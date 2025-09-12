La Orquesta Sinfónica del Vallès celebra 30 años de Simfònics al Palau con valses, zarzuelas, ópera y hasta rock

La Orquesta Sinfónica del Vallès (OSV) celebra y el Palau de la Música Catalana celebran esta temporada el 30 aniversario del ciclo Simfònics al Palau. La temporada 2025-26 consta de 24 conciertos de clásica, ópera, zarzuela, valses, bandas sonoras, estrenos y rock sinfónico, repertorio barroco y grandes obras sinfónico corales pondrán a prueba la versatilidad de la formación.

Se inaugura el próximo sábado 20 de septiembre con 'La Patética' Chaikovski y las 'Últimas canciones' de Strauss, con la magnífica soprano alemana Julia Kleiter. El concierto, dirigido por Andrés Salado, abrirá su etapa como director titular de la OSV. Salado toma el relevo de Xavier Puig, que seguirá vinculado a la formación como director residente en una estructura artística que incorpora también a Isabel Rubio como directora asociada.

Andrés Salado, titular de la OSV, en uno de los conciertos de la última temporada. / Lorenzo Duaso

Joaquim Uriach, presidente de la Fundació Orfeó-Palau, ha destacado el paralelismo entre la orquesta vallesana y el Orfeó Català: "Ambos comparten la excelencia artística, la innovación en formatos y contenidos y la proximidad con el público". En los últimos tres años su público ha crecido situándose en 32.000 espectadores y una ocupación media del 82% la última temporada. La energía de la orquesta y sus ganas de seguir proponiendo cosas nuevas enganchan al público. Este 30 aniversario de su ciclo en el Palau contará con la colaboración por primera vez de diferentes autores que fabularán historias sobre algunas de las obras de la temporada. Sus relatos se incluirán en los programas de mano. Entre ellos figuran por ahora: Xavier Bosch, Gemma Ventura, Carlos Zanón, Raül Garrigasait, Sílvia Pujalte, Sofia Martínez y Anna Costal.

Más allá de sus más populares como los de valses, los dedicados a bandas sonoras y a los de pop-rock en clave sinfónica, el apartado de clásica cuenta con grandes obras del repertorio y destacados solistas. Destaca la interpretación de la 'Misa Solemnis' de Beethoven con el Orfeó Català y el Cor de Cambra del Palau, dirigido por Xavier Puig, con Marta Mathéu, Mireia Pintó, Roger Padullés y Joan Martín-Royo como voces solistas. Y el 'Réquiem' de Mozart, otra gran obra será dirigida por Dani Espasa con el Cor Madrigal. 'El Messías' de Händel llegará en diciembre con Vespres d'Arnadí y el Cor de Cambra de Granollers, dirigido por Xavier Puig. La aplaudida orquesta barroca también ofrecerá 'Las cuatro estaciones' de Vivaldi.

La OSV en un momento del 'Homenaje a Williams y Zimmer' que regresa esta temporada. / Nil Sarró

Salado dirigirá, entre otros, un programa Beethoven con la 'Quinta Sinfonía' y el 'Concierto para violín, violonchelo y piano' con el Trio Fortuny y otro con 'Schéhérazade' de Rimski-Korsakov y el concierto 'Never Give up' de Fazil Say que interpretará la chelista francesa Camille Thomas. El titular de la OSV se pasará a la clásica latina en abril con un interesante programa que cuenta con obras de la compositora mexicana residente en el Palau Gabriela Ortiz -'Kauyumari' y 'Concierto para trompeta'; Arturo Márquez y su famoso 'Danzón' y Alberto Ginastera de quien se interpretará 'Estancia'.

Música de película

Los conciertos de música de cine van a más esta temporada en la que se recupera a finales de este mes el programa 'Homenaje a Morricone y Rota', con Noemí Pasquina a la batuta y la Coral Cantiga y se estrenará otro dedicado: 'Cine de terror' a finales de octubre, dirigido por Virginia Martínez y la participación del reconocido actor de doblaje Salvador Vidal. En Semana Santa llegará 'Pasión por el cine' y en mayo, 'Homenaje a Williams y Zimmer'. Y en Semana Santa llegará el programa 'Una pasión por el cine' que repasa la pasión de Cristo a través de bandas sonoras emblemáticas, dirigido por Isabel Rubio.

El ciclo Ópera Catalunya que lleva la lírica por el territorio catalán recalará de nuevo en el Palau este año con cuatro títulos: 'Las bodas de Fígaro' de Mozart, 'Norma' de Bellini, 'La traviata' de Verdi y 'El holandés errante', el primer título de Wagner que aborda el ciclo. Además este año habrá un programa de zarzuela con fragmentos de dos de los títulos catalanes más populares: 'Cançó d'amor i de guerra' de Rafael Martínez Valls y 'Marina' de Emilio Arrieta.

Entre los estrenos figura el 'Concert para piano i orquesta' de Carles Marigó que compartirá protagonismo en un programa con 'Los planetas' de Holst. Y 'Preludio y danza de Semiramis' de Ravel, estreno en España, sonará en un programa de sabor español con 'El sombrero de tres picos' de Falla, dirigido por Néstor Bayona.