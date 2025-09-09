Elisenda Solsona, escritora: “Era tanto el deseo de ser madre que, si no podía serlo, pensaba que ni valía la pena vivir”

Ante un público atento que llenaba el pasado viernes la iglesia de la Estrada, en Agullana, donde hubo que refugiarse por la lluvia, Elisenda Solsona (Olesa de Montserrat, 1984) explicó, con profusión de detalles, el contexto que envolvió la creación de su primera novela, 'Mammalia' (Males Herbes) una distopía que navega entre el thriller y la ciencia ficción, que evoca atmósferas inquietantes y un personaje, Cora, que busca su identidad con el telón de fondo de una sociedad marcada por los problemas de infertilidad y los dilemas éticos que se derivan. El acto sirvió para cerrar la 15ª edición del ciclo Punt de lectura, coordinado por el historiador del arte, Enric Tubert, a quien se le agradeció profusamente su dedicación en esta y muchas otras actividades culturales que se realizan en Agullana.

Con Mammalia quedó a las puertas del premio Òmnium a la mejor novela del año. ¿Qué supuso?

Fue muy importante porque toda esa espera, esos dos meses me dieron mucho empuje.

En contrapartida, sí ganó el premio Ictineu a la mejor novela de género fantástico.

También le gané con 'Satèl·lits' y me hizo mucha ilusión.

El género en catalán parece vivir un buen momento.

Mucho, ves una diferencia bastante grande entre 'Satèl·lits', cuando había un inicio de algo, y 'Mammalia', cuando está más consolidado. Hay muchas autoras mujeres que están hablando de las cosas que nos pasan, de nuestros cuerpos en transformación a través del terror, a tomar una estructura para ayudarnos a sacar la luz a estas preocupaciones.

'Mammalia' tiene una base de ciencia ficción, pero con un punto muy realista y casi de denuncia.

En 'Mammalia' no hay tanto terror, quizás sí escenas más terroríficas, algo más evocador, atmosférico, más que la trama, que sí hay, sobre todo en el giro final, pero siempre me gusta partir de sentimientos, de historias realistas. Pero es que la ciencia ficción y el terror son muy realistas, se utilizan mucho para criticar a la sociedad en la que vivimos y hacerlo a través de esta cosa más alegórica. Stephen King decía que si nosotros contáramos tal cual nuestros miedos o cosas que pasan terroríficas no podríamos soportarlas. Es decir, que el terror no es potenciarlo sino por poner una capa de ficción a las cosas que nos asustan.

Como lo que hacen en la clínica de reproducción Synapsida.

Leí noticias terroríficas que me ponen la piel de gallina mucho más que las que yo he relatado en 'Mammalia' como personas que contratan vientres de alquiler y que, dentro del contrato, hay que puedas rechazar al hijo si padece alguna malformación o enfermedad genética. Poniéndole esa capa de terror y ficción es menos terrible.

"Todo el proceso de infertilidad lo pasé con mucha vergüenza, con un sentimiento de culpa y muy juzgada. Sentía que mi cuerpo estaba fallando a unas expectativas que la sociedad tenía en mí" Elisenda Solsona

Mammalia tiene una raíz muy personal porque creo que partió de una experiencia vivida en propia piel.

Sí, hace doce años viví un proceso de infertilidad durante tres años y medio. Ahora ha habido un cambio bien porque se ha roto un poco el tabú y se habla mucho más de la no maternidad, tanto por circunstancias o por elección propia. Amigas mías que quizás hace diez años se habrían sentido más reservadas a la hora de explicar que no quieren ser madres, ahora lo dicen perfectamente y no creen que tengan que dar explicaciones. Entre 2012 y 2016, cuando yo viví todo el proceso, fue horrible porque lo pasé con mucha vergüenza, con un sentimiento de culpa y muy juzgada. Aunque era muy joven, tenía 28 años, sentía que mi cuerpo estaba fallando a unas expectativas que la sociedad tenía en mí: «Tú eres mujer, por tanto, debes ser madre. Y, además, si lo deseas, ¿por qué no puedes quedarte embarazada? Pues tienes que desearlo e intentar aún más». Esta presión, que no es nadie en concreto, sino como una voz de la sociedad que te dice que si lo deseas podrás conseguirlo a base de sacrificio mental, económico, amoroso, te hace decir que sí, que lo harás porque tu deseo es tan grande que quieres ser madre. Habría podido relativizarlo si hubiera podido hablar con otras mujeres que estuvieran pasando esto también, pero estaba tan sola...

¿Fue mucho al límite?

Me planteé cómo sería mi vida si no podía ser madre, pensaba que ni valía la pena vivir. Era tanto este deseo que no sabía cómo podría afrontar una vida sin este deseo. ¿Pero cómo podía pensar esto tan terrible? Me gustaba escribir, estar con mis amigos, ir al cine, estar sola leyendo, haría otras cosas y sería feliz, haría un duelo, como todo el mundo, de una vida que no tendría, pero lo veía tan terrible que pensaba: ¿Quién me ha hecho pensar esto?

¿Es cuando nace la idea del libro?

Sí, era decirme dónde ponía el límite a ese deseo y hablar también del límite entre el deseo y el derecho a ser madre. Una amiga mía, que es psicóloga infantil y entonces trabajaba en procesos de adopción y me acompañó mucho, me hizo ver que yo no tenía derecho a ser madre, que el derecho estaba en el niño a tener una familia. A la que sientes que tienes ese derecho, estás pasando ese límite ético y crees que puedes utilizar el cuerpo de otra mujer para ser madre. Pero es que cuando pasas muchos años entre abortos y procesos de infertilidad, reflexionas mucho sobre ese deseo.

Sus personajes femeninos entran en ese debate.

Quería que se cuestionaran esta maternidad y no maternidad y hacer como una lista de maternidades: tanto las tóxicas y controladoras, como las impuestas, las deseadas y las que lo acaban siendo...

A la protagonista, Cora, la vemos cuando es pequeña y arrastra una culpa transmitida por el padre y ya mayor cuando quiere conocer sus orígenes.

Si como fondo está la maternidad, quizá realmente el motor de la historia sea esta otra línea argumental: la Cora intentando encontrar su identidad y gracias a ello poder saber qué tipo de familia quiere, pero primero debe saber de dónde viene para saber hacia dónde quiere ir.

En esta búsqueda, recrea escenarios como su Olesa natal, Rià al Conflent o Cervera de la Marenda, en el Roselló, y el mítico hotel Belvédère, en ambientes desoladores marcados por volcanes en erupción y granizo que mata...

Me gusta llevar a los personajes a escenarios algo inquietantes, turbios. Me es mucho más fácil que puedan tener conversaciones con las que más exploran su identidad. Si los pongo entre las cuerdas con este paisaje extraño y enigmático, hacen reflexiones más profundas o sinceras.

"A la hora de escribir tengo una mente más controladora. Todo lo que escribo no es en vano, cualquier pequeño detalle tiene un significado" Elisenda Solsona

Entre ellos, destaca una cueva donde uno de los personajes desaparece. Las cuevas esconden mucho simbolismo.

En 'Mammalia' hay muchos símbolos que no son necesarios para la trama, pero me gusta mucho trabajar la parte alegórica y que todo tenga un sentido, quizás porque tengo esa mente más controladora a la hora de escribir. Todo lo que escribo no es en vano, cualquier pequeño detalle tiene un significado: las abejas, la colmena de abejas, la cueva, la niebla oscura, los charcos enfangados... todo tiene un sentido.

Se recrea, ciertamente.

Y con la reescritura aún le pongo más e, incluso, símbolos que sé, arquetipos que he leído.

¿El paso del relato a la novela lo dio cuando se sintió preparada?

Fue algo muy orgánico. Pensaba que 'Mammalia' sería un cuento, porque me siento muy a gusto con los cuentos, tienen una tesitura muy cinematográfica. De hecho, el flujo de la creación es imaginarme primero las imágenes y la escena con la música que le acompaña, los personajes y voy tecleando la película que voy viendo. Pues, 'Mammalia' debía ser el primer cuento de una nueva recopilación, pero se me fue un poco de las manos, abriendo muchas puertas que debía ir cerrando, me aparecían personajes secundarios y vi que se iba ampliando tanto este mundo que no podía cerrarlo de golpe justo porque era un cuento, lo tenía que explorar. Y hacerlo fueron cinco años, los niños de por medio (un hijo de siete años y una hija de tres) y poco tiempo para escribir. Es complicado encontrar un momento y no sé ni cómo lo hago. No tengo un horario.

Lo hace por una necesidad, ¿es un espacio de placer?

No, la escritura, para mí, siempre ha sido amor-odio total. Cuando tengo la historia encauzada y empieza la reescritura aquí sí digo: he nacido por esto, me encanta, no quiero estar a ninguna parte más, vibro con esto, me apasiona. Pero poner en marcha la idea… Hay escritores a los que les gusta mucho esa libertad de imaginarte todo un mundo posible, empezar de cero un proyecto. A mí esto me agobia, necesito acotación y me gusta que la gente me ayude. Solo tengo la necesidad cuando he creado una historia y estoy dentro y no puedo hacer más que eso, recrearla, reescribirla. Por eso con 'Mamalia' he estado cinco años, me sentía a gusto y dije basta, que saliera ya porque si seguía tocándola podía hacer desaparecer la esencia.

¿Se encuentra ahora en este punto ahora?

Sí, el de arranque, pero me está costando menos que otras veces quizás porque tengo la idea algo más definida.

'Mammalia' le ha traído muchas cosas buenas.

He hablado con muchas mujeres que me han dado las gracias ya no por 'Mammalia', que al final es una ficción, sino por las entrevistas porque en el momento en que empecé la promoción del libro tuve la duda de si explicar que nacía desde una experiencia propia y cómo la viví o centrarme en la novela y ya está. Al final me dije que no, que me lo debía a Eli de hace diez o doce años que le hubiera encantado leer una entrevista de una escritora que había pasado por eso.

También que encontraran a alguien que hablaba de la violencia y frialdad dentro de estos procesos.

En menor o mayor medida, quien más quien menos, lo ha vivido. Sea ya por la exploración física en sí o sea por preguntas incómodas, infantilización de nuestros cuerpos, de nuestras ideas, violencia obstétrica… no ha habido como una mirada más empática, aunque ahora esto ha mejorado.