Música
Esta es la playlist del primer concierto de Quevedo en Barcelona: lista de canciones
Las dos noches en el Palau Sant Jordi servirán de antesala para que el artista español retome su gira por España antes de cruzar el atlántico
Quevedo, el último suspiro del verano en el Palau Sant Jordi
Cuando Quevedo lanzó 'Buenas Noches', su esperado segundo álbum de estudio' tras desaparecer de las redes en 2024, no era una sorpresa que pulverizara el récord de Spotify España alcanzando las 12,2 millones de escuchas en las primeras 24 horas. Ahora, después de su triple cita en Madrid, una gira por Latinoamérica y una parada en su tierra, Las Palmas de Gran Canaria, el artista canario aterriza en Barcelona para continuar con el 'Buenas Noches Tour'.
Las dos noches en el Palau Sant Jordi de la capital catalana servirán de antesala para que el artista español más escuchado en el extranjero, según datos de este verano, retome su gira por España antes de cruzar el atlántico y dirigirse a Estados Unidos con conciertos confirmados en Los Ángeles, Miami y Orlando.
Y la lista de canciones que ha cantado en Barcelona no ha decepcionado, pasando por sus hits más conocidos como 'Quédate' o 'Playa del inglés' hasta los más nuevos como 'Gran Vía'. Aquí dejamos la lista completa:
- Kassandra
- Duro + Chapiadora.com
- 14 febreros
- Los días contados
- Amaneció
- Por atrás + Halo
- Piel de cordero
- Ahora y siempre
- Dame
- Sin señal + Playa del inglés
- Wanda
- Vista al mar
- Punto G
- Guaya (feat Lucho RK)
- Preñá (feat Lucho RK)
- Pero tú
- Tu y yo
- Soleao
- Guayar con cualquiera + Shibatto
- Apa + Lacone
- Que asco de todo
- Noemú
- Still Luvin
- Iguales
- Gran Vía
- Tuchat
- Columbia
- Buenas noches
- Mr. Moondial / Quédate
