Las 'matinées' y las funciones teatrales en lunes y martes se expanden en Barcelona

Tradicionalmente, el lunes era día de descanso para los profesionales del teatro, pero muchas salas de Barcelona ofrecen funciones ese día y mantienen la actividad casi todos lo días de la semana. Al principio era algo que solo hacían las salas pequeñas y medianas, pero desde hace algún tiempo también lo han empezado a poner en práctica grandes teatros como el Poliorama y el Goya. También están arraigando las funciones vermut, que se programan sobre las 12 del mediodía o antes. Para algunos será una novedad, pero los más teatreros ya hace años que se han aficionado a ello.

Los exhibidores consultados por EL PERIÓDICO indican que detrás de estas ansias por presentar espectáculos todos los días y casi a todas horas, sin dejar un solo hueco en la programación, está relacionado con la subida del alquiler en Barcelona. "La multiprogramación es una necesidad. Hay que rentabilizar al máximo la sala", explica Sem Pons, del Espai Texas. Este año los lunes cuentan, entre otros, con el monólogo 'No ho hauria de fer', que puede verse los lunes, del 29 de este mes al 14 de octubre, protagonizado por Roger Coma. "El público de los lunes suele ser local, no de fuera de Barcelona", indica Pons. La obra 'El mestre i el mar' se extiende al lunes y también se ofrece el domingo en horario vermutero: a las 12:30 horas. "Hay gente que prefiere venir al teatro y después ir a comer". Bob Pop volverá en octubre solo en ese horario.

Hasta ahora los exhibidores programaban espectáculos familiares los domingos, pero como el precio medio de estos espectáculos ha ido cayendo y con ello la recaudación, muchos teatros se han pasado a otro tipo de oferta. "Ya hay mucha programación familiar de calidad y a precios baratos en teatros públicos, en el Liceu y L'Auditori", comenta Pons.

Desde hace más de un lustro, La Villarroel también apuesta por esta modalidad, donde encaja la programación OFF. Y en el Goya se han asentado también las funciones los lunes y martes: esta temporada repone dos comedias que han gozado del aplauso del público: 'Plaer culpable', y 'Les dones sàvies'. Y en octubre actuará el premiado Toni Servillo ('La gran belleza'), con una única función 'Le voci di Dante' -un Flaix del Temporada Alta- que sumerge al espectador en un viaje literario y vital inspirado en 'La divina comedia'.

Hiperprogramación en el Poliorama

Toni Albaladejo, veterano productor de Anexa, que con 3XTR3S junto a Tricicle y Dagoll Dagom gestiona el Teatre Poliorama, considera que la multiprogramación es un puro ejercicio de subsistencia económica. El Poliorama, un histórico teatro situado en La Rambla, no podría aguantar sin ofrecer funciones todos los días o casi, desde la mañana hasta la noche con funciones habituales, escolares, familiares y golfas. "Hacemos de todo: espectáculos de texto, flamenco, musicales y humor.". El motivo, explica, es la diferencia entre lo que vale montar y mantener un espectáculo en cartel y lo que el público paga. "El precio de las entradas lleva años bloqueado, las subidas han sido son ínfimas. Hay miedo a hacerlo pero la realidad es que todo sube: el agua, la luz, los salarios y el precio del alquiler, que se ha disparado en toda Barcelona."

Como exhibidor, Albadalejo procura rentabilizar el local al máximo, optimizar la sala todo lo posible. Entre las propuestas en lunes y martes cuenta en este arranque de temporada con 'Els colors de Duke Ellington' y 'Pots ser tú, puc ser jo', sobre la dura realidad de las enfermedades mentales en la adolescencia.

"En el extranjero, la entrada de un musicales no baja de los 120 o 150 euros y aquí están entre 40 y 50. 'Ànima', que triunfó en el TNC la temporada pasada podía conseguirse por entre 16 y 32 euros", recuerda. "Entre los costes y los impuestos, a los teatros privados no nos queda otra que programar más", admite Albaladejo. "No nos podemos permitir estar por debajo del 60% o 65% de ocupación. Esa cifra determina si ganamos o perdemos dinero". Considera que las subvenciones para exhibir, aunque ayudan, no son nada del otro mundo. El Poliorama recibe ayudas de 20.000 euros de la Generalitat y 15.000 del Ayuntamiento pero pagan un alquiler de 300.000 al año.

Ahora, a diferencia del siglo pasado, hay muchos más espectáculos que espacios donde exhibir. Oferta y talento no faltan, por eso el Excel del Poliorama es un auténtico tetris.

El público manda

Para Tania Brenlle, directora artística de La Villarroel, una de las cuatro salas de Focus en Barcelona, ha habido una evolución. "Hemos pasado de ofrecer funciones golfas a funciones en horario normal los lunes y martes". Junto a las matinales al mediodía los sábados, esas funciones forman el OFF Villarroel. Empezó a programarlas con Vaca 35, compañía mexicana que acababa su espectáculo 'Cuando todos pensaban que habíamos desaparecido' sirviendo un potente guiso que preparaban durante la función. "Hemos comprobado que la idea de ir al teatro y después a comer, funciona. Es un buen plan. A la gente le gusta", dice la directora de la sala.

También el Maldà ha activado las funciones-vermut a las 12:00 horas. "Nos hemos dado cuenta que viene más gente joven a esa hora y queremos probar como va. La idea nos gusta también porque permitirá a las compañías y a nosotros conciliar mejor", afirma Adrià Aubert, responsable de la sala. Y como el público manda, si no funciona siempre están a tiempo de cambiarlo. El público dirá.