en mis movidas", ha avanzado en el mensaje el humorista del dúo Faemino y Cansado.

La reacción en redes ha sido inmediata, inundada de mensajes de ánimo de seguidores y compañeros del mundo del espectáculo como Dani Rovira, JJ Vaquero o Aitor Albizua. Cansado, abrumado por los mensajes, ha respondido a las muestras de cariño con un mensaje en X: "Muchas gracias. Después de leeros no me queda otra que curarme!!!!". El veterano cómico, que destaca por su humor absurdo, forma parte actualmente del exitoso programa 'Ilustres ignorantes'.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas