Nuevo teatro en Barcelona: La Fàbrica abrirá sus puertas en El Farró con 'Freshwater', de Virgina Woolf

La Fàbrica, nuevo teatro en el barrio de El Farró de Barcelona situado en plaza Mané i Flaquer, levantará el telón el próximo día 16 con 'Freshwater', la única obra teatral escrita por Virginia Woolf. El título, que nunca se ha estrenado en España, subirá a escena, con dirección de Albert Arribas en un montaje con prólogo y epílogo de Lluïsa Cunillé, interpretada por un sólido reparto: Pep Munné, Paula Blanco, Carles Martínez, Antoni Jaume, Marta Ossó, Cristi Garbo, Albert de la Torre, Mario Gas, Míriam Alamany y Pol Ruiz. "Es una especie de homenaje al teatro. En vida de Virginia Woolf nunca se estrenó, solo lo hizo el grupo de Bloomsbury como teatro de salón para familiares y amigos. Ionesco la recuperó en los años 70 sin actores profesionales", ha recordado Arribas, que ya tiene experiencia en inaugurar salas pues hace un año estrenó la nueva Sala Atrium.

La Fàbrica ocupa la antigua fàbrica de ventiladores Numax, que fue objeto de un documental de Joaquim Jordà ('Numax presenta...') por ser una de las empresas autogestionadas por los trabajadores durante la Transición. El Consorci de rehabilitació de teatres de Catalunya -formado por Ayuntamiento, Generalitat y Ministerio de Cultura- ha financiado el 50% del precio de la reforma del local, que mantiene elementos arquitectónicos de su pasado aunque se ha tenido que reforzar el techo para aguantar el sistema de iluminación.

La Fàbrica abre sus puertas al público, un nuevo teatro situado en una antigua fábrica en el barrio de Sant Gervasi. / Ferran Nadeu

200 espectadores

La sala puede dividirse en dos y tener un espacio para 200 espectadores y otro para 100 o una sola para 250 personas. El escenario puede instalarse en diferentes lugares. "Hemos estado todo el verano trabajando en las obras de la sala y estamos cansados pero ilusionados", ha señalado Albert de la Torre, responsable de la nueva sala que ya tiene experiencia como programador de La Gleva, un pequeño teatro con propuestas de calidad y un público fiel.

Una cola de vecinos acudió este viernes a la primera apertura de puertas para dar la bienvenida a la nueva sala. "Que se abra un teatro es bueno para el barrio, lo revaloriza y los negocios de la zona tendrán más clientes", opina Dolors. "Me gusta no tener que ir demasiado lejos para ver un buen espectáculo", añadía Mireia. "Es una manera de dar a conocer este barrio, aunque mejor que no se ponga muy de moda y venga la masa".

Comedia alocada

Freshwater era el lugar de encuentro del grupo de Bloomsbury, donde representaron en el primer cuarto del siglo XX esta comedia alocada sobre la creación y el arte, recreando un encuentro en ese mismo lugar décadas antes de artistas como el pintor Frederick W. Watts (Pep Munné), el poeta Alfred Tennyson (Carles Martínez), la pionera de la fotografía Julia Margaret Cameron (Antonia Jaume) y la actriz Ellen Terry, entre otros. El espectáculo es un canto al arte y a los artistas.

"En Francia la dirigió Ionesco. 'Freshwater' parece una obra de teatro del absurdo escrita antes de que existiera. Es una obra muy extraña para su época", comenta Albert de la Torre. En 'Freshwater' la generación de Woolf recrea a la anterior. En ella dialoga la pintura y la fotografía. Todos los personajes que aparecen en la obra existieron. Solían ir a Freshwater a veranear como después hicieron los artistas del círculo de Bloombsury de Woolf. "En esta obra vemos el paso de una generación a otra, una idea que nos gusta y que reproduce este montaje que cuenta intérpretes de diversas generaciones".

Teatres del Farró es el paraguas que aglutinará a partir de ahora la programación de ambas salas -La Fàbrica y La Gleva-, que quedan a dos calles la una de la otra. Este viernes muchos vecinos se han acercado a la plaça Mané i Flaquer para descubrir el nuevo espacio.

Teatres del Farró

Teatres del Farró ofrecerá una trenintena de espectáculos esta temporada y 500 funciones, con 10 produciones propias. Además de contar con espectáculos de Albert Arribas, Mario Gas y Cristi Garbo, esta temporada en el Farró habrá propuestas de Fernando Bernués, Clara Manyós, Ferran Dordal, Dobrin Plamenov, Paco Zarzoso, Paco Ortega, Toni Rumbau, Roger Vila, Eu Manzanares y Miranda Gas.

Un día después de la apertura de La Fàbrica empezará la temporada en La Gleva con el estreno el próximo 17 de septiembre de la nueva obra del premiado 'titellaire' Toni Rumbau. Estrenará 'A mans lliures', nueva producción con la que el veterano artista celebra sus 50 años como profesional de los títeres. La obra cierra la 'Trilogia de les Mans' que inició en 1987 con 'A dues mans' y continuó en 2009 con 'A mans plenes'.

"La Gleva va bien. Tiene una ocupación entre el 80% y 90%, algo relativamente fácil de conseguir en un espacio pequeño", dice De la Torre, que se ha dejado barba para parecerse al personaje de Charles K Cameron que interpreta en 'Freshwater'. A la sala, sin embargo, le falta espacio. "En la Gleva nos falta aforo porque como máximo caben 80 personas y camerinos, por eso como mucho podemos tener a cuatro intérpretes". Nada que ver con La Fàbrica.