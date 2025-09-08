Ágora Cívica acercará el "combate" entre la cultura como industria y los derechos culturales a la ciudadanía

Jordi Martí, secretario de Estado de Cultura, fue inusualmente claro en la presentación de Ágora Cívica al admitir que existe "un combate" entre quienes defienden la cultura como un sector económico y quienes la consideran un derecho ciudadano. Nadie dijo que la transición de la era de la cultura como industria a la de los derechos culturales fuera a ser fácil.

El Ministerio de Cultura, la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación de Barcelona tienen o están en vías de tener planes, medidas o normas sobre derechos culturales. El proyecto de ley aprobado por el Govern, que ahora iniciará la tramitación parlamentaria, es la estrella del lote por su fuerza legislativa. Las cuatro administraciones se han aliado para impulsar Ágora Cívica, extenso ciclo de debates y otras actividades en torno a las políticas culturales públicas que se desarrollará en el CCCB, el Institut d'Estudis Catalans, el Pati Manning, el CERC y el MACBA del 26 de septiembre al 1 de octubre.

Incidir en Mondiacult

En efecto, del 29 de septiembre al 1 de octubre Barcelona acogerá la tercera edición de Mondiacult, la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible de la UNESCO. Más de 150 ministros de cultura de todo el mundo definirán las políticas culturales globales del futuro inmediato en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), en el Fòrum. El objetivo principal de la cumbre ministerial es presionar para que la Agenda post-2030 de la ONU incluya un objetivo de desarrollo sostenible específico para la cultura. Ágora Cívica, por un lado, intentará incidir para que así conste en la declaración final de Mondiacult. Por otro lado, acercará a la ciudadanía los debates actuales sobre políticas culturales, que en el caso de Mondiacult serán a puerta cerrada, al tiempo que tejerá red local, nacional e internacional. Hay ya unos 90 coloquios, etcétera programados y se espera llegar al centenar.

Xavier Marcé, concejal de Cultura e Industrias Creativas del Ayuntamiento de Barcelona, remarcó en la presentación de Ágora Cívica, en el Auditorio Meier del MACBA, que la cita será "un foro de reflexión sobre políticas culturales de proximidad". Marcé anunció que el consistorio trabaja en una medida sobre singularidad cultural.

En representación del equipo de comisarios de Ágora Cívica, Jordi Baltà subrayó la puesta en común de "experiencias" desarrolladas en todo el planeta que tendrá lugar en el foro. Los ejes del ciclo serán seis: derechos culturales (para resumir: el derecho al acceso y a la participación en la cultura), diversidad cultural y lingüística, tecnologías e inteligencia artificial, cultura y paz, ciudades y el objetivo cultura en las agendas globales, y ecosistemas de la cultura. El deseo de Baltà: "Que la cultura no se valore solo por su impacto económico".

Agravamiento de todas las crisis

Pau González Val, presidente delegado del Área de Cultura de la Diputación de Barcelona, puso en valor el entendimiento de las cuatro administraciones para hacer que Mondiacult vaya "más allá de los debates entre los equipos de ministros" y alumbrar Ágora Cívica, una especie de off-Mondiacult. "No es la manera más ágil de potenciar la cultura como herramienta defensora de la vida y los derechos en un contexto de agravamiento de todas las crisis, pero sin duda es la mejor manera de hacerlo", dijo.

Texto posible

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, señaló la "importancia de crear espacios donde construir un mundo diferente". Sobre el proyecto de ley de derechos culturales al que el Govern ha dado luz verde, explicó que es un "texto posible" que no ha sido fácil consensuar, quizá a causa del combate mencionado por Martí.

El secretario de Estado de Cultura profundizó en su intervención en la dicotomía, no total, entre industria cultural y derechos culturales. "Es mucho más fácil el primer camino -consideró-. Conectar derechos y cultura es un camino largo y difícil". El trabajo hecho por Barcelona en este sentido, añadió, resultó decisivo para que la UNESCO eligiera la capital catalana como sede de Mondiacult 2025.

Rumba catalana

Alexandra Xanthaki, relatora especial de la ONU en el ámbito de los derechos culturales, inaugurará Ágora Cívica con una conferencia sobre la cultura como elemento clave del desarrollo humano y la sostenibilidad. El espectáculo 'Dream of land', comisariado por la Diputación de Barcelona, fusionará folclore palestino, danza de raíz catalana y danza contemporánea bajo la dirección del coreógrafo palestino Sharaf DarZaid. En las fiestas de la Mercè habrá funciones sobre el patrimonio vivo de Barcelona como el concierto de homenaje a Antonio González, el Pescaílla, en el centenario de su nacimiento, a ver si la UNESCO toma nota de las aspiraciones de la rumba catalana a ser declarada patrimonio cultural inmaterial.