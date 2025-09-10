Desigual tiñe de amarillo las Tres Xemeneies con un desfile colosal a reventar de vips internacionales

Parece que le está cogiendo el gusto Desigual a esto de montar grandes saraos junto a la playa, al caer el sol, en un lugar de arquitectura emblemática de Barcelona, con centenares de famosos y medios de todo el mundo para presentar lo último de lo último de sus diseños vibrantes, vanguardistas y coloristas. Si la marca que nació en 1984 en pleno Raval, de la mano del suizo Thomas Meyer a partir de una cazadora cosida con pedazos de vaqueros usados, celebró el pasado verano sus 40 tacos revolucionando la moda con un 'fashion show' espectacular junto al Hotel W, un año después, este miércoles Desigual ha elegido otro icónico lugar del 'skyline' barcelonés para presentar por todo lo alto su nueva línea 'premium' llamada 'Studio'.

El morbo de esta nueva y más grande edición no solo era volver a ver juntas a Ester Expósito y Paris Jackson, tras el famoso encontronazo que luego desmintieron lanzando una camiseta edición limitada de superamiguis, sino ver en su salsa a la superestrella de la tarde y del momento, a la novia más buscada de la faz de la tierra: Nicki Nicole, a quien se la relaciona sentimentalmente con Lamine Yamal, desde aquella polémica fiesta por el 18º cumpleaños del futbolista y tras un cálido verano de muchas fotos y corazones subidos a Instagram (a pesar de las voces que dudan del idilio entre la artista argentina de música urbana y el crack del Barça).

Ya les adelanto, 'spoiler', que las expectativas de salseo se cumplieron; y con creces.

A lo 'Mad Max' pero 'fashion'

La 'rave' esta vez era a las siete de la tarde, en la Nau de Turbines de las puntiagudas Tres Ximeneis de Sant Adrià de Besòs [200 metros de altura, la segunda construcción más alta del área metropolitana de Barcelona tras la torre de Collserola, frente a los 99 del Vela], un decorado distópico de bloques de hormigón, tierra y polvo, a lo 'Mad Max', mucho más 'punkarra' y agreste que el anterior 'fashion show', pero con gran potencial, pues el viejo símbolo fabril de la famosa térmica en la desembocadura del río es ahora punta de lanza de la transformación urbana de la zona, ya que la antiga fábrica de luz se rehabilitará como en un centro de desarrollo audiovisual, el Catalunya Media City, para el 2028, y junto a ella se prentende levantar un nuevo barrio.

Lila Moss, en el desfile de Desigual. / FERRAN NADEU

Además de las citadas Nicole, Expósito y Jackson, otros casi 400 invitados, entre celebridades, creadores de contenido y personalidades destacadas del mundo de la moda, como las diseñadoras María Escote y Miranda Makaroff, y de la sociedad barcelonesa, así como otros 'amigos' de la marca llegados de toda Europa y Asia, y más de 120 medios acreditados de todo el mundo, se han puesto sus mejores pingos para la 'beach party' dominada por el color amarillo, el tono fetiche de la firma.

Nutrido 'photocall'

Los primeros rostros famosos que han pasado por el 'photocall' han sido Lila Moss, Laura Escanes, Violeta Mangriñán, María Fernández Rubíes, Nina Urgell, Carla Díaz, Carlos González, Julieta Gracian, Maria Escarmiento, Helena Cuesta, Lucia Cuesta, Lena Mahfouf, Valentina Ferragni, Elisa Maino, Ischtar Isik, Leslie Malso, Clara Berry, Mara Lafontan, Maria Bottle, Maria Bernad, Clara Kong, Carla Di Pinto, Andi Washington, Gabriela Sevillano, Abril Ruiz, Aina Simón y Alex Segura, por citar algunos.

Paris Jackson y Ester Expósito, de nuevo juntas en la cita de Desigual. / FERRAN NADEU

María Pombo ha contado que está "muy afectada" por las críticas tan duras que está recibiendo por defender a los que no leen libros ("si llego a saber que salgo hasta en el Telediario no hubiero dicho nada"); a Becky G está claro que le gustan 'Mayores', pero no hablar ante la prensa, pues se ha escapado sin decir ni mú; lo mismo que Paris Jackson, que al igual que el año pasado se ha ganado la medalla a la más siesa.

María Pombo, Violeta Magriñán y Laura Escanes. / FERRAN NADEU

Nicole está 'in love'

Nicki Nicole, en cambio, se ha mostrado muy pizpireta y "encantada de estar en Barcelona". No ha tenido problemas en confirmar que al igual que Lamine, ella también está 'in love', y que su chico ya le ha enseñado a decir "T'estimo" y "más palabras en catalán".

Ester Expósito, imagen de oficial de la marca, ha llegado la última, y ha aprovechado la cita para aclarar lo del pique con Paris. "Os lo inventástéis vosotros", señalando a los reporteros. Antes del desfile, que ha cerrado la modelo palestina Aydan Nix, la hermana menor de Bella y Gigi Hadid, con un 'look' con el mensaje 'Why?', como un grito en favor de la paz; la actriz de 'Élite' ha intercambiado unas palabras con la hija del rey del pop, y unas risas con Nicole y Becky G, también sus compis en el 'front row' desde donde han contemplado la nueva colección 'Studio' FW25.

La propuesta es un regreso consciente a los orígenes de la marca reinterpretados con un lenguaje contemporáneo y elevado. Abundan las siluetas deconstruidas, materiales 'premium' como sedas, pieles y 'denim' experimental, y piezas icónicas resignificadas como la mítica chaqueta Patch 1984, ahora reinventada en piel natural con 'print denim'.