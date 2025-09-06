Música
Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings y creador del rumbakalao, a los 47 años
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
El músico Pedro Bermúdez, conocido como Azuquita, ha fallecido este viernes a los 47 años. El artista valenciano, que alcanzó la popularidad en los años 90, creó el género 'rumbakalao', un estilo propio que fusionaba la rumba española con la electrónica del bakalao.
Miembro del grupo Rumba Kings, el artista se había establecido desde hace unos años en Palma de Mallorca, donde ha fallecido, y actuaba en hoteles, locales y festivales de la isla.
El salto a la fama de Bermúdez llegó con la versión rumbera de la canción 'Así me gusta a mí', el éxito de Chimo Bayo. Más tarde, el artista llegó a publicar tres discos: 'Rumbakalo' (1994), 'Escucha que te digo' (1995) y 'Sinelokalo' (1997), incluyendo en este último una sorprendente reinterpretación de 'Gangsta’s Paradise', titulada 'Rejas de cristal'.
En el año 2000, el artista valenciano colaboró con el cantante alemán Matthias Reim en una versión bilingüe del tema 'Verdammt ich lieb dich', lo que le llevó también a los escenarios de fuera de España. También interpretó 'El tostadero' junto a Celia Cruz en un programa de RTVE.
- Platós, Wyoming y Pérez Reverte
- Giorgio Armani, el rey de la moda italiana, muere a los 91 años
- La actriz Antonia San Juan anuncia que tiene cáncer: “Haré todo lo posible por curarme”
- Carla Simón: 'Mi madre dejó la heroína y me tuvo a mí, aunque luego llegó la putada del sida
- ¿A dónde irá la fortuna de Giorgio Armani?
- Más de 10.000 personas firman un manifiesto contra el traslado de las pinturas de Sijena del MNAC
- Estopa firmará la banda sonora del Piromusical de la Mercè 2025
- Crítica de 'Expediente Warren: El último rito': un cierre sin brillo