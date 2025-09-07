De Costa da Morte a Barcelona: 'The walking dead: Daryl Dixon' acaba con una aventura española

Los 'spin-offs' de 'The walking dead' han llevado a personajes queridos de la franquicia a lugares inesperados. En 'Dead City' vimos a Maggie (Lauren Cohan) y Negan (Jeffrey Dean Morgan) abrirse paso en un Manhattan posapocalíptico. Al principio de 'Daryl Dixon' vimos al cazador y rastreador titular (Norman Reedus) despertando en la costa francesa, sin saber cómo ha llegado hasta ahí. Gracias a la monja Isabelle (Clémence Poésy) recuperaba el espíritu de lucha necesario en un mundo asfixiado desde hace casi década y media por el apocalipsis zombi.

Tras dos temporadas en Francia, Daryl, acompañado por Carol (Melissa McBride), como se había querido desde el comienzo y no fue posible hasta la segunda temporada por cuestiones logísticas, busca ahora el camino de vuelta a casa a través de tierras españolas. "Creíamos que estaría bien trasladar aquí la acción por su proximidad respecto a Francia y porque ofrecía la posibilidad de hacer muchas cosas diferentes", explica el 'showrunner' David Zabel (ex 'Urgencias') sobre la temporada que llega a AMC+ este lunes, día 8. "Además, en su país tienen una gran industria cinematográfica. Sus equipos, sus técnicos y artesanos, sabrían ayudarnos de sobras a hacer una buena serie".

En estos nuevos episodios de 'Daryl Dixon', el 98% del equipo de producción, el 93% de los actores y el 98% de los especialistas de acción de la temporada son españoles. "La mitad del equipo es de Barcelona", señala el director David Percival. Y en Barcelona se desarrolla un quinto episodio escrito por la barcelonesa Marta Gené Camps ('Manifest'), "más que nada para no quedar en ridículo cuando la gente nos señalara las inexactitudes", apunta Zabel entre risas. "Queríamos rodar en Barcelona por ser una ciudad tan única, porque no hay ciudad que se parezca a ella. Queríamos ver cómo podía afectarla el fin de los tiempos".

Vuelve el spaghetti wéstern

El primer episodio se desarrolla casi por entero en Londres, donde el último hombre sano (Stephen Merchant, cocreador de 'The office') sugiere a los protagonistas que vayan al palacio de Buckingham y se echen a dormir en la cama de la reina. Son las ventajas del apocalipsis. Pero ya en sus últimos momentos estamos en España, en la gallega Costa da Morte, para ser precisos. "Welcome to Spain, amigo", dice Dixon en la versión original. Poco después, el pueblo segoviano de Sepúlveda sirve como paisaje para un lugar imaginario, Solaz del Mar, donde nuestros héroes encuentran relativo refugio. Zabel: "Fuimos a muchos pueblos y Sepúlveda era perfecto porque nos ofrecía el aire de spaghetti wéstern que buscábamos. De España salieron algunos de los mejores ejemplos de este subgénero".

La España de Solaz es una que parece trasladada siglos atrás en el tiempo, donde vuelven a causar estragos los bandoleros y las tradiciones son propias del 'folk horror': cada año, sus familias organizan una carrera de cerdos para decidir cuál de sus hijas entregarán como ofrenda a una misteriosa institución que trata de mantener vivo el concepto de monarquía. Zabel: "Si hay un tema esencial esta temporada, es el retorno a las viejas costumbres, algo común en momentos apocalípticos. La gente se aferra a ideas antiguas como forma de sobrevivir a lo terrible del presente. Y eso puede traer cosas tanto buenas como malas".

'La vaquera de Barcelona'

Óscar Jaenada interpreta al alcalde del lugar, Federico de Rivera, padre de la joven Justina (interpretada por la argentina Candela Saitta), que ha escapado de la próxima Ofrenda con su novio Roberto (Hugo Arbués), a cuyo padre Antonio encarna Eduardo Noriega. También importante, si no más que todos ellos, es Paz, o La Vaquera de Barcelona (Alexandra Masangkay), que empezó encargándose del ganado de Solaz y ahora gestiona a los caminantes, convertidos a su modo también en reses. "Cuando Daryl y Carol llegan al lugar, se siente amenazada por esos seres extraños americanos, pero poco a poco se ve reflejada en el primero y se acaba estableciendo un vínculo muy bonito entre ellos", nos cuenta. Con quien Paz ya tenía un lazo es con la esposa del futuro rey, Elena, la actriz invitada Greta Fernández. "Ya nos conocíamos, en parte porque trabajé con su padre en 'Los últimos de Filipinas', pero todavía no habíamos trabajado juntas y tenía muchas ganas".

"Solaz –nos recuerda Alexandra– no es toda España, es solo una parte. En ese pueblo se han mantenido el orden y hay ciertos oficios más tradicionales. Luego hay otras localizaciones que son otro mundo, como por ejemplo Barcelona". En total, en esta serie 'de carretera' se recorren ocho comunidades autónomas, 22 municipios (además de los citados, Alicante, Ávila, Cuenca, Teruel o Granada) y 38 localizaciones (entre ellas, las ruinas de Belchite o la mismísima Alhambra), según los datos ofrecidos por AMC+. Hace solo unos días se confirmaba que la cuarta y ya última temporada de 'Daryl Dixon' también se rodará en territorio español.