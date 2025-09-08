El MNAC reitera su "incapacidad técnica" para trasladar las pinturas de Sijena y envía al juez nuevos informes que "avalan" su postura

El MNAC insiste en la incapacidad técnica del museo para llevar a cabo la retirada y el traslado de las pinturas de la sala capitular de Sijena y ha enviado al juez nuevos informes que, asegura, "avalan, ratifican y amplían" su posición en lo referente a los grandes riesgos y la complejidad extrema de la operación. Se trata, según ha informado el museo en un comunicado, de nuevos estudios de la doctora Simona Sajeva y el ICCROM (Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales) que, entre otras cosas, alertan del daño irreparable que pueden sufrir las pinturas en caso de traslado.

El informe de Sajeva, experta internacional que ya evaluó en 2016, los riesgos de mover las pinturas, también destaca que “tanto el plazo como la propuesta técnica” del gobierno aragonés “ignoran los graves riesgos de dañar de forma irremediable las pinturas, y por lo tanto son inviables”.

El museo barcelonés, que ha presentado este lunes el escrito de oposición a la ejecución de la sentencia, que le obliga a devolver las pinturas en un plazo de siete meses, mantiene los argumentos técnicos y jurídicos que ha defendido a lo largo de todo el proceso, "priorizando la preservación de la obra y señalando los riesgos de daños irreparables". En este sentido, hace valer el dictámen del ICCROM, organización que envió en misión oficial a una de sus técnicas y que recomienda "encarecidamente" realizar "una evaluación exhaustiva de los riesgos en base a los valores existentes antes de emprender cualquier acción relacionada con la reubicación”.

Cronograma alternativo: de 7 meses a 76 semanas

En su escrito de oposición, el museo no solo insiste en "incapacidad técnica para llevar a cabo la retirada y el traslado de las pinturas" y alerta de "riesgo de daños irreparables" en las "arduas y complicadas actuaciones necesarias para la ejecución voluntaria (o forzosa) de la sentencia": también propone un cronograma alternativo, detallado y por fases, que incluye las aprobaciones administrativas necesarias y, sobre todo, "los procedimientos y normas de actuación estándares de carácter internacional que son de obligado cumplimiento".

En total, la duración estimada que contempla el MNAC sería de entre 64 y 76 semanas, más del doble del tiempo previsto por Aragón. El museo no solo cuestiona el calendario aragonés, sino que también considera que la encargada de liderar al equipo de técnicos de la comunidad vecina, la conservadora-restaturadora Natalia Martínez de Pisón, carece de la experiencia y la solvencia necesarias para una operación de esta envergadura. "Ha trabajado sobre todo en retablos y esculturas de madera", puede leerse en las alegaciones presentadas por el MNAC.

Dos técnicos analizan las pinturas del monasterio de Sijena en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), este miércoles, cuando su director, Pepe Sierra, durante su primera intervención pública tras darse a conocer la sentencia, ha afirmado que espera que el "riesgo cierto" evite finalmente el traslado de , como exige la sentencia del Tribunal Supremo. EFE/Andreu Dalmau / Andreu Dalmau / EFE

Entre los testimonios aportados, el museo barcelonés presenta el de dos de las expertas que participan en la comisión creada por las administraciones, por parte de la Generalitat y del Ayuntamiento, que destacan que las pinturas, gravemente dañadas, se mantienen "relativamente estables gracias a un entorno ambiental monitorizado, con parámetros prácticamente invariables, y de la atención permanente de profesionales especializados”.

"La complejidad material de la obra como resultado de sus vicisitudes históricas se encuentran el MNAC con la respuesta conservadora a la vez consciente y estratificada", destaca por su parte Sajeva, doctora en conservación y restauración, en un informe que refiere la extrema fragilidad de las pinturas. "Se observa que, a pesar de las condiciones de conservación estables, los movimientos fisiológicos de la madera vinculados a su naturaleza higroscópica y a su sensibilidad a las variaciones, thermohigrométricas, han generado cargas mecánicas que se han transmitido a las capas pictóricas superiores", detalla la experta italiana.

Pinturas profanas

Diferente es el caso de las pinturas profanas, cuyas características y estado de conservación son técnicamente diferentes y que el MNAC pretende desmontar, trasladar y reintegrar de "manera inmediata". Solo faltaría, apuntan desde el museo, que Aragón revisase los documentos necesarios para la licitación, dado que se desconoce "el destino y el método de instalación final de las pinturas, así como las condiciones climáticas y de conservación del lugar en el que estarán instaladas".