'Kimetsu No Yaiba: El castillo infinito', la película de anime que llega a los cines para batir todos los récords

Subidos a la ola del furor por la cultura asiática, aún no hemos digerido el bombazo de ‘Demon Hunters, las guerreras del K-pop’ que llega a nuestra gran pantalla la película más esperada de los aficionados al manga y al anime, ‘Kimetsu No Yaiba: El castillo infinito’. El largometraje, de la serie conocida como ‘Los guardianes de la noche’ y que también cuenta con versión catalana, ha arrasado en todos los foros donde ya se ha estrenado y ha pulverizado toda clase de récords. El último, esta misma semana, en su país de origen, Japón: "Kimetsu No Yaiba: El castillo infinito’, donde en el mes y medio que lleva en pantallas ha recaudado en taquilla el equivalente a 181 millones de euros, pisando los talones del estreno japonés de la mítica ‘El viaje de Chihiro’ del estudio Ghibli y superando a 'Titanic'. Solo el tráiler de la película, que se lanzó en un acto envuelto de máxima expectación en junio, registró más de 40 millones de visitas en redes sociales en solo 24 horas. Ahora acaba de empezar su aventura internacional, con parada desde este viernes en la cartelera española, y los primeros indicadores apuntan que con la taquilla de distintos países que empieza a registrarse ya habría batido a 'El viaje de Shihiro'.

La película de Haruo Sotozaki para el estudio Ufotable está basada en un manga de Koyoharu Gotoge ya traducido al español y al catalán con 23 volúmenes que también han alcanzado una audiencia récord de más de 220 millones de lectores en todo el mundo, según Ufotable.

La serie de anime, que puede verse en Prime Video, Crunchyroll y Netflix, dio el espaldarazo a la historia épica de Tanjiro Kamado y su hermana, víctimas del ataque de un demonio, que a través de las distintas entregas luchan por revertir la maldición que pesa sobre ella y destruir la estirpe de seres malvados a partir de una milenaria organización, los pilares del cuerpo de exterminio de demonios, que encarnan valores de la cultura oriental como el sacrificio y que combaten con estrategias perfeccionadas del dominio de la respiración.

Los protagonistas de 'Kimetsu no Yaiba', uno de los animes más populares. / Ufotable

En la película que llega ahora a los cines, Tanjiro y sus compañeros fuertemente formados para combatir a los seres sobrenaturales se adentran en la guarida del líder de los demonios, Muzan, y deberán enfrentarse a los distintos rivales que se encuentran. Esta entrega es la primera de la trilogía con la que se cerrará la historia, y los productores planean estrenar los próximos títulos en 2027 y 2028: ‘Kimetsu No Yaiba: El castillo infinito’ ha supuesto unos tres años y medio de trabajo laborioso, lo que da idea de la calidad de la animación que se ha obtenido en el proceso.

La película, que no incluye escenas ya contadas en la serie de animación, tiene una duración de 155 minutos, y es la más larga hasta la fecha de las producidas sobre la trama: 'El tren infinito' (2020), la película anterior, duró 117 minutos y está considerada la más taquillera de la historia en el mundo de la animación, con una cifra récord de 432 millones de euros.

Dónde ver la película

Con motivo del estreno se han desplegado numerosas actividades en torno a la exhibición de la película. Del 12 al 14 de septiembre, por ejemplo, Cines Filmax en Barcelona ha organizado varios Photocall con cosplayers de Tanjiro y Nejuko Kamado y los dos mejores amigos de los hermanos, Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira.

Inosuke en versión femenina (izda.), Mitsuri (centro) y Konae (dcha.), personajes de Kimetsu no Yaiba, en el Salón del Manga en la Fira de Montjuic / JORDI COTRINA

También realizarán sorteos de espadas que imitan los distintos modelos que esgrimen los protagonistas del anime, fundas de Nintendo (la franquicia también cuenta con un videojuego muy popular) y otros materiales de merchandising.

Asimismo, ofrecen charlas con los actores de doblaje de la película y un concierto en formato reducido de Miree Music y Nía Catano, palomitas customizadas para la ocasión y proyecciones en 4X.

La película también puedes verla en cines de Cinesa, Yelmo, Odeon y Kinépolis.