Había más de 30 discotecas en Barcelona en 1980, pero Studio 54 "lo cambió todo"

No faltaban discotecas en Barcelona en 1980. Más de 30 se anunciaban en la sección 'Hoy Salimos' de EL PERIÓDICO. De Baccara a Venus 2000, alfa y omega de la lista, pasando por La Choza, Laserium o Tutankhamen, esta en la autovía de Castelldefels. Además estaban los bailes: Bahía (con la Orquesta Piel de Toro), Camoa, Cibeles, Nilo, La Paloma, Rialto. Studio 54 irrumpió en ese poblado panorama como una superproducción futurista el 9 de octubre. "Era otra dimensión", resume Raúl Orellana, 'disc-jockey' residente de la disco desde 1982 hasta su cierre en 1994. Orellana impulsa la fiesta de celebración del 45º aniversario de Studio 54, que tendrá lugar el 13 de septiembre en Paral·lel 62, sala que ocupa el mismo inmueble que ocupó Studio 54, el Teatro Español en su decimonónico origen.

"Las discotecas que había tenían decoración y estructura de los 70 -amplía Orellana-. Eran pequeñas, con mucho reservado, mucha esquina, techo bajo y poca pista. Studio 54 había sido un teatro y tenía 15 metros de altura con dos anfiteatros, y todo era pista. Era un espectáculo que no se había visto en la ciudad y la revolucionó. Lo cambió todo".

Bailando sobre los subgraves

La iluminación y el sonido eran lo nunca visto ni oído. "Había cuatro torres de sonido, una en cada esquina de la pista -detalla Orellana-. El subgrave de las torres, que llevaba dos altavoces de 18 pulgadas, tenía un difusor sobre el que cabían cinco personas bailando". La cabina del 'dj', en el primer anfiteatro, "era una nave espacial" en la que, alardea Orellana, se utilizaron platos Technics por primera vez en Barcelona.

El primer 'dj' de Studio 54 fue Richie Kaczor, que trajo "un arsenal impresionante de promos de sellos estadounidenses 'underground'", indica Orellana. Vino con "la mentalidad de Paradise Garage, una disco gay neoyorquina que rompió moldes", prosigue. Los nuevos tiempos del pop de baile se le atragantaron y fue entonces cuando entró Orellana al rescate. "Me encontré con 300 personas en la pista un sábado por la noche, que eran como cuatro hormigas en un garaje", ilustra. Para más inri, los resistentes eran los fans de Kaczor, que abucheaban a Orellana. Todo cambió en medio año.

De compras

Orellana podía gastarse 300.000 pesetas al mes en discos para Studio 54. Precisión: en 'maxis'. De importación, por regla general. Las (desaparecidas, por supuesto) tiendas Blanco y Negro, Record Sounds y Raf eran sus suministradores principales. "Me tenían preparadas las novedades de la semana -cuenta-. Me las llevaba, las probaba y si me gustaban me las quedaba y si no, las devolvía. A final de mes pasaban la factura. Nadie de Studio 54 me dijo nunca nada". Jamás pinchó un corte de un elepé ni un 'single'. Las listas de las revistas 'Record Mirror' (británica) y 'Billboard' (estadounidense) eran sus guías. "Me fijaba en lo que empezaba a hacer ruido".

Raúl Orellana, en septiembre de 2025 / Ferran Nadeu

Himnos

Fueron himnos de Studio 54 'Don't you want me', de The Human League; 'Babe, we're gonna love tonight', de Lime; 'Bailando', de Alaska y los Pegamoides; 'Spank', de Jimmy 'Bo' Horne, o 'Hit'n run lover', de Carol Jiani. Más adelante, "con el house", Orellana recuerda llenapistas de J. M. Silk, Inner City, Todd Terry o Joe Smooth.

Un poco de vergüenza

Después de las sesiones en Studio 54, viernes y sábados tarde y noche, domingos tarde, Orellana se iba a casa. Nada de 'afters'. "Llamaba demasiado la atención adonde fuera -relata-. La gente me agobiaba de manera exagerada después de haberme visto en la cabina inaccesible de Studio 54. Me da un poco de vergüenza, pero me compré un Porsche de segunda mano y llegaba con él a Studio 54 y aparcaba delante de la puerta. Era parte del 'show'.

Orellana cobraba 360.000 pesetas al mes, que ahora serían entre 6.000 y 7.000 euros. "Nos llamábamos la cabina del millón, porque entre el 'light-jockey', un ayudante y yo cobrábamos un millón de 'pelas'".