'El fantasma de la ópera' se estrena por fin en Catalunya con Ana San Martín y Daniel Diges

'El fantasma de la ópera', uno de los títulos estrella del musical, recalará por primera vez en Catalunya esta temporada. El próximo dia 23 empiezan las funciones en el Tívoli de una producción de LetsGo que llega avalada por su éxito en Madrid. Tras dos temporadas y 300.000 espectadores, la gira española recalará durante más cuatro meses en Barcelona. El teatro se está adaptando para acoger a esta gran producción con 29 intérpretes y 15 músicos, contando al director Miquel Tejada.

La novela homónima de Leroux es la base del célebre musical de Adrew Lloyd Webber. Está ambientado en el la ópera del Palais Garnier de París. En Barcelona Ana San Martín ('Mar i cel', 'Golfus de Roma') y Daniel Diges ('Los Miserables', 'El Médico'), protagonizarán respectivamente los roles principales de la soprano Christine Daeé y el fantasma en este melodrama. Su relación tiene algo de 'La Bella y la Bestia'. Guido Balzaretti como Raoul de Chagny completa trio protagonista. San Martín siempre soñó con llevar a escena este rol.

"Tenía obsesión por cantar las maravillosas canciones de Andrew Lloyd Webber", ha confesado la intérprete. Diges asegura que el personaje de Erik, el fantasma, también está entre sus favoritos. "Es un rol maravilloso con el que me en enganchado muy rápido. Las canciones son preciosas", afirma . También aspira a protagonizar algún día 'Jesucristo Superstar', famosa ópera-rock de Lloyd Webber. Diges, que celebra 20 años como profesional, tiene buenos recuerdos del Tívoli- "En este teatro debuté en un rol principal con 'High School Musical'", recuerda. En esa producción también participó Ana San Martín.

Un momento de 'El fantasma de la ópera' / EPC

Federico Bellone ('Ghost', 'Charlie y la fábrica de chocolate') firma la dirección escénica de este montaje estrenado en Italia antes de ser traducido y adaptado a la versión en castellano. Su propuesta revisa este clásico con fidelidad pero con una visión más fresca y pasional. Más latina.

Magia y sorpresas

"Nuestra versión no tiene la grandiosidad del montaje de Londres pero sorprende constantemente con los efectos que generamos", resalta el productor de LetsGo Iñaki Fernández. Cuenta, entre otros, con una escenografía que gira 360º, cambios rapidísimos de escena, la utilización del foso que no solo es el lugar que ocupan los músicos sino que se integra en el espectáculo. La dinámica puesta en escena, los efectos técnicos y el uso de la magia son claves para acercar este clásico al público de hoy. Los telones, pintados artesanalmente, son otra de las bazas de la producción. "Cuando se iluminan parece que estamos ante escenarios de verdad", comenta Fernández. "Uno de los retos fue ser capaces de diseñar una producción que se pudiera adaptar y llevar de gira sin perder la capacidad para sorprender", añade.

Antonio Banderas se ha unido a LetsGo como productor de este musical. ¿Habrá más colaboraciones en el futuro? "Nunca se sabe pero me encantaría porque da gusto trabajar con él. Antonio es un gran empresario, un visionario. Trata el musical con mucho mimo y cariño. Para él es mucho más que un negocio".

Esta versión castellana se exportará a Latinoamérica con una propuesta clonada a cargo de otros intérpretes. Su estreno a principios de noviembre en el Teatro Insurgentes de Ciudad de México y después ir de gira a otros países. Es la segunda producción que LetsGo exporta después de 'The Hole', una propuesta que renovó el teatro de 'varietés'. "Es la primera versión original de un musical en castellano que sacamos fuera de España. Me enorgullece hacerlo con uno de los grandes títulos del género".