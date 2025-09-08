Quevedo, el último suspiro del verano en el Palau Sant Jordi

Larga pasarela con alfombra roja, flashes y destellos por todas partes y griterío de aúpa. Abriéndose paso entre el público, Quevedo, aquel chaval canario que construyó un cohete junto a Bizarrap –el mal llamado ‘Quédate’- que le llevó casi literalmente al cielo, también con lo que suponen las turbulencias de la fama, regresaba a Barcelona dos años después para presentarse como lo que es, estrella del pop español, aunque eso suponga a veces desdibujarse un poco a uno mismo.

Ídolo juvenil, él que tan solo suma 23 años, decretó que lo de la noche de este lunes, día de inicio de muchas cosas, era el último suspiro del verano, como una chavalería sedienta -35.000 asistentes entre este lunes y el concierto que repetirá este martes en el Palau Sant Jordi, según la promotora The Project- aceptó sin letra pequeña. “Me da un poco de pena haber dejado el verano atrás, pero espero que pasemos una noche bonita juntos”, anunció el canario. Presentaba su segundo álbum, ‘Buenas noches’, que de noches bonitas –entiéndase sexualmente activas- va lleno, quizá estirando tanto la tensión no resuelta que, a menudo, acaba mal resuelta debido a un ingenio algo insípido. Algunas de ellas –‘14 febreros’, ‘Por atrás’- salieron a jugar de inicio a un escenario situado en medio de una pista que inauguró una notable ‘Kassandra’.

Quevedo, este 8 de septiembre al inicio de su concierto en el Palau Sant Jordi. / Marc Asensio Clupés

Pero Quevedo, ese afable joven que podría ser el amigo de cualquiera de los presentes, conserva el intangible de la cercanía, la que lució en ‘Donde quiero estar’, su muy convincente, arraigado –multitud de banderas de Canarias y camisetas del Las Palmas- y sincero debut largo, ese que anoche desplegó en un celebrado segundo acto –al que se llegó tras la proyección de imágenes de un iniciático Quevedo- que devolvió a más de uno a pleno agosto con una metralleta con balas de calibre reguetonero como ‘Sin señal’, ’Playa del inglés’, ‘Wanda’ o ‘Punto G’.

Quevedo, este 8 de septiembre al inicio de su concierto en el Palau Sant Jordi. / Marc Asensio Clupés

Volvió a Quevedo a encender recuerdos veraniegos con ‘Guayar con cualquiera’, canción que “ha representado bastante este verano para mí”, y siguió tirando de memoria con ‘APA’ y ‘Lacone’. Antes, Lucho RK pasó por la pasarela como único invitado de la noche.

“Heterobásico”

Para el final, sin poderlo aguantar más después de hora y media ya de vítores, guardó lo más íntimo de Pedro Luis Domínguez Quevedo, aquellas canciones que, como dice en ‘Que asco de todo’, compone aún “sabiendo que si me sale del pecho no va a sonar en la radio”. Tras las rotas y destacables ‘Noemú’ y ‘Still luvin’ pareció emocionarse, pero, rápidamente, sin tiempo para lamentos, pues aquello debía vivirse como el último baile de un largo verano sin preocupaciones, sentenció: “Era mentira, el amor no existe, ni para mí ni para ustedes”. Un puente para transitar a ‘Iguales’, donde se presenta de manera un poco desconcertante usando la sátira como un “heterobásico” cualquiera. Bien, a nadie le importó, a esa hora ya solo quedaba dar por última vez las buenas noches antes de la promesa de un nuevo verano y suplicar a gritos aquello de “quédate, que las noches sin ti duelen”.