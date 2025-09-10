Boixaderas y Madaula protagonizan 'Els bons', un duelo actoral sobre amistad y corrupción en el Poliorama

Ramon Madaula vuelve al Poliorama con 'Els bons', una comedia amable escrita por él que inaugura la temporada del céntrico teatro situado en a Rambla el próximo día 10. La protagoniza con Maudaula con otro actor de su quinta, Jordi Boixaderas, bajo la dirección de Paco Mir que sigue muy activo, pese al fin de Tricicle.

Tanto Madaula como Boixaderas empezaron a amar el teatro viendo 'Els Pastorets' en Sabadell y ahora se reencuentran sobre las tablas en un duelo actoral donde encarnan a dos personas que llevan años interpretando a dos personajes antagonistas en dicha obra: Satanás y el Arcángel Miguel. Se conocen de toda la vida pero esta Navidad la representación no podrá ser como siempre. El personaje que interpreta Madaula ha perdido un juicio por corrupción y le pide al que tradicionalmente hace de Arcángel y es un político que llega con chófer a los ensayos, que asuma el rol de Lucifer. La acción transcurre en el teatro del Cercle Artísitic para ensayar juntos con el fin de que el que hacía de Satanás le enseñe al otro sus trucos.

"En realidad Satanás era un ángel de luz, era el mejor del cielo. San Miguel tenía muchos celos de él por eso acabó enfrentándose y expulsándole", recuerda el autor. Las vidas de los personajes acaban mezclándose con la ficción. 'Els bons' habla de corrupción, de traición y de cómo se procesa. "La obra no habla sobre el bien y el mal pero sí de venganza. La gente más bondadosa suele ser la más vengativa porque como son más ilusos cuando se sienten traicionados van a por todas".

Aunque escribió la obra hace dos años, Madaula ha visto cómo su estreno en Barcelona coincide con un sinfín de noticias sobre corrupción política en nuestro país, un tema que ha investigado. Esta es su opinión: "Somos el país más corrupto de Europa y también el país donde más cargos de libre asignación hay. Son cargos que se otorgan a dedo y eso facilita que después haya concursos y licitaciones más fáciles de amañar", comenta Madaula. "Y muchos no lo hacen para enriquecerse ellos. Lo hacen por el partido". La imagen de estos como agencias de colocación es uno de los muchos temas que aparecen en la obra de Madaula. El actor y autor tiene una decena de obras estrenadas, entre ellas 'Els Bruguerol', 'El Tigre' y 'Loop', que esta temporada se verá en el Texas.

Madaula está encantado de trabajar con Boixaderas, a quien conoció de joven cuando ambos intentaban sacar adelante una compañía estable en Sabadell con Anna Güell y Rosa Renom. Para Boixaderas, actor que ha participado en series como 'Ventdelpla' y 'Laberint d'ombres' y obras como 'El crèdit', 'El mètode Grönholm' y 'Final de partida', 'Els bons' habla de "dos personas con una parte perversa a quien la vida ha ido embruteciendo". La última vez que recuerda haber coincidido con Madaula en una obra fue hace muchos años con 'Un déu salvatge'. 'Els bons' se estrena en Barcelona pero ya se ha presentado en diferentes poblaciones catalanas. "La obra ha ido creciendo y cambiando a medida que la hacíamos. Llega muy rodada a Barcelona". Madaula ha ido reescribiendo, puliendo y adaptando el texto, muy atento a las indicaciones que le daban tanto Boixaderas como Anna Casals, que completa el reparto. A Boixaderas le veremos mucho en los escenarios esta temporada. Volverá a la Beckett con 'Casa Calores' por Navidad' y tiene varios proyectos más en diferentes salas barcelonesas.