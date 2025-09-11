Fallece Albert Porta, el inclasificable artista conocido como Zush o Evru

El artista Evru, antes Zush, y nacido como Albert Porta (Barcelona, 1946), ha fallecido a los 79 años. De formación autodidacta, fue un hombre libre, con sus propios códigos, también en lo pictórico, y reunió arte, ciencia y misticismo en un concepto que utilizaba para definirse: ArtCienMist.

"No sé si mis cuadros son dramáticos… Son… intensos. Los artistas no somos creadores: captamos cosas y luego las plasmamos en nuestras obras… Soy varios artistas dentro de uno. No tengo un estilo bien definido. Hay gente que dice que no me aclaro. Es que nunca lo he pretendido. La galería que me lleva está desesperada porque quiere que haga cosas más grandes”, decía en una entrevista con EL PERIÓDICO en agosto de 2022 ya como Zush, alias que adoptó tras su paso por un frenopático.

Tuvo una prolífica etapa vital y artística en Ibiza, durante los setenta, y allí construyó uno de sus grandes proyectos, el Evrugo Mental State, un estado inventado con su propia lengua, bandera, moneda e himno.

Durante su carrera recibió numerosos reconocimientos, entre ellos, el Premi Ciutat de Barcelona en el 2000, y su obra se ha expuesto en grandes museos como el MoMA y el Guggenheim de Nueva York, el Pompidou de París o el Reina Sofia de Madrid.