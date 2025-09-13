Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Espectáculo en Roma

Miles de personas abarrotan la plaza del Vaticano antes de un inédito concierto con Karol G

La colombiana ofrece junto al tenor italiano Andrea Bocelli y los cantantes estadounidenses John Legend y Pharrell Williams un macroshow por la paz y la fraternidad

Pharrell Williams, Karol G y John Legend agotan las entradas para un concierto en el Vaticano

Pharrell Williams actúa durante un concierto en la Plaza de San Pedro con motivo de la clausura del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana.

Pharrell Williams actúa durante un concierto en la Plaza de San Pedro con motivo de la clausura del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana. / AP Photo/Gregorio Borgia

Efe

Ciudad del Vaticano
Miles de personas abarrotaron la tarde de este sábado la Plaza San Pedro del Vaticano a la espera de un inédito concierto con artistas como la colombiana Karol G, el tenor italiano Andrea Bocellio los estadounidenses John Legend y Pharrell Williams.

El espectáculo, titulado 'Grace for the World' ('Gracia para el mundo'), cerrará la tercera edición del 'Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana', una iniciativa promovida por la Basílica de San Pedro que ha tenido lugar en Roma desde este viernes.

Pruebas de sonido

El recital comienza a las 21.00 horas locales, pero ya desde primera hora de la tarde los aledaños de la plaza acogen a una multitud distribuida en distintas filas a lo largo de los distintos accesos de la plaza, controlados por las autoridades.

Con banderas de distintos países -muchas colombianas- y un ambiente festivo, los asistentes comenzaron a entrar dos horas antes del concierto, en el momento en el que Karol G y Pharrel Williams realizaban las pruebas de sonido.

Los primeros en llegar han comenzado a corear el nombre de la colombiana, así como a vitorear al tenor italiano y al cantante estadounidense.

No está previsto que el papa León XIV asista al concierto.

Espectáculo con drones

Durante este inédito concierto en la monumental plaza vaticana también se llevará a cabo un espectáculo con drones, que dibujarán en el cielo romano formas y mensajes.

El evento musical, abierto al público y transmitido en directo a todo el mundo, no solo contará con celebridades internacionales, sino también con una exhibición aérea de 3.500 drones que iluminarán el cielo vaticano con figuras inspiradas en la Capilla Sixtina.

