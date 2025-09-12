Fanáticos de las mascarillas y teóricos de la conspiración: 'Eddington' y otros reflejos del covid

La acción de ‘Eddington’, el cuarto largometraje de Ari Aster, que llega este viernes a nuestras pantallas, se sitúa en mayo de 2020. El lugar es una pequeña localidad de Nuevo México que da título al filme. Aster construye el relato en torno a una pareja que llega de noche a la ciudad y las tensiones de las fuerzas vivas de ésta, el alcalde que interpreta Pedro Pascal y el ambicioso sheriff al que da vida Joaquin Phoenix. Pero lo importante es la fecha en la que transcurre la ficción: mayo de 2020.

Todas y todos sabemos que ocurría entonces en el mundo entero: un virus, el COVID-19, una pandemia, una alarma mundial, el estado de emergencia y un confinamiento del que no se salió del todo hasta más de un año después, con test de antígenos y restricciones de aforo en bares, restaurantes, cines, teatros, comercios, autobuses, trenes o aviones. No es difícil imaginar como el director de ‘Midsommar’ ha convertido la pandemia en una pesadilla de terror que habla también, con oscura ironía, de las obsesiones conspiranoicas de los Estados Unidos. Recuerden como Donald Trump se tomó el COVID: a la ligera.

Emma Stone en 'Eddington'. / EPC

Es la última película estrenada que reflexiona a su manera sobre aquel aciago tiempo no tan lejano, que marcó y continúa marcando a la sociedad y las relaciones personales. Pero no es la única. Algunas se rodaron prácticamente in situ, en pleno confinamiento, caso de una pequeñísima producción canadiense titulada ‘Corona’, en la que seis personas quedan atrapadas en un ascensor y sospechan que una séptima, una mujer china recién llegada al edificio, tiene el COVID. La película se rodó con una sola cámara y se estrenó en 2020, cuando aún estábamos confinados, poniendo el acento en la xenofobia que afloró en aquella época de tensiones permanentes.

Steven Soderbergh convirtió a Zoë Kravitz en una joven que sufre agorafobia en plena pandemia en el thriller digital ‘Kimi’ (2022). Kravitz trabaja en una empresa de alta tecnología, descubre un crimen y, pese a su miedo a los espacios abiertos, sale de su apartamento para encontrarse con otra realidad tan o más angustiante, la del coronavirus, las mascarillas y el peligro de infección. Fue una de las primeras producciones estadounidenses que mostró ese nuevo paisaje urbano, con la gente interactuando con mucho respeto y protegida con mascarillas quirúrgicas o FFP2.

Del mismo año es ‘Fuego’, producción francesa de Claire Denis en la que su pareja protagonista, Juliette Binoche y Vincent Lindon, se ponían o no las mascarillas en función de las circunstancias y los lugares. Lo que acabábamos de pasar colectivamente se iba integrando poco a poco en las ficciones audiovisuales, reacias al principio a ambientar muchas películas en los tiempos del COVID incluso por cuestiones estéticas: no es lo mismo ver a Kravitz, Binoche, Phoenix y otras estrellas con la cara descubierta o medio tapada.

El coronavirus, como contexto, ha servido para todo. ‘Infiesto’ (2023) es una producción española para Netflix en la que dos inspectores de policía llegan a un pueblo minero de Asturias para resolver un enigma el mismo día en el que se declara el estado de emergencia. Otro filme español del ese año, ‘La corriente (Ibiza Blue)’, está ambientado en la Ibiza pospandémica y de qué manera todo lo vivido los meses antes afecta a sus tres protagonistas. La reciente serie de TV3 ‘El mal invisible’ convertía la Barcelona confinada en una urbe desoladora en la que un individuo asesina indigentes.

Hasta la segunda entrega de las andanzas del detective Benoit Blanc, ‘Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion’ (2022), acontece durante la era pandémica, pero en una isla griega con sofisticados artistas y burgueses que no necesitan protegerse de nada ni de nadie. El título de ‘Confinados’ (2021) no podía ser más explícito, pero su pareja protagonista, Anne Hathaway y Chiwetel Ejiof, deciden aprovechar el confinamiento para no separarse, por el momento, y atracar de paso los almacenes Harrods de Londres. La producción británica ‘Help’ (2021), con Jodie Comer y Stephen Graham, tocó uno de los temas más delicados, el del efecto del coronavirus en las residencias de ancianos.

Durante el confinamiento aprendimos a comunicarnos por la pantalla del ordenador vía Zoom, Teams o Skype, y el cine le hinco el diente rápidamente al dispositivo de la videollamada con películas de terror como ‘Host’ (2020), en la que, a causa de las restricciones presenciales, un grupo de amigos realizan vía Zoom una sesión espiritista de terribles consecuencias porque, por supuesto, el espíritu maligno traspasa las fronteras digitales y entra en las casas de cada uno. La notable excepción sería la monumental ‘Quien lo impide’ (2021), de Jonás Trueba, documental en torno a una serie de jóvenes que cumplieron la mayoría de edad a principios de esta década. En algunos de los registros testimoniales, Trueba se comunica con estos personajes a través de la videollamada que aprisiona los rostros de todos ellos en la pantalla del ordenador.

El listado de películas que tratan de un modo u otro el tema es ya muy amplio. Destacamos otros tres títulos. ‘Zeros and ones’ (2021), del ingobernable Abel Ferrara, es una abstracción con espías y mercenarios en una difusa Roma de calles laberínticas durante la pandemia con tintes postapocalípticos. ‘MMXX’ (2023), de Cristi Puiu, retrata de forma lacerante la Rumanía pospandémica a través de historias segmentadas sobre terapias, antígenos y tráfico de órganos. ‘Tiempo compartido’ (2024), de Olivier Assayas, tuvo un fugaz estreno quizás porque hablar del virus y del confinamiento en términos realistas, casi de auto-ficción, no vende demasiado: el filme relata el día a día de un director de cine y un periodista musical (alter egos del propio Assayas y su hermano Michka) que pasan los largos meses de la pandemia en la casa familiar en el campo. Ver a uno de ellos limpiar minuciosamente las botellas de agua mineral y las verduras después de comprarlas resulta todo un ejercicio documental.