El rojo viste de Prada

Hace unos días Pedro Almodóvar pedía al gobierno español que rompiera relaciones con Israel mediante un breve vídeo en Instagram. Para su demanda, el cineasta escogió un polo azul de la marca Prada. Con el logo de la firma italiana de lujo tatuado en el pecho, todos los ojos se concentraron ahí. Ingenuamente, consideramos que lo que digamos tendrá mayor impacto que como lo escenificamos y este es un ejemplo clarísimo de cómo pocas veces es así....

El vídeo se hizo viral. No tanto por la petición humanitaria por parte de uno de los directores de cine más importantes del mundo, sino por el 'look' que había escogido para hacerlo. Ciertamente, ni la prenda ni el color le favorecían. Además, como genio del audiovisual, debería estar enterado de cómo un pequeño detalle puede eclipsar todo un discurso. Sin embargo, a la derecha mediática lo único que le importaba era el precio de la prenda. Para ellos, la contradicción solo recaía en que en su imaginario uno no puede ser progre y denunciar un genocidio en Gaza si te has gastado 1.000 euros en una camiseta. Es decir, si eres rico estás obligado a deshacerte del corazón y la empatía.

Ese eterno cliché de que los rojos deben prescindir de todo tipo de lujo para resultar creíbles es tan viejo como estúpido y en su día le dediqué todo un libro: '¿La izquierda no puede vestir bien?' (Península, 2013). Ya en las antiguas Leyes Suntuarias, los romanos establecieron las reglas estéticas para que un esclavo jamás se confundiera con un patricio. En la Edad Media, aunque tuvieras dinero, emplear tejidos como el terciopelo o la seda si no pertenecías a la realeza podía condenarte a muerte. Así es como ciertas prendas, texturas o colores siguen culturalmente reservados a unos y no a otros, dependiendo de su ideología. Y es muy curioso que el "tú (pobre, plebe, progre, rojo, activista...) no tienes derecho a 'x'" lo hayamos superado en aspectos como la educación, la alimentación, la cultura, el arte, el ocio o la decoración, pero persista cuando nos referimos a la vestimenta… Es tanto el poder político y social de la moda que aún hoy seguimos sometidos a ciertos condicionamientos estilísticos sin ser del todo (¿nada?) conscientes. Y esto es así porque una parte muy importante de la izquierda acata e incluso sigue defendiendo las condenas indumentarias con las que los encadenaron hace siglos.

Por todo ello, no sirve de nada que venga hoy aquí a recordarle al personal (sea de derechas o izquierdas) que Miuccia Prada sigue declarándose comunista a sus 76 años. La italiana, quien es doctora en ciencias políticas y de joven repartía panfletos del PC calzando tacones y vestida de Yves Saint Laurent, también se planteó su trabajo como una contradicción: "La moda era el peor mundo en el que podías estar si eras una feminista de izquierdas”. Sin embargo, un día reflexionando con Raf Simons se dio cuenta que “eso es una tontería. La ropa es de los lujos más baratos. Como es algo atribuido a la mujer, muchos le restan valor”. Actualmente, a través de su fundación, Prada sigue comprometida con distintas causas como el medio ambiente y el feminismo.

En general, las firmas de lujo son mucho más respetuosas y cercanas al ideario progresista que cualquier marca 'low cost' y 'fast fashion' de las que se enfundan muchos supuestos militantes de la (pseudo)izquierda. Ahora bien, tampoco pretendo convenceros de que Pedro Almodóvar escogiera el polo de Prada como estrategia estética. Si hubiera buscado congruencia entre su discurso y su ropa, habría optado por un diseño de Miguel Adrover.