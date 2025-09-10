Caloncho, cantautor pop mexicano, trae a Apolo su álbum ‘Tofu’, homenaje al veganismo como “un sitio de confort”

Si el veganismo puede tener una traslación musical, son las canciones de Caloncho. O eso le gusta pensar a este cantante, guitarrista y compositor mexicano, que vuelve a Barcelona para presentar su quinto álbum, significativamente titulado ‘Tofu’ y lanzado el año pasado. Este alimento de origen vegetal es “un sitio de confort”, desliza, y así ve él sus canciones, como un espacio mental que visualiza como “una sala llena de cojines, cómoda, en la que poderte acurrucar”. Las ofrecerá al público este jueves en la sala Apolo, acogido por el ciclo Iberoexperia Sessions.

Para Óscar Alfonso Castro Valenzuela, Caloncho, el veganismo “no es solo nutrición, sino empatía animal y medioambiente”, y siguiendo sus preceptos “puedes construir tu gusto, tu paladar”, estima. “El tofu sabe a sensatez, por eso lo incluí en la música”. ¿De qué modo? Se aprecia en el álbum la búsqueda de un sonido diáfano, sin el exceso de capas de tantas producciones pop modernas. “Instrumentaciones en las que se pueda percibir qué toca cada cual, y una microfonía cercana al origen del sonido, porque la reverberación me genera incomodidad”, explica este cancionista a este diario desde Guadalajara, la ciudad mexicana a la que se desplazó de pequeño desde su localidad natal, Ciudad Obregón.

Canciones de gratitud

En términos musicales, toda esta teórica se plasma en un sonido pop ligero y cálido, muy abierto a diversos géneros tradicionales. “Es pop con otro pop: el reggae, el rock steady, las baladas, los boleros, la cumbia… Música popular”, resume Caloncho, que creció escuchando a los Beatles por la vía paterna y que se confiesa “muy fan de Bob Marley y de otros cantantes jamaicanos”. Así está ‘Wacha checa’, el tema más difundido de ‘Tofu’, medio tiempo acogedor que habla de “exhortar a ver lo que tienes alrededor, a agradecerlo y a encontrar plenitud en esa gratitud”.

Sí, hablamos de un notable ‘buenrollista’, asistido por un cuerpo teórico que entronca con el epicureísmo, “filosofía que, a grandes rasgos, se basa en el placer, pero no el placer desmedido y destructivo, como puede ser el hedonismo, sino un placer muy sensato, es decir, el no dolor”, explica. “El placer es no tener hambre. El comer de más te puede llevar de nuevo el dolor y a caer en el hedonismo. Se trata de buscar el equilibrio y la sencillez”. Ahí, su música encaja como “un santuario, un refugio, un bálsamo”.

Adoptar un árbol

Caloncho ha pasado a la acción impulsando el proyecto ‘Día a día’, en el que invita a adoptar un árbol por 150 pesos mexicanos (6,88 euros) para contribuir a la reforestación. “Una de las cosas más gratificantes y bellas que puedo relacionar con la música”, apunta. Los incendios están a la orden del día, allí y aquí, y él ve la sombra de los “intereses políticos o inmobiliarios” y la “corrupción, que lleva al deterioro del medioambiente”.

Ha establecido vínculos y compartido grabaciones con colegas como su compatriota Ximena Sariñana, la mexicano-chilena Mon Laferte y el catalán Carlos Sadness, y su proyección llega a los Estados Unidos, donde ha girado este verano. “Tal vez no somos conscientes de la magnitud de la comunidad latina o hispana allí. Es algo gigante”, destaca. Boicotear el país de Trump no le pasó por la cabeza. “¿Qué culpa tiene la gente que vive allí, que ya lo está padeciendo?”, se pregunta, si bien añade que “los disturbios de estas semanas, y los abusos, y las deportaciones”, se hicieron notar en la acogida del ‘tour’. “Coincidió con un momento terrible en Estados Unidos y hubo gente que no estaba en disposición de salir a entretenerse. Eso lo pude percibir”.

En la gira que lo trae a Barcelona (también a Valencia y Madrid, y a ciudades de Alemania, Países Bajos, Francia y el Reino Unido), además de presentar ‘Tofu’, conmemora el 10º aniversario de ‘Fruta’, su primer álbum. Actuará acompañado de dos músicos. Y ya piensa en el siguiente paso. “La etapa de ‘Tofu’ ya está prácticamente cerrada. En un mes ya estaré publicando algo nuevo. Hay que seguir con la curiosidad y la búsqueda de música e identidad”.