'Catalunya aixeca el teló' da voz a los palestinos

El mundo del teatro de la cultura no podía estar callado ante el genocidio en Gaza. Esta noche, la gala 'Catalunya aixeca el teló', que ha inaugurado oficialmente la nueva temporada en los teatros ha dejado patente no solo la calidad del sector de las artes escénicas en Catalunya sino el sentir de todas las personas indignadas con la barbarie en tierras palestinas. El Gran Teatre del Liceu, copado por representantes de la cultura, la política -acudieron entre otros el presidente Salvador Illa y el ministro de Cultura Ernest Urtasun- y el mundo del espectáculo, se ha convertido en un altavoz de los palestinos a quienes una flotilla de barcos -algunos salidos de Barcelona- intenta hacer llegar la ayuda que Israel impide. "Por un mundo más sano, en armonía, que invierta más en cultura. Ir al teatro es un acto político" ha proclamado Jordi Oriol, presentador de la gala dirigida por Joan Arqué y Jaume Viñas.

La soprano Aseel Massoud, una cantante siria que lleva años asentada en Barcelona, emocionó con 'Refugiada', que escenificó el lamento del pueblo palestino obligado a abandonar su hogar debido a la guerra y a la hambruna.

El espectáculo cuyo leitmotiv era el teatro como espacio 'donde todo es posible' ha contado con un gran protagonismo de la música, pero también del teatro físico, del circo y del teatro de calle. Pero sobre todo, los juegos de palabras de Jordi Oriol y sus acciones han dado qué pensar. Empezó saliendo a escena con una pistola, después lo cambió por un rifle y ha acabado con un cañón, símbolo de estos tiempos en los que el presupuesto de Cultura no logra el 2% soñado y pactado mientras que el de defensa se dispara.

Poesía

La poesía se ha hecho visible desde el primer momento con una delicada propuesta que ha abierto la violinista Marta Cardona, concertino titular de la Sinfònica de Sabadell con 'Nostalgias' junto a la Original Soundtrack Orchestra. La música ha tenido mucho protagonismo, especialmente con Magalí Sare que ofreció el estreno en directo de dos de los tres temas de su triple single 'Anunci', además de 'La mal maridada'. De todos ellos, el que más traspasó al público fue 'Anunci al diari', que cantó junto al Cor Bruckner Barcelona. Una maravilla. Las raíces de la cultura, la belleza y la profundidad de las cosas simples y auténticas conectadas con la cultura popular han tenido también su momento con la entrada en la sala de zancudos y cabezudos, títeres y el espíritu juguetón de Comediants. Un veterano de la escena, Joan Font, alma de la compañía, que empezó animando las calles y plazas y acabó realizando ceremonias olímpicas y óperas, como 'La flauta màgia' de Mozart, ha sido otra de las figuras de la velada.

Este año, la Mención Honorífica de Catalunya Teatre, un reconocimiento de Adetca (Empreses de Teatre de Catalunya) a Bitó, veterana productora gerundense que montaron Salvador Sunyer y Josep Domènech, impulsores del festival Temporada Alta. Solo el primero de ellos acudió a la cita y destacó: "El teatro permite dos cosas: ver lo que no veríamos nunca y explicar realidades a través de mentiras." Y señaló que en un mundo donde cuesta distinguir la verdad de la mentira la gente siga acudiendo tanto a las salas dispuesto a que le engañen con historias que tienen un gran fondo de verdad.

Entrer los momentos para recordar el de Elena Gadel suspendida como por arte de magia en una grúa 'La saeta', versión que Joan Manuel Serrat hizo de un poema de Machado o el original número musical con el que cinco actrices de las nuevas generaciones dieron a conocer algunos de los espectáculos de esta nueva temporada. Entre ellos destacan musicales como 'El fantasma de la ópera', 'Germans de sang' y 'Ànima', así como lo último de La Cubana, 'L'amor venia en taxi' o 'Glorious' un divertido montaje dedicado a una cantante tan rica como desastrosa que Marta Ribera - que actuó desde un palco- protagonizará con Sant Millán y Ramon Gener.