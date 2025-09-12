Isabelle Adjani será juzgada por fraude fiscal tras aparecer en los 'papeles de Panamá'

La actriz francesa Isabelle Adjani comparecerá ante el Tribunal de Apelación de París el 26 de febrero por un caso de fraude fiscal que la condenó en primera instancia, según informó una fuente judicial a AFP el viernes. En diciembre de 2023, el Tribunal Penal de París le impuso una condena de dos años de prisión en suspenso y una multa de 250.000 euros. Isabelle Adjani recurrió.

El tribunal dictaminó que los hechos demostraban su "intención de ocultar información a las autoridades fiscales" y que "atentan gravemente a la igualdad de los ciudadanos ante los impuestos". La cinco veces ganadora del César, conocida sobre todo por sus papeles en "El verano asesino" (1983), "Camille Claudel" (1988), "La reina Margot" (1994) y, más recientemente, "Mascarada" (2022), se dio a conocer al público en 1974 en "La Gifle" de Claude Pinoteau, cuando aún no había cumplido los veinte años. Isabelle Adjani, ahora de 70 años, fue condenada por registrarse fraudulentamente como residente en Portugal en 2016 y 2017, evadiendo así 236.000 euros en impuestos sobre la renta.

También fue condenada por una suma de 2 millones de euros pagada en 2013 por Mamadou Diagna NDiaye, empresario y amigo de la actriz, presidente del Comité Olímpico y Deportivo Nacional de Senegal y miembro del Comité Olímpico Internacional. Para el tribunal, esta suma, declarada como préstamo, constituía una "donación encubierta" que permitió a la acusada, entonces en dificultades financieras, evadir 1,2 millones de euros en impuestos de transferencia.

Finalmente, Isabelle Adjani fue declarada culpable de blanqueo de capitales por transferir 119.000 euros a Portugal a través de una cuenta "no declarada" en Estados Unidos. El tribunal dictaminó que "las condiciones materiales y legales de esta transacción no podían tener otra justificación que ocultar el origen y el destino de estos fondos".

La actriz no asistió a la vista. Sus abogados alegaron, en particular, que había cometido un error en su declaración de la renta al registrar su domicilio en Portugal, tras haber recibido un asesoramiento deficiente en aquel momento.

La investigación se abrió en 2016 tras la aparición del nombre de Isabelle Adjani en los Papeles de Panamá como propietaria de una empresa en las Islas Vírgenes Británicas. Las investigaciones no dieron lugar a ningún procesamiento al respecto, pero sí desvelaron otras sospechas.