Antoni Muntadas: "Cadaqués es un lugar que quiero, con el que me identifico y donde cargo la batería para todo el año"

Dentro de una vitrina transparente, en medio de la galería Cadaqués, se expone un conjunto de piedras o cantos rodados de dimensiones variadas. Son piedras procedentes de la playa de S'Alqueria. "Son las piedras que piso cada día y me duelen en los pies; el 'Sadomasoqués' empieza aquí", dice el artista Antoni Muntadas (Barcelona, 1943) haciendo mención de la exposición colectiva recién inaugurada en este espacio de arte y de la que es el ideólogo. "Son piedras", matiza, "dejadas en préstamo que volveré al mismo lugar a finales de septiembre, cuando acabe la exposición, porque las piedras son patrimonio", afirma evidenciando el respeto que siente por todo lo que tiene que ver con Cadaqués, paisaje que le sedujo en 1956 y al que, pese a los evidentes efectos de la turistificación, regresa cada mes de septiembre. "Aprovecho para estar tranquilo, bañarme tres o cuatro veces al día e ir a una cala diferente". Descarta las que hay más hacia el Cabo de Creus porque, dice, ahora lo ponen muy difícil para llegar. Sin embargo, en Cadaqués encuentra todavía un cobijo que le acoge. "Es un sitio que quiero, con el que me identifico y donde cargo la batería para todo el año". No cree, confiesa, que "pudiera vivir siempre, pero lo necesito".

Hoy en día, Antoni Muntadas es uno de los artistas catalanes y españoles más conocidos internacionalmente. Pionero del media arte y del arte conceptual en el Estado español, mantiene una actividad profesional muy intensa. Se describe a sí mismo como "un nómada porque mi trabajo, 'site-specific', me lleva adónde trabajo". Cuando hablamos, la semana pasada en el Marítimo, corazón de la vida social cadaquense, hace cuatro días que acaba de llegar de São Paulo, Brasil, donde ha cerrado el trabajo 'Lugar público' creado específicamente para ser exhibido en el Sesc Pompeya, una antigua fábrica reconvertida por la arquitecta Lina Bo Bardi, en centro cultural, deportivo y de ocio. "Allí todo el espacio es la obra", dice Antoni Muntadas quien con 'Lugar público' invitaba a la gente a reflexionar sobre los límites y las transformaciones de los espacios compartidos. No ha sido un trabajo cualquiera, ya que ha coincidido en que hace cincuenta años que acudió por primera vez a Brasil.

Así, aunque su casa está en Nueva York, donde se estableció en 1971, tiene muchos enclaves repartidos por el planeta que visita de forma reiterada. Cuenta que hace muchos años, el artista norteamericano Allan Kaprow (1927-2006), pionero en el arte de acción, las instalaciones artísticas y los happenings a finales de los 50 y 60, le dio un gran consejo que él mismo se aplicaba: que tuviera un trabajo propio para no depender de las galerías. Este trabajo, al que hay que sumar los proyectos in situ, se tradujo en impartir y dirigir seminarios a distintos lugares del mundo, tan dispares como San Diego, Burdeos o París. Una de las vinculaciones más largas la mantuvo como profesor invitado del Programa de Artes Visuales en la Escuela de Arquitectura del MIT (Massachusetts Institute of Technology) en Cambridge, entre 1977 y 2014, y, en los últimos veinte años también en la Universidad IUAV de Venecia, una de las primeras escuelas de Arquitectura en Italia fundada en 1926. Venecia, como Brasil, es uno de sus puntos vitales que ha visto, a lo largo de los años, transformarse a causa del turismo. Muntadas avanza, pero que quiere ir cerrando también esa relación "para tener más tiempo para los proyectos" consciente de que "lo que no haga ahora ya no lo haré".

Antoni Muntadas es un creador inquieto e infatigable, reflejo de una forma de trabajar muy consolidada. Esto le lleva a realizar varios proyectos al mismo tiempo y en diferentes fases de producción. Actualmente, por ejemplo, exhibe, en la Casa de la Moneda de Madrid, la exposición 'About Asia' que reúne todos sus trabajos realizados en torno a China, Japón, Corea y Filipinas, y participa en la Bienal de Pontevedra, la más antigua que se hace en el país, con el mural '¡Tengo miedo!... '(Hazañas Bélicas) (2024) que parte del cómic 'Hazañas Bélicas' de Boixcar (1948), un tebeo "que leía de pequeño" "para reflexionar sobre la violencia". Además, este noviembre inaugura en Shanghái (China) y en octubre 'Otros miedos' en el Museo de la Universidad de Navarra, en Pamplona.

Muchos de los temas abordados por Antoni Muntadas han sido recurrentes a lo largo de toda su trayectoria. En este sentido, Daina Augaitis, curadora de la exposición 'Entre/Between' que el artista tuvo en 2011 en el Museo Reina Sofía de Madrid, definió nueve "constelaciones temáticas" en su trabajo, entre ellas la construcción del miedo y las esferas de poder. "Hay temas que he tratado de que a veces se anticipan y que con el tiempo se reafirman", reflexiona asegurando que, desde su punto de vista, "el artista debe ser un testimonio del tiempo y si eres consciente de lo que pasa, debes ser un poco su traductor, interpretarlo".

Primera exposición en Cadaqués después de cincuenta y un años

Así ha sido con 'Sadomasoqués', la primera exposición que realiza Muntadas en Cadaqués después de cincuenta y un años de un proyecto mítico, 'Cadaqués Canal Local', desarrollado en la misma galería Cadaques, dirigida por el arquitecto Lanfranco Bombelli. Entonces "transformé la galería en un set de televisión local con cámaras portátiles". Muntadas ya había empezado a trabajar el vídeo en Barcelona porque este "era más barato que hacer cine y una herramienta muy inmediata y contemporánea". La idea se le ocurrió porque, después de muchos años de estancias en Cadaqués, "veía que era una ciudad que tenía una vida muy distinta en invierno que en verano". El proyecto, que salió adelante gracias a su amigo y productor Pepo Sol, al que introdujo en Cadaqués, quería reflejar la existencia de los meses invernales a través de testimonios de la gente del pueblo, entre ellos, pescadores y familias que habían estado en Cuba y no en Barcelona. Las imágenes, pero se proyectaron en verano, el 26 de julio de 1974, para que los visitantes se dieran cuenta "de la realidad de la vida de Cadaqués porque la otra, la del verano, es una vida superpuesta, en relación con el turismo". El experimento enervó a las autoridades franquistas que, a los cuatro días, hicieron que la Guardia Civil clausurara la galería.

Pero, ¿cómo llegó Antoni Muntadas a Cadaqués? Fue el verano de hace setenta años invitado por un compañero de escuela, Joaquim Julià, que vivía en la Casa Julià, en Es Colomer, una vivienda proyectada aquellos años Coderch y continuada por Alfons Milà Sagnier y Federico Correa Ruiz, que fueron discípulos. En Muntadas, esa casa le impresionó. "Es una de las primeras casas racionalistas de Cadaqués con muro de cristal, transparente; el habitáculo ya transformaba la forma de vivir en el exterior". También toda la sociedad que le rodeaba: belgas, suizos, alemanes que tenían casas en el pueblo, que vivían, contribuían y aportaban "una visión cosmopolita". Después de ese primer verano, vendría un segundo y, más tarde, "ya me busqué la vida alquilando habitaciones" hasta que decidió, en una crisis de formación, instalarse todo un año. Fue entonces cuando tomó conciencia de las complejidades que tenía vivir en ella. Así rememora las dificultades que tenían los coches para pasar por la carretera, cómo llegaba un barco con agua potable porque no había reservas suficientes o cómo el vino se volvía rancio. También singularidades como que "los perros que no tenían amo y los turistas los adoptaban". Es lo que hacía Henri-François Rey (1919-1987), autor de la novela 'Les pianos mécaniques', finalista en el premio Goncourt, que vivió quince años en el pueblo, fue amigo de Salvador Dalí y sus cenizas reposan en el cementerio local.

Antoni Muntadas dejó de pintar en 1969 y realizó la última exposición de pintura un año después. Fue de los primeros en dar este paso y apostar por prácticas más conceptuales. "Veía que la pintura era una práctica muy limitada", comenta. Se situó entonces entre el arte, las ciencias sociales y los sistemas de comunicación: "Tenía el arte expandido con prácticas como la entrevista, los trabajos de campo y los sistemas de comunicación que son herramientas". En este punto, 'Cadaqués canal local' "fue una experiencia comunicativa, pero había como una experiencia física teniendo en cuenta la parte social". Aquella metodología iniciada en Cadaqués todavía está viva hoy en su trabajo: "Ha estado evolucionando, pero tiene las mismas raíces, el sentido donde lo sitúo".