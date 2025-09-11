Crítica de 'La ley de Jenny Penn': terror en el geriátrico

'La ley de Jenny Penn' Año: 2024 Dirección: James Aschcroft Intérpretes: Geoffrey Rush, John Lithgow, Nathaniel Less Estreno: 12/9/2025 ★★

Uno de los reclamos publicitarios de este thriller sicológico, adornado con espasmos de terror y ambientado en un geriátrico en Nueva Zelanda, es que Stephen King la considera una de las mejores películas que ha visto en el último año. Le puede gustar porque tiene toques que recuerdan a ‘Misery’ y a otros relatos de atmósfera claustrofóbica, de King y de otros autores del género. No deja de ser un duelo entre dos personajes antitéticos. Geoffrey Rush encarna a un juez poco amable que en la primera secuencia, durante el juicio a un acosador sexual, sufre un derrame cerebral. Dadas sus exiguas prestaciones económicas, que nunca se explican, acaba en una residencia de ancianos todo lo patética que puede esperarse en un filme de estas características.

Allí, entre residentes de distinta condición, conoce a un tipo que se comunica a través de la cabeza de muñeca que lleva en la mano. La muñeca se llama Jenny Penn y el individuo es perfecto para que John Lithgow, muy buen actor, pero tendente al histrionismo, realice su perverso 'show' particular como ya lo hizo en ‘En nombre de Caín’ de Brian De Palma. El filme es ese enfrentamiento, un reguero de humillaciones por parte de Lithgow y la inteligencia de Rush para, pese a sus carencias físicas, salir triunfador del desigual duelo.