Más de 2.500 personas siguen el concierto del Mil·lenari de Montserrat con la Orquestra del Liceu

Más de 2.500 personas disfrutaron este sábado del concierto por el Mil·lenari de Montserrat celebrado en la Basílica de Santa María con la Orquestra y el Cor del Gran Teatre del Liceu, acompañados por el Orfeó Català. Unas 400 personas han formado parte del público dentro del templo, unas 1.300 personas se han reunido en el exterior -a través de pantallas y sonorización especial- y unos 1.500 usuarios han seguido el concierto en directo a través del canal de Youtube de Montserrat. Los músicos interpretaron la Segunda Sinfonía de Gustav Mahler, conocida como 'Resurrección', bajo la batuta de Josep Pons, experto 'mahlerista' y antiguo monaguillo de Montserrat. El concierto ha culminado con el himno triunfal de 'Klopstock', símbolo de esperanza y trascendencia espiritual en la música de Mahler.

Antes de la inauguración de su temporada convencional, el Liceu ha hecho parada en Montserrat, con una 'Resurrección' de Mahler que es un viaje musical de la muerte a la vida, con coro, solistas y orquesta en una escala dramática inédita. Pons contó para ello con las voces de Kai Glausteen (concertino) y las de Katharina Konradi (soprano) y Ekaterina Gubanova (mezzo).

Aspecto de la Basílica de Montserrat durante el concierto de Mahler ofrecido por la Orquestra del Liceu, este sábado. / Marc Font / ACN

La Segunda Sinfonía de Gustav Mahler tiene una duración de 80 minutos repartidos en cinco movimientos, una orquestación de dimensiones inusuales y una paleta de colores que construye una narrativa profundamente conmovedora. Josep Pons, ex monaguillo de Montserrat y experto en Mahler, ha sido uno de los pocos directores invitados por Universal Edition, empresa editora de la música de Gustav Mahler, para revisar las nuevas ediciones.