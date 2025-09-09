El musical 'Ànima' se instalará en el Tívoli a partir de febrero

El musical 'Ànima' volverá a escena. Este martes han salido a la venta las entradas de esta aclamada producción original en catalán protagonizada por Paula Malia y Diana Roig sobre una mujer que sueña con triunfar en el mundo de la animación en el Hollywood de los años 30 del siglo pasado, un mundo de hombres donde a ellas no se les permitía dibujar en los grandes estudios. El ambicioso musical protagonizado por una joven compañía con 18 intérpretes y 10 músicos que sorprendió en el TNC el año pasado en el inicio de temporada se instalará en el Tívoli a partir del 20 de febrero.

La obra con autoría de Blanca Bardagil, Oriol Burés, Víctor G. Casademunt y Marc Gómez y música de Adrià Barbosa y Abel Garriga se presentará con una nueva versión más corta y se adaptará al nuevo teatro.

Cuatro productoras se han unido para sacar adelante el proyecto: Compañía Vero Vero formada por Oriol Burés, Sílvia Fiestas y Víctor G.Casademunt; Marianna en Viu, nueva productora de Balañà en viu y las ya existentes Bitó y El Terrat. Cuentan con una ayuda reintegrable del ICEC creada para potenciar los grandes musicales en catalán para esta producción cuyo coste calculan en unos dos millones de euros y con la que aspiran a girar por Catalunya y España.

Ya en Spotify

'Ànima' agotó localidades a partir de la segunda semana y superó el 90% de ocupación. Muchos de quienes se quedaron con ganas de verla podrán hacerlo el año que viene a partir de febrero pero ya pueden escuchar las canciones en Spotify. No son de estudio sino grabaciones realizadas en directo durante las últimas funciones en el TNC. Y en breve saldrá también un documental sobre la creación de 'Ànima' en teatremusial.cat según han anunciado los creadores del musical en la papelería Raima de Barcelona.

Un momento de 'Ànima' / David Ruano

En el último piso de este paraíso para artistas y dibujantes este martes han vuelto a sonar algunos temas de 'Ànima'. Paula Malia y Diana Roig -con Enric Garcia al piano, orquestador y director musical- no han necesitado de escenografía ni vestuario para emocionar a los convocados. "Hace mucha ilusión que 'Ànima vuelva por todo lo que representa", ha indicado Roig. 'Ànima' es la primera gran apuesta de una joven compañía dispuesta a soñar a lo grande que puso en pie público en cada función. ''Ànima' es la historia de un sueño pero su continuidad en los escenarios es toda una realidad.