Los teatros de Barcelona consolidan su idilio con el público con otro récord: 3.133.494 espectadores

Las salas de teatro de Barcelona lo han vuelto a conseguir. El público ha respondido y se ha batido de nuevo, por segundo año consecutivo, la cifra de los 3 millones de espectadores con un ligero crecimiento que demuestra la buena salud de las artes escénicas. Según los datos presentados este mediodía por Isabel Vidal, la presidenta de ADETCA (Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya), la temporada 2024-2025 se cierra con 3.133.494 espectadores, un incremento de 108.467 personas (+4%) respecto al año anterior y la recaudación global ha sido de 94.125.259 euros. Esta ha subido en 1,8 millones (+2%).

El índice de ocupación también ha crecido alcanzando un 64%, un +4% más que la pasada temporada. En total, se han programado 13.179 funciones en una campaña con 1.234 espectáculos.

'Escape Room 2' celebra 300 funciones / Marc Asensio Clupés

Y la respuesta del público no ha sido fantástica tan solo en los grandes teatros de la ciudad como el Victòria, donde ha triunfado 'Mar i Cel', el único espectáculo programado durante toda la temporada. El incremento más destacado se ha registrado en las 33 salas de menos de 200 localidades, que han sumado 372.129 espectadores, lo que supone un crecimiento del 28% y una recaudación de 5,5 millones de euros, un 39% más que hace un año, con una ocupación media del 66%.

Una escena de 'El principi d'Arquimedes' / Marc Asensio Clupés

Los espectáculos más vistos han sido el citado musical 'Mar i Cel', seguido de 'Improshow' (Teatreneu), 'Escape Room 2' (Teatre Condal), 'Priscilla, reina del desierto' (Teatre Tívoli) y 'Turisme Rural' (Teatre Borràs). En las salas de menor capacidad han triunfado 'Corta el cable rojo' (Teatre Muntaner), 'Y no quedará ninguno' (Sala Ars Teatre), 'El principi d’Arquimedes' (Espai Texas), 'Kramig' (Espai Texas) y '69, La Comedia' (Sala Ars Teatre).