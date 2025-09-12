Post Malone, del trap al ‘stadium rock’ con sombreros vaqueros en un aplastante concierto en el Estadi Olímpic

La moderna hibridación de géneros tiene en Post Malone a un ejemplo rampante, así como una muestra de que el ascendiente urbano-rap-trapero bien puede entenderse con las guitarras eléctricas, y las baterías, y hasta los sombreros de ‘cowboy’. Bastantes de estos pudimos ver este viernes en el Estadi Olímpic, única parada en España de la gira más ambiciosa del tatuado portento de Siracusa, el bautizado como ‘Big ass stadium tour’.

Concierto que arrancó al modo de una banda metalera, entre guitarrazos y llamaradas, recordándonos que Austin Richard Post es un hincha de Nirvana y Metallica (y que grabó con Ozzy Osbourne), en esa cavilación en voz (muy) alta llamada ‘Texas tea’ , donde chulea a su manera (“las discográficas intentan clonarme”). Ocho años después de su debut en Razzmatazz (fueron dos conciertos), el Estadi le quedó grande a Post Malone: una media entrada, si llegó. Algo parecido pasó hace unos días en París, dicen las crónicas.

Tal vez un disco más o menos country como es ‘F-1 trillion’ (donde se codea con Dolly Parton, Tim McGraw, Hank Williams Jr. y otros altos exponentes del género) no sea la mejor carta para jugarse un ‘tour’ de estadios por Europa. De hecho, el montaje, con una corta pasarela y un reducido escenario alternativo, después de haber visto este verano ‘shows’ despampanantes en Montjuïc, parecía más propio de una ‘arena’ tipo Sant Jordi.

Pero hubo ambiente de complicidad entre una audiencia atenta a las parrafadas celebrativas de Post Malone y a un guion que, si bien fue salpicando ‘hits’ (pronto cayó a plomo ‘Better now’), reservaba agudos volantazos sonoros: del rapeado de ‘Wow’ a la incursión filo-country con ‘Wrong ones’ y, de ahí, a un bloque más introspectivo, con ‘I fall apart’, menos oscura que en el disco bautismal de 2016, con piano y subidón rockero. Y esos registros pop melodiosos, como ‘Goodbyes’ y un ‘Losers’ compartido con Jerry Roll, camarada y telonero.

Post Malone lució maneras propias con su voz árida, su humor y esas instrumentaciones con músculo, incluso en los momentos más sensibles y más pop: ‘Circles’ o ese primer éxito que fue ‘White iverson’, diez años atrás. Sacó a un fan en el breve tramo acústico (‘Stay’) e implantó la danza con el simpático trote vaquero de ‘Pour me a drink’ y ‘Dead at the honky tonk’.

En el tramo final, aunque volvió la pirotecnia y sentimos el calor de las llamas, ese atrezo no fue capital a la hora de imponer un robusto ‘Rockstar’ (con esas citas a Bon Scott y a Jim Morrison) y de hacer bailar al público con ‘I had some help’ y un ‘Sunflower’ (de la banda sonora de ‘Spider-Man: un nuevo universo’), tema este alargado con un florido solo de piano. La épica se pasó de rosca en la última carta, ‘Congratulations’, con su recorrido autobiográfico (“trabajaste tan duro que se te olvidó ir de vacaciones”) y estirando el minutaje con todo el empaque del que Post Malone y su imponente banda eran capaces. Que no era poco. Esto ‘stadium rock’, después de todo, vivito y coleando en 2025.