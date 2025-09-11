Bad Bunny excluye EEUU de su gira por temor a las redadas

Bad Bunny ha excluido a Estados Unidos de la gira de su último álbum, 'Debí tirar más fotos', por temor a que se produzcan redadas por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estadounidense. "Estaba el problema de que el maldito ICE podría estar fuera (del concierto). Y eso es algo que hablamos y que nos preocupaba mucho", ha afirmado el cantante puertorriqueño, de 31 años, en una entrevista publicada este miércoles en la revista británica 'i-D' al ser preguntado por las razones de su ausencia en el país norteamericano, donde ha actuado con el resto de sus tour.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny se presenta durante el primero de sus 30 conciertos este viernes en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan / Thais Llorca / EFE

Bad Bunny, que se encuentra en el final de su residencia en Puerto Rico (titulada 'No Me Quiero Ir De Aquí'), donde este 14 de septiembre completará un total de 30 conciertos en el Coliseo de San Juan , añade que había "muchas razones" por las que decidió no ir a EEUU, y que ninguna de ellas estuvo motivada por el odio.

Así, ha señalado que sus seguidores estadounidenses pueden acudir a Puerto Rico para verle en directo, al igual que el resto de sus oyentes latinos y puertorriqueños que vivan en Estados Unidos, y ha destacado el hecho de que Puerto Rico es un "territorio no incorporado" de EEUU.

El artista puertorriqueño Bad Bunny / Telemundo / Efe

"He actuado allí muchas veces. Todas las actuaciones han sido un éxito. Todas han sido magníficas. He disfrutado de conectar con los latinos que viven en Estados Unidos", ha apuntado el intérprete, que en 2026 actuará hasta 12 veces entre los 'show' de Barcelona (en el Estadi Olímpic de Barcelona lo hará el 22 y 23 de mayo) y los de Madrid (una decena de espectáculos en el Riyadh Air Metropolitano entre finales mayo y junio).

El Debí tirar más fotos World Tou, que arranca el 21 de noviembre, ha colgado el cartel de 'sold out' en todos los conciertos, vendiendo más de 600.000 entradas en menos de 24 horas. La promotora Live Nation lo calificó como "historia". "Bad Bunny rompe todos los récords"