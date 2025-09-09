Ya a la venta
El musical 'Ànima' se instalará en el Tívoli a partir de febrero
El fenómeno de la pasada temporada que triunfó en el TNC, una ambiciosa producción en catalán protagonizada por Paula Malia y Diana Roig regresa a la cartelera gracias al respaldo de cuatro productoras
El musical 'Ànima' volverá a escena. Este martes han salido a la venta las entradas de esta aclamada producción original en catalán protagonizada por Paula Malia y Diana Roig sobre una mujer que sueña con triunfar en el mundo de la animación en el Hollywood de los años 30 del siglo pasado, un mundo de hombres donde a ellas no se les permitía dibujar en los grandes estudios. El ambicioso musical protagonizado por una joven compañía con 18 intérpretes y 10 músicos que sorprendió en el TNC el año pasado en el inicio de temporada se instalará en el Tívoli a partir del 20 de febrero.
La obra con autoría de Blanca Bardagil, Oriol Burés, Víctor G. Casademunt y Marc Gómez y música de Adrià Barbosa y Abel Garriga se presentará con una nueva versión más corta y se adaptará al nuevo teatro.
Cuatro productoras se han unido para sacar adelante el proyecto: Compañía Vero Vero formada por Oriol Burés, Sílvia Fiestas y Víctor G.Casademunt; Marianna en Viu, nueva productora de Balañà en viu y las ya existentes Bitó y El Terrat. Cuentan con una ayuda reintegrable del ICEC creada para potenciar los grandes musicales en catalán para esta producción cuyo coste calculan en unos dos millones de euros y con la que aspiran a girar por Catalunya y España.
Ya en Spotify
'Ànima' agotó localidades a partir de la segunda semana y superó el 90% de ocupación. Muchos de quienes se quedaron con ganas de verla podrán hacerlo el año que viene a partir de febrero pero ya pueden escuchar las canciones en Spotify. No son de estudio sino grabaciones realizadas en directo durante las últimas funciones en el TNC. Y en breve saldrá también un documental sobre la creación de 'Ànima' en teatremusial.cat según han anunciado los creadores del musical en la papelería Raima de Barcelona.
En el último piso de este paraíso para artistas y dibujantes este martes han vuelto a sonar algunos temas de 'Ànima'. Paula Malia y Diana Roig -con Enric Garcia al piano, orquestador y director musical- no han necesitado de escenografía ni vestuario para emocionar a los convocados. "Hace mucha ilusión que 'Ànima vuelva por todo lo que representa", ha indicado Roig. 'Ànima' es la primera gran apuesta de una joven compañía dispuesta a soñar a lo grande que puso en pie público en cada función. ''Ànima' es la historia de un sueño pero su continuidad en los escenarios es toda una realidad.
