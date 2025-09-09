Muere a los 43 años Juan Ortelli, exdirector de la revista Rolling Stones

El mundo del periodismo musical y la cultura urbana lamenta la prematura partida de Juan Ortelli, exdirector de la revista Rolling Stone Argentina, quien falleció a los 43 años. La noticia, inicialmente difundida por el escritor Pablo Plotkin en sus redes sociales y posteriormente confirmada por la familia a través de un emotivo comunicado en Instagram, ha conmocionado a una industria y a una comunidad que lo reconocían como una figura clave y un referente ineludible. Ortelli no solo dirigió una de las publicaciones más icónicas de la música, sino que también fue un pionero en la documentación y promoción de escenas emergentes, dejando una huella imborrable en el rap y el freestyle en español. Su visión, su pasión y su compromiso con la crónica lo convirtieron en un narrador excepcional y un editor exigente, capaz de captar la esencia de los fenómenos culturales de su tiempo.

Nacido en 1982, Juan Ortelli comenzó su trayectoria como cronista en medios gráficos a principios de los años 2000. Su talento para la escritura y su aguda observación se manifestaron tempranamente, pero fue en 2004 cuando firmó su primera gran publicación en Rolling Stone Argentina. Aquella crónica sobre el surgimiento de las batallas de rap callejeras no solo demostró su capacidad para identificar tendencias antes de que se volvieran masivas, sino que también anticipó su profunda conexión con un género que, en ese momento, aún no gozaba del reconocimiento y la popularidad que alcanzaría con el auge de competencias como la Red Bull Batalla o El Quinto Escalón. Este artículo marcó el inicio de una relación fructífera con la revista, donde su influencia crecería exponencialmente, consolidándolo como una voz autorizada y respetada.

A la temprana edad de 29 años, Juan Ortelli asumió la dirección de Rolling Stone Argentina, un cargo que desempeñó con una mezcla de exigencia editorial y pasión narrativa. Bajo su liderazgo, la revista no solo mantuvo su estatus como referente musical, sino que también amplió su alcance para dar visibilidad a escenas emergentes y a fenómenos de la cultura popular contemporánea. Ortelli entendió la importancia de documentar los cambios y las nuevas expresiones artísticas, brindando una plataforma crucial para artistas y movimientos que, de otra manera, habrían tenido dificultades para llegar a un público masivo. Su visión editorial trascendió lo meramente musical, abarcando un espectro más amplio de la cultura que resonaba con las nuevas generaciones.

El Legado en el rap y el freestyle

En la última década, Juan Ortelli se consolidó como una referencia ineludible para el rap y el freestyle en español. Su conocimiento profundo del género, su capacidad para analizar la lírica y la improvisación, y su respeto por los artistas lo llevaron a ocupar un lugar prominente en la escena. Fue jurado de la Red Bull Batalla de los Gallos, una de las competencias de rap improvisado más importantes a nivel global, donde su criterio y su experiencia fueron altamente valorados. Su participación en estos eventos no solo legitimó su figura, sino que también ayudó a profesionalizar y a elevar el perfil del freestyle, acercándolo a un público más amplio y diverso.

Pero el compromiso de Ortelli con el rap no se limitó a su rol como jurado. Fue también cofundador de la Liga Bazooka, un proyecto innovador que fusionó su mirada periodística con la organización de competencias escritas de rap. Esta iniciativa, que buscaba explorar nuevas facetas del género y brindar un espacio para la creatividad lírica, es un testimonio de su constante búsqueda de nuevas formas de promover y documentar la cultura. La Liga Bazooka se convirtió en un punto de encuentro para talentos emergentes y consolidados, consolidando aún más su impacto en la comunidad del rap hispanohablante. Su visión era la de un cronista que no solo observaba, sino que también participaba activamente en la construcción del movimiento.

Un libro póstumo

Además de su intensa labor periodística y su participación en la escena del freestyle, Juan Ortelli dedicaba sus esfuerzos a un proyecto ambicioso y fundamental: un libro de investigación y crónica sobre la historia del rap en español. Esta obra, concebida como un referente esencial para el movimiento, prometía ser una compilación exhaustiva de la evolución del género, sus protagonistas, sus hitos y su impacto cultural en la región. Su partida deja este proyecto inconcluso, pero su legado intelectual y su profunda investigación seguramente servirán de inspiración para futuras generaciones de cronistas y estudiosos del rap.

La obra, de haber sido completada, habría sido un testimonio duradero de su pasión y su dedicación al rap, consolidando su estatus no solo como periodista, sino como historiador de la cultura. Su enfoque, que combinaba la rigurosidad académica con la narrativa vibrante de la crónica, habría ofrecido una perspectiva única y enriquecedora. La contribución de Ortelli a la documentación del rap en español es invaluable, y su partida deja un vacío difícil de llenar en el periodismo y la cultura. Su memoria, sin embargo, perdurará a través de las historias que contó, los artistas que visibilizó y el camino que abrió para nuevas voces en la escena. Su influencia continuará resonando en la música y el periodismo por muchos años.

b