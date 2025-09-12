Música
Pharrell Williams, Karol G y John Legend agotan las entradas para un concierto en el Vaticano
AFP
Pharrell Williams, Karol G y Andrea Bocelli son algunos de los artistas que participarán este sábado de un megaconcierto por la paz y la fraternidad en el Vaticano, que promete reunir a decenas de miles de personas en la plaza de San Pedro.
El evento gratuito, que incluirá un espectáculo de luces con 3.500 drones, contará también con la actuación del compositor estadounidense John Legend, la estrella del K-Pop BamBam, la franco-beninesa Angélique Kidjo y el coro de gospel Voice of Fire, entre otros.
Según la página del concierto, las entradas ya están agotadas. "El mundo está marcado por conflictos y divisiones, y ustedes están unidos en un fuerte y valiente 'no' a la guerra y 'sí' a la paz y la fraternidad", declaró este viernes el papa León XIV, quien no debería asistir a la cita, según su agenda oficial.
"Quiero agradecer a los artistas que, gracias a su creatividad, difundirán este mensaje por todo el mundo desde la magnífica columnata de Bernini", agregó el pontífice. Este megaconcierto cierra el tercer "Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana", un ciclo de reuniones lanzado tras la publicación en octubre de 2020 de la encíclica del papa Francisco "Fratelli tutti" ("Todos hermanos").
"Juntos, difundamos a través de la música el mensaje de unidad y gracia para toda la humanidad", publicó días atrás Pharrell Williams en su cuenta de Instagram. Los organizadores no precisaron cuántos espectadores se inscribieron para acudir a este concierto, anunciado durante el verano boreal. La plaza de San Pedro tiene capacidad para acoger a decenas de miles de personas.
La cita será también retransmitida en vivo en varios canales estadounidenses e italianos.
