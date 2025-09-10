El Titanic atraca en Barcelona con una experiencia de realidad virtual inmersiva

Tras su paso por Nueva York, Londres, París y Sevilla, el Titanic desembarca ahora en Barcelona con una propuesta única de realidad virtual inmersiva que promete llevar a los visitantes al corazón de la historia. El pasado 5 de septiembre, Eclipso Immersive Entertainment inauguró en las Arenas (Plaza España) 'Titanic, Ecos del Pasado', una exposición que permanecerá abierta durante los próximos meses.

Inspirada en la mirada de William Harbeck, cinematógrafo oficial y tripulante del Titanic, y sus imágenes captadas, la muestra repasa la historia de este legendario transatlántico británico que naufragó el 14 de abril de 1912. Y lo hace a través de un recorrido emocional y tecnológico que comienza con un descenso simulado a 3.800 metros de profundidad en el océano Atlántico. Y es que gracias a la realidad virtual y a la recreación del navío, los asistentes podrán sumergirse en las profundidades marinas y explorar de cerca los restos del Titanic, recorrer sus cubiertas, o incluso conocer más de cerca las historias de algunos de sus pasajeros.

Recreación de algunos de los objetos de tripulantes del Titanic perdidos en las profundidades del océano. / Eclipso

Se trata de una experiencia inmersiva sin precedentes, donde tecnología, historia y emoción convergen para dar a conocer la leyenda del Titanic desde una perspectiva hasta ahora inédita. "Proponemos es una inmersión completa, vivir la experiencia como si estuviéramos allí", explica el director general de la compañía Eclispo, Alirio Padeiro.

Los visitantes de la exhibición virtual inmersiva 'Titanic, Ecos del Pasado'. / Eclipso

La exposición es el resultado de más de dos años de investigación exhaustiva, en la que se ha perseguido recrear con la mayor fidelidad posible tanto la nave como la vida a bordo en la que fue su travesía inaugural. Para ello, el proyecto se ha basado en fuentes históricas contrastadas y cuenta, además, con el respaldo de la Cité de la Mer de Cherbourg-en-Cotentin y de los archivos estadounidenses de la National Oceanic and Atmospheric Administration.

Con esta experiencia, Barcelona se agrega a la lista de ciudades que han acogido una propuesta que no solo desea revivir la travesía inaugural del transatlántico más célebre del mundo, sino también rendir homenaje a aquellos que formaron parte de su historia y a todos los sueños que viajaban con él. Y es que, según Padeiro, "no se podía no estar en Barcelona", puesto que asegura que la ciudad condal "es una de las más importantes del mundo a nivel cultural".