FiraTàrrega exorciza los fantasmas de la calle

Una invitación a repensar el espacio público. FiraTàrrega sigue reinventándose después de 45 ediciones, este año con el golpe de efecto de su propuesta inaugural, 'Interferència 03'. Su responsable, Marc Salicrú, ya desbordó el Grec y la Mercè con diferentes versiones de este macroespectáculo ensordecedor, un exorcismo urbano que dibuja un mapa de desorden creativo. La propuesta, desplegada el jueves y el viernes bajo el paraguas de la compañía Teatres de Campanya, potenció en Tàrrega su dimensión de pasacalles gamberro. Una procesión de imaginería de lo cotidiano (semáforos, señales, relojes) que contó con la participación de más de 300 voluntarios de colectivos locales, un ejército de músicos, corales y agitadores que revolucionó el centro de la ciudad.

A su llegada a la gran explanada del Hort del Barceloní, el ruidoso cortejo plagado de gigantes, antorchas y chalecos fluorescentes se transformó en un gran aquelarre de fuego, música y desenfreno. Salicrú ha devuelto las artes de calle al primer plano que tuvieron en los ochenta, audacia y riesgo para recuperar la dimensión colectiva del discurso. Liturgia festiva, sí, pero también muy crítica con la hostilidad de la ciudad de nuestros días. Con esa mezcla de folklore y absurdo tan de nuestra tradición (de la Patum a Comediants), Tàrrega se sacudió el polvo de lo previsible y de los espectáculos ensimismados. Se recupera el pulso de las grandes inauguraciones y se reabre el debate sobre la capacidad del teatro de calle para sacudir la mirada y resituarnos en la comunidad.

Y de lo nuevo a lo que nunca falla: Los Escarlata prescinden ahora de su apellido “Circus”, pero siguen reflexionando sobre el mundo del “más difícil todavía”. Su 'Ròdols i cigrons' es un homenaje a las películas de inspiración circense donde no puede faltar Fellini. Una propuesta profundamente artesanal que se aventura a dar el salto a la realidad virtual. Otros habituales del festival, Insectotròpics, volvieron a desplegar su dominio de la tecnología y de la experimentación visual para explicar 'La conferència dels ocells'. Mediante la acumulación de capas (música, proyecciones, pintura en vivo...) actualizaron el poema sufí homónimo como metáfora de viaje espiritual y catástrofe contemporánea, un combinado evanescente.

La primera jornada de la Fira, coincidiendo con la Diada, arrancó sin aglomeraciones. A media tarde la organización ya contabilizaba más de 12.000 localidades ocupadas y 28 funciones de pago con el cartel de completo. En el apartado internacional, el foco se ha puesto sobre Irlanda con cuatro compañías invitadas. Entre ellas, la Maleta & Balance Toi con 'Claudette', un expresivo ejercicio de marionetas y malabares bastante aplaudido, una de esas propuestas gratuitas y de calidad que son el combustible de la Fira. También lo son las sorpresas, como la inesperada payasa Cris Clown que apareció colgada de un árbol ante las risas del personal. Porque junto con la preparación de un buen horario, en Tàrrega también es importante dejarse llevar.

Final de fiesta

La calle lo aguanta todo: géneros, reflexiones y mucha gratuidad. El sábado por la tarde, a las 17 h, el Colectivo Dánzate sacudirá la Plaça Major con 'Me encanta bailar pero se me da fatal'; a la misma hora, en el Espai Reguer 2, el francés Cirque Inextremiste apuesta por el riesgo y la participación con 'Damoclès'. A las 19 h, la Banda Esfèrica busca espantar el fantasma de la lluvia con 'Granotes al cel, aigua a la terra!', mientras Campi qui pugui con 'Camelvā' plantea una carrera de camellos de feria. La noche se encenderá con la 'Mascletà poètica' de Visitants (22.30 h) y el grito antiracista de 'Black', de Oulouy (22 h, Plaça Major).