Un refinado y emotivo homenaje a Brian Wilson y a The Beach Boys en el Altaveu de Sant Boi

Hace cuatro días, el 11 de junio, perdimos a un grande del pop, Brian Wilson, y el Altaveu ha sentido el impulso (muy comprensible) de rendirle un tributo sentido y amoroso como arranque de su 36ª edición. Una producción propia del festival presentada como “homenaje ‘santboià’”, desplegada por un elenco de 14 músicos, casi todos vecinos del lugar, y que este jueves, en los Jardins de l’Ateneu, demostró que bien puede hacer camino en busca de otros públicos si sus impulsores se lo proponen.

Cubrir las seis décadas de catálogo de Wilson, con The Beach Boys o más allá de ellos, no es tarea fácil, pero ‘Sail on, sailor’ logró tejer una sustanciosa panorámica del legado del artista: del tacto rock del setentero tema titular a las piezas más intimistas, pasando por los indispensables hitos surferos. En la base, músicos tan sólidos como el batería Xavi Molero (conocido por sus labores con Egon Soda, Zahara, Iván Ferreiro y otros) o el guitarrista Jordi Bastida (Trau, Els Pets, Sidonie), que se permitió algún que otro solo con su marca (en ‘Barbara Ann’). Todos, sujetos a las directrices generales marcadas por Núria Botia (bajista de Trau), Miquel Gonzàlez y el propio director de Altaveu, el músico Víctor Partido, que asumió la voz solista en sentido modo ‘crooner’ en ‘Caroline, no’, una de las citas al troncal álbum ‘Pet sounds’ (1966).

Dulzura y mística coral

La misión requería recursos vocales refinados, y ahí estuvieron, a la altura, interpretaciones como las de Núria Pino (del grupo de música jamaicana Les Testarudes) en ‘Don’t worry baby’ o Maria Martí en ‘You still believe in me’. Hubo brío pop propicio al solaz y el recreo (‘Help me Rhonda’, ‘California girls’), pero también remansos de dulzura tropical (‘Sloop John B.’) y ecos del Wilson más juvenil: la exquisita balada ‘The warmth of the sun’, en pulcro ‘medley’ con ‘Surfer girl’, con sus falsetes y armonías. Y mística coral en ‘Our prayer’, pórtico del disco imposible, ‘Smile’, que Wilson tramó con Van Dyke Parks a espaldas de Mike Love y compañía (comenzado en 1967 y terminado en 2004), con cinco voces elevándose y conduciendo a un delicado guiño a ‘Surf’s up’ de la flauta travesera.

Canciones hermosas, las de Brian Wilson y The Beach Boys, portadoras de melancolía y profundidad emocional y espiritual, con la melodía en el centro. El concierto ‘Sail on, sailor’ las recuperó y realzó con mimo, dejando para el final aquella que Paul McCartney piropeó un día como su favorita universal, ‘God only knows’, que sonó en una versión colectiva. Tonadas tocadas por la soledad, la fragilidad, la zozobra mental... No se puede decir que no sea un material lírico alejado de la actualidad.