Sijena Sí reclamará la devolución de las pinturas frente al MNAC

La Plataforma Sijena Sí se concentrará ante el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) en Barcelona el próximo 27 de septiembre para reclamar el regreso de las pinturas murales al monasterio de Huesca y ha lanzado una campaña de recogida de firmas para pedir a otras entidades ya la ciudadanía en general que suscriban y den apoyo a la iniciativa.

El colectivo ha anunciado además que presentará en breve una denuncia formal ante el ICOM (Consejo Internacional de Museos) por las violaciones de su Código de Deontología por parte del MNAC.

En un manifiesto, la plataforma critica que el MNAC, en vez de cooperar para una devolución amistosa del conflicto y sabiendo que sólo tiene las pinturas en depósito, ha impedido durante años la labor de técnicos independientes que querían estudiar el estado de las pinturas, ha prohibido el acceso a la documentación que alberga sobre ellas y ha puesto trabas técnicas y jurídicas.

Parte de estas trabas provienen, asevera el colectivo, de que el MNAC está replicando modelos obsoletos de gestión del patrimonio, cada vez más criticados por los especialistas.

Otros casos de devoluciones

Denuncia que el MNAC invoca a patrones mercantilistas como el número de visitantes o supuestas necesidades de conservación para justificar el no entregar las pinturas, quedándose desfasados en comparación con la respuesta de otros museos o archivos como, por ejemplo, la devolución de miles de piezas arqueológicas de la Universidad de Yale en su disputa con Perú.

Sijena Sí cita asimismo el caso del Museo Nacional de Culturas del Mundo y el Rijksmuseum de Ámsterdam, que devolvieron recientemente a Indonesia y Sri Lanka 478 obras saqueadas en el período colonial, o el Archivo General de la Guerra Civil Española devuelto a la Generalidad de Cataluña.

Desde la plataforma critican que como "última excusa" se aducen ahora nuevos problemas con las pinturas que antes no existían, ni en anteriores traslados de las piezas ni en el juicio, y el MNAC presentó el 8 de septiembre de 2025 un "incidente de ejecución" para mostrar nuevos argumentos técnicos en contra del traslado.

Con esta postura, el MNAC está "incumpliendo de forma flagrante" el Código de Deontología del Consejo Internacional de Museos (ICOM), especificado en su artículo 6.2. que "los museos deben estar dispuestos a entablar un diálogo de cara a la devolución de un bien cultural en el país o comunidad de procedencia", apunta el colectivo.

Y añade que el artículo 6.3 dice que "si un país o una comunidad de los que proceden objetos o especímenes piden su restitución y se puede probar no sólo que éstos han sido exportados, o transferidos de otra manera, en contra de los principios de los convenios internacionales y nacionales, sino que además forman parte del patrimonio cultural o natural del país o la comunidad peticion cooperar en su devolución".

Sociedad "polarizada"

Para Sijena Sí, las sucesivas respuestas del MNAC y sus patrones (el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y el Ministerio de Cultura) han creado una "polarización extrema" en parte de la sociedad catalana, intentando simular que este asunto es un tema político de Aragón contra Catalunya, pero el traslado de las pinturas es básicamente un tema científico y de justicia.

La plataforma señala que la actitud de muchas instituciones culturales que obvian en sus debates la racionalidad, la serenidad y la ecuanimidad lleva a marginar a los pequeños pueblos como sede de espacios culturales o museos, despojándolos o expoliándolos de su patrimonio y concentrando las obras artísticas en sus salas o almacenes, sin valorar.

Por eso, la Plataforma Sijena Sí exige al MNAC que vuelva a Sijena las pinturas y que lo haga con plena colaboración técnica de Aragón hasta lograr la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo y el fin de un litigio que nunca debería haber existido.