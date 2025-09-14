Sara Puig, presidenta de la Fundació Joan Miró: una visión muy local y muy global para una institución cincuentenaria

La Barcelonina de l’Any 2025, Sara Puig Alsina (Barcelona, 1968), preside el patronato de la Fundació Joan Miró desde marzo de 2019. La programación de la institución en su 50º aniversario refleja dos obsesiones de la gestión de Puig. Por un lado, extender aún más las conexiones de la fundación con el ecosistema cultural catalán en general y barcelonés en particular. Ahí están, por ejemplo, las colaboraciones con Ràdio Primavera Sound, el Festival de Peralada, el Cercle del Liceu o el Sónar. Y tomen nota: un año más, la Fundació Joan Miró celebrará una jornada de puertas abiertas por las fiestas de la Mercè, el 24 de septiembre. Por otro lado, reforzar la proyección internacional de Miró. Ahí está la exposición antológica de su obra en el Tokyo Metropolitan Art Museum, inaugurada el 1 de marzo y clausurada el 6 de julio. Se encabalgó con el cierre, el 2 de marzo, de la muestra de esculturas del artista nacido en Barcelona en 1893 en el Beelden aan Zee Museum de La Haya.

Las dos exposiciones centrales del cincuentenario también reproducen ese doble eje. 'La poesía acaba de empezar. 50 años de la Miró' recorre la historia de la entidad con el foco puesto en su relación con la capital catalana, mientras que 'Miró y los Estados Unidos' revela el diálogo intergeneracional entre el creador y artistas norteamericanos, clave en el desarrollo del arte del siglo XX; la muestra viajará a The Phillips Collection de Washington cuando acabe en Montjuïc. Miró tenía una visión muy local y muy global; Puig, también.

Compromiso enorme

"Tiene un compromiso enorme con el arte, la cultura y Barcelona", subraya Marko Daniel, director de la Fundació Miró. "Siempre ayuda al máximo a la irradiación internacional de Barcelona", abunda Joan Punyet Miró, nieto del pintor y escultor y miembro del patronato de la fundación.

Puig se inició en el disfrute del arte de la manera más orgánica posible: en la familia. Su padre, Enric Puig, la llevaba a exposiciones los fines de semana que pasaban en Barcelona. Y un tío suyo hacía copias de pinturas de grandes artistas internacionales, a los que la niña fue descubriendo con esas réplicas. Del disfrute pasó de manera natural al estudio.

Sara Puig,barcelonina de l'any,en la Fundació Joan Miró / JAVIER MAJADA

Arte y gestión

La presidenta de la Fundació Joan Miró es licenciada en Historia del Arte por la Universitat de Barcelona y tiene un máster en Art Administration (Museums) por la New York University. Combina, pues, los perfiles de experta en arte y experta en gestión de centros culturales. No es tan habitual, y todavía lo era menos antes de que empezaran a proliferar los estudios de gestión cultural. Puig fue pionera en España en detectar que ser un gran conocedor del mundo del arte no conlleva ser un buen responsable de un museo, y puso manos a la obra. "No pasa siempre que tengas una presidenta con semejante conocimiento de los dos campos", señala David.

Fuentes del equipo con el que trabaja en la Miró destacan su trato "próximo y generoso", así como su "inteligencia emocional". Ningún aspecto de la institución le es ajeno y "está dispuesta a hablar de todo lo relativo al centro en cualquier momento", agregan.

Puig, miembro de la familia catalana que ha edificado el gigante perfumero del mismo nombre, trabajó con el Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York (1994-1995), la Fundació Macba (1996-1998) y la Fundació Francisco Godia, de la que fue directora desde su creación en 1998 hasta 2012. Así que fue ella quien dio vuelo al legado de uno de los más importantes coleccionistas de arte españoles. Su relación con la Fundació Miró empezó antes de que alcanzara la presidencia: es miembro del Patronato desde 2013 y de la Comisión Delegada desde 2014.

La intimidad de la experiencia artística

Quizá su proyecto más personal sea The Feuerle Collection, que cofundó con Désiré Feuerle en Berlín en 2016. La colección alberga mobiliario y objetos chinos desde antes de Cristo hasta el siglo XVII, y esculturas del imperio jemer (Camboya) de los siglos VII a XIII. También están representados artistas contemporáneos de primera fila como Zeng Fanzhi, Nobuyoshi Araki, Cristina Iglesias, Anish Kapoor o Adam Fuss. El espacio es un antiguo búnker de telecomunicaciones de la Segunda Guerra Mundial que fue renovado por el arquitecto inglés John Pawson. Se trata de un museo para cuya visita hay que pedir cita y que admite un número limitado de visitantes. Política que pone en valor la intimidad de la experiencia artística y que entronca con una práctica habitual de Puig: le encanta ir sola a museos para gozar de sus obras favoritas. Cuando la agenda se lo permite.

Alianzas

Con contactos por todo el mundo, Puig "brilla" en conseguir alianzas con el tejido social, económico y cultural privado, revela David. Los apoyos, patrocinios y mecenazgos son esenciales para una institución que tiene que buscar sus propios recursos. Ni mucho menos es una dinámica nueva, pero la pandemia de covid la puso en primer plano, por no hablar de la creciente competencia en el terreno de los centros culturales.

Filántropa convencida, Puig es patrona de la Fundación Amigos del Museo del Prado, la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana y el KW Institute for Contemporary Art de Berlín. También forma parte del Comité Asesor de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) y de los consejos internacionales de la Hispanic Society of America de Nueva York, del Museum Berggruen de Berlín y del Tate Britain de Londres.