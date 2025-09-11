Martha Caballero, la podcaster de 'true crime' de la generación Z: " Lo que no se cuenta no existe"

Los pódcast de 'true crime' consiguen atrapar a millones de oyentes cada día. Y es que el género lidera 'rankings' en todo el mundo y genera una curiosidad difícil de explicar. ¿Pero qué es lo que realmente hay detrás de esta fiebre por los asesinatos reales? ¿Morbo, voyeurismo o quizás simplemente una inquietud humana por entender lo incomprensible?

Martha Caballero (33 años) se ha convertido en una de las voces más seguidas en este fenómeno. A través de sus redes sociales -donde acumula ya más de 700.000 seguidores en TikTok -analiza a detalle algunos de los casos criminales más escalofriantes de la historia, tanto nacionales como internacionales, desde una óptica rigurosa a su vez que accesible. Sin embargo, es su estilo directo, visual y cercano el que ha calado a la generación Z, que encuentra en su contenido una mezcla entre entretenimiento y reflexión que no deja indiferente a nadie.

Martha, para quienes aún no conozcan su historia, ¿cómo nació ‘True Crime con Martha Caballero’?

Yo nací siendo testigo de Jehová. Mis padres lo eran por aquel entonces, al igual que toda mi familia paterna. Dentro de los testigos se crea una gran comunidad, porque no deja de ser un lugar donde te reúnes dos o tres veces por semana, sales a predicar… La cuestión es que acabé sintiéndome completamente atrapada ahí dentro, me di cuenta de que ese no era mi lugar. Empecé a ver los daños a los derechos humanos, aunque el activismo llegaría un poco más adelante. Decidí marcharme, lo que implicó tener que despedirme de mi padre y de mi madre. Ella saldría un poco más tarde, pero en ese momento supe que me dejarían de hablar, porque una de las normas de los testigos de Jehová es el ostracismo. Sin embargo, antes de todo esto, mi madre y yo siempre habíamos sido muy curiosas. En casa siempre se veían las noticias, y luego comentábamos los sucesos. Y aunque era muy pequeña y los casos eran muy grotescos, necesitaba saber más. Me daba miedo, pero también sentía la necesidad de entender. Con el tiempo, hice mi vida, pero pasé por una etapa muy triste, con depresión. Aunque había estudiado, trabajaba de administrativa, pero acabé en un supermercado donde no me trataban nada bien. Y ahí fue cuando vi en esto una vía de escape.

¿Y qué le empujó a hacerlo realidad?

Sentí que quería comunicar algo. Al principio no tenía muy claro el qué. Empecé subiendo contenido de moda, pero se me quedaba corto. Un día, mientras limpiaba la casa, me di cuenta de que siempre escuchaba muchos pódcast. En 2019 ya había bastantes, aunque no había explotado del todo el boom. Me sorprendí a mí misma reconociendo los casos: “Este me lo sé, el siguiente también, el otro igual…” Y entonces pensé: ¿Y si lo cuento yo? Así que un día me planté, me maquillé, abrí mi canal de YouTube y empecé.

¿Recuerda cuál fue el primer caso que investigó para el pódcast?

Sí, el primer caso que publiqué fue el 14 de febrero de 2021. Fue el caso de Oscar Pistorius. En ese momento apenas me veía nadie: mi madre y alguien más, como mucho. Pero así comencé. Y me encantó. Literalmente se convirtió en mi vía de escape. No lo hice con ninguna intención concreta, pero luego entró en juego TikTok, que lo viraliza todo… y pues aquí estamos.

¿Cómo elige los casos que va a contar?

Siempre intento protegerme un poco a mí, porque hay temas muy duros de los que quizás me cuesta un poco más hablar. Por ejemplo, me piden mucho ciertos casos en los que básicamente estaría narrando torturas durante 20 minutos, entonces prefiero no hacerlos. Además, no soy un telediario ni pretendo serlo: no puedo narrar cualquier caso, tiene que haber espacio para que estén juzgados, que exista sentencia. Y si hay 'plot twist', mejor, porque siempre sorprenden mucho al público. Al final, lo impactante no deja de ser que son hechos reales.

Hoy en día hay muchísimos pódcast de 'true crime'. ¿Cómo se diferencia de otros proyectos similares?

Al final, los casos son los que son, no puedes inventar nada. Pero cada creador tiene su esencia. Yo no soy criminóloga, ni abogada, por lo que hay muchos términos que se me escapan. Entonces, por un lado, siempre quiero contarlo de una forma muy sencilla, para que todo el mundo lo entienda. Y explicarlo como si fuera una amiga, hablándote en confianza, pero sin quitarle la seriedad del asunto y siempre poniendo a la víctima en el centro. Quizás también uno de los motivos por los que yo comencé es porque nadie lo contaba como yo quería que lo contasen.

¿Cómo maneja el equilibrio entre objetividad y opinión personal al tratar casos tan delicados?

Mis redes sociales son mi casa, y ahí hablo con libertad. Sí, son muy controvertidos, pero siempre subrayo: “esta es mi opinión”. Siempre doy espacio a debatir, creo que es un ejercicio necesario, y también aprendo mucho de la gente que me sigue. De todos modos, sé que no a todo el mundo le gusta que se hable de estos temas, pero yo siempre lo digo: lo que no se cuenta no existe. Y este tipo de cosas existen, por lo que el 'true crime' nos mantiene informados.

Imagino que también tiene que ser muy consciente del lenguaje que usa para no caer en juicios precipitados.

Desde luego. Al principio me equivocaba bastante y la liaba, porque al final estamos hablando de un tema muy sensible. Siempre me cuesta más hacer casos no juzgados, porque si acusas a alguien antes de sentencia, puedes destrozarle la vida. Hay que tener mucho ojo a la hora de donde señalar. Entonces, prefiero siempre tratar casos cerrados.

¿Y cuándo trabaja casos españoles?

Soy aún más cuidadosa. Iba a tratar el caso de Laura Luelmo, pero me enteré de que hubo conflictos con la familia y preferí no tocarlo. En cambio, cuando traté la desaparición de Paco Molina, su familia me escribió para agradecerme la visibilidad. Entonces, siendo consciente de que mis vídeos pueden llegar con mayor facilidad a las familias, intento ir siempre con un poquito más de ojo a la hora de contar.

Hay muchísimo trabajo detrás de cada episodio, ¿cómo es su proceso de producción?

Lo primero es escoger el caso. Es lo más difícil para mí porque hay miles y no todos tienen suficiente información. Cuando ya escojo el caso, hago una investigación extensa: vídeos, pódcast, artículos… Y a partir de ahí, empiezo a hacer el guion, que es lo que más disfruto. Por otra parte, tengo una estructura muy clara: la vida y el contexto de la víctima, lo que sucede, la investigación y el juicio. Luego grabo, que me encanta, y después mi equipo edita y añade el material gráfico que les mando. Cada vídeo lleva mínimo cinco días de trabajo.

Imagino que en alguna ocasión se habrá llegado a sentir abrumada o saturada. ¿Nunca se ha planteado dejarlo?

No, me gusta demasiado. Pero sí que pongo barreras. Hay casos que no toco porque sé que me afectarían mucho. También depende un poquito de cómo me encuentro yo emocionalmente en ese momento. Entonces, sí que me protejo de esa manera.

¿Y por qué cree que el true crime engancha tanto?

Es un género que atrapa porque es como un puzle: poco a poco se va desenredando el nudo. Tiene un punto de morbo, claramente, pero también de aprendizaje. Sobre todo para las mujeres. Esto sirve para mantenernos alerta, porque a fin de cuentas, estas cosas pasan. Además, una de las cosas que mucha gente suele decirme es que mi forma de contarlo les resulta relajante, incluso lo escuchan para dormir, aunque sea paradójico.

¿El boom del género ha abierto conversaciones necesarias? Por ejemplo, sobre justicia, violencia o víctimas olvidadas.

Totalmente. Nos acerca muchísimo a temas de justicia y leyes de los que antes ni se hablaba. Por ejemplo, que en España los delitos de violencia se prescriben en 20 años. Con lo que te puede venir un asesino a la puerta del juzgado y decir: "yo maté a tal", y si fue hace más de 20 años no le va a pasar nada. O también cómo realmente funcionó la investigación del caso de Diana Quer, que fue supercriticada, pero realmente era de lo más innovadora en aquel entonces. Este género nos informa como sociedad: entendemos mejor cómo trabaja la policía, a qué se destinan los recursos, y eso me parece fundamental.

¿Hay algún caso que le haya marcado en especial, en la forma de ver la justicia o la sociedad?

Sí, el de Nagore Lafagge, que sucedió en San Fermines. Fue asesinada y violada brutalmente por un compañero suyo de la universidad. Y recuerdo que en ese momento la sociedad llegó a culpar a la víctima: la llamaban “buscona”, incluso en el juicio hubo comentarios terribles. Eso me marcó mucho. Y te preguntas, ¿cómo puede suceder esto? Creo que como sociedad, aunque hayamos avanzado, aún queda un largo camino que recorrer.

¿Qué planes tiene para el futuro? ¿Hay algún proyecto que pueda avanzar?

Por ahora estoy bastante tranquila. Este año fue un año de cambios y muchos proyectos. Ahora lo que más me apetece es continuar haciendo 'True Crime' tranquilamente, dedicándole más tiempo a los vídeos. Porque al final, lo que me pasó es que fue tan loco que me costaba disfrutarlo. Hay también algunos proyectos, de los cuales aún no puedo hablar mucho, pero de los que formo parte. Así que de cara al año que viene se vienen cosas muy fuertes. O sea, estamos hablando de televisión. Y sí que a la Marta del futuro, pero de muy del futuro, le gustaría mucho hacer un documental con medios.