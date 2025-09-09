La "excepción ibérica" pone de acuerdo a Planeta y Penguin Random House: "El libro está haciéndolo bien"

Optimismo moderado, excepción ibérica y, en fin, el milagro del libro en pleno revolución digital. A la hora de auscultar el mercado editorial y ofrecer un diagnóstico que explique y respalde ese crecimiento del 4% en el primer semestre de 2025, según datos de la consultora GfK, el Forum Edita ha movilizado este martes a las altas esferas para celebrar su décimo aniversario con otro careo amistoso entre Planeta y Random House. Un mano a mano entre los dos grandes grupos que se disputan el liderazgo del mercado del libro y que, en cierto modo, marcan el ritmo a casi todos los demás.

A un lado, Jesús Badenes, director general de la división editorial de Grupo Planeta. Al otro, Núria Cabutí, CEO de Penguin Random House Grupo Editorial. Competidores en casi todo y, sin embargo, aliados a la hora de propulsar los índices de lectura y conseguir que ese 68% de españoles que dice leer en las encuestas crezca aún más. “No tienen costumbre de acuchillarse cuando están juntos, para eso tienen ejércitos disciplinados”, ironiza el editor Daniel Fernández (Edhasa), presentador del acto, para romper el hielo. Y, en efecto, las puñaladas brillan por su ausencia.

“La competencia es muy buena, es lo que nos hace mejorar el sector”, desliza Badenes cuando aparece en la conversación el espinoso trasvase de autores de un grupo a otro a través de suculentos fichajes y premios de dotación estratosférica. “Lo que queremos es que los autores se sientan lo más acompañados posibles y, si no es así, las puertas están abiertas. También por si quieren volver”, apunta, diplomática, Cabutí. “Es cierto que cuando los autores deciden ir a otra editorial hay que preguntarse qué podríamos haber hecho mejor, pero los autores no son de nadie”, concluye Badenes.

Antes del salseo, la unanimidad: el libro va bien, las editoriales están haciéndolo bien. Aplauso al sector y “optimismo moderado” para calibrar el buen momento que atraviesa el libro en España, una anomalía a escala europea que ha llevado a acuñar ingeniosos lemas como la excepción o el milagro ibérico. “Que en España, con tantas distracciones, se lea más, francamente es bueno. El libro está haciéndolo bien. Ese milagro ibérico tiene que ver con el punto de partida: el Japón de la posguerra fue el que más creció, pero porque estaba arrasado. Los índices de lectura son francamente buenos, pero la moderación viene porque estamos compitiendo con muchas formas de ocio. El sector audiovisual aún pesa más”, reflexiona Badenes.

Coincide Cabutí en el diagnóstico y celebra que se haya incrementado la venta en ejemplares gracias, entre otras cosas, a la implementación del comercio electrónico. “Implosionó cuando nosotros caíamos en picado y ha cambiado la composición de la venta. Ha permitido el movimiento de fondo y que editoriales de tamaño intermedio puedan competir”, destaca la ejecutiva barcelonesa.

Por encima de los 1.200 millones

Según datos presentados este mismo martes por Ignacio López, jefe de Market Intelligence de GfK, el mercado editorial español ha crecido un 4% durante el primer semestre de 2025, respecto al mismo periodo del año anterior, y se estima que a final de año lo hará entre un 3,7% y un 4,7%. La facturación, 586 millones de euros frente a los 562 de los primeros seis meses de 2024, invita a estimar que el año se cerrará por encima de los 1.200 millones de euros.

Detrás de estos números y de esa excepción ibérica a la que suma Portugal con un crecimiento del 9%, asoman nuevos desafíos como el encaje de la Inteligencia Artificial y el acomodo de esas revoluciones digitales que tendrían que haberlo puesto todo patas arriba pero que no han acabado de llegar. "En 2010 los gurús decían que con el formato digital iba a pasar lo mismo que en la música y que en 2025 el 80% de las ventas de libros sería digitales, pero en Estados Unidos el digital apenas llega al 20%", destaca Cabutí. "¿Por qué no ha crecido más aquí? Pues porque hacemos muy bien nuestro trabajo. Hacemos libros que son objeto de deseo”, defiende Badenas en referencia, por ejemplo, al boom del 'romantasy', con sus ediciones especiales con lomos tintados y cantos decorados. “La calidad de los libros que se hace en cada país está en relación con la evolución del libro digital: a mejores libros físicos, menos ventas digitales”, resume el directivo de Planeta.

La IA, elefante en la habitación del sector editorial y del mundo entero, preocupa pero no inquieta. O no lo parece. "Aún no sabemos del todo qué nos traerá", relativiza Cabutí. "La legislación tiene que avanzar aún más. La IA es importante, pero la intervención humana lo es más. Podrá ayudar, pero la intervención humana sigue siendo esencial", constata Badenes.