Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings y creador del rumbakalao, a los 47 años

El músico Pedro Bermúdez, conocido como Azuquita, ha fallecido este viernes a los 47 años. El artista valenciano, que alcanzó la popularidad en los años 90, creó el género 'rumbakalao', un estilo propio que fusionaba la rumba española con la electrónica del bakalao.

Miembro del grupo Rumba Kings, el artista se había establecido desde hace unos años en Palma de Mallorca, donde ha fallecido, y actuaba en hoteles, locales y festivales de la isla.

El salto a la fama de Bermúdez llegó con la versión rumbera de la canción 'Así me gusta a mí', el éxito de Chimo Bayo. Más tarde, el artista llegó a publicar tres discos: 'Rumbakalo' (1994), 'Escucha que te digo' (1995) y 'Sinelokalo' (1997), incluyendo en este último una sorprendente reinterpretación de 'Gangsta’s Paradise', titulada 'Rejas de cristal'.

En el año 2000, el artista valenciano colaboró con el cantante alemán Matthias Reim en una versión bilingüe del tema 'Verdammt ich lieb dich', lo que le llevó también a los escenarios de fuera de España. También interpretó 'El tostadero' junto a Celia Cruz en un programa de RTVE.