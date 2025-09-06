Así es Mitch Robles, hijo de Marta Robles y coprotagonista de 'Romería'

Puede que el apellido Robles le resulte familiar a la mayoría por su madre, la periodista y escritora Marta Robles. Y es que, hasta hace poco, si Mitch Robles era por algo conocido, es por ser 'hijo de'. Sin embargo, ahora su nombre empieza a brillar con luz propia tras coprotagonizar 'Romería', el último film de Carla Simón, en el que no solo ha debutado en la gran pantalla, sino que además ha conseguido despertar el interés de la crítica y el público.

Del teatro al cine

A sus 22 años, Miguel Robles -conocido artísticamente como Mitch Robles- empieza a delinear su propio camino alejado del periodismo, en un mundo donde lo que importa no son las palabras escritas, sino la fuerza en la entonación. Formado en artes escénicas, Mitch salta por primera vez a la gran pantalla después de haber participado en obras de teatro y proyectos independientes. Y es que 'Romería' se ha convertido en el escenario perfecto para volcar todo ese aprendizaje a un medio en el que cada gesto cuenta y se pone a prueba la naturalidad frente a la cámara.

Pero su papel en 'Romería' no representa solo su debut, sino la confirmación de la llegada de una nueva generación de actores que está lista para aportar frescura y afán a las historias que se narran desde la pantalla. La cinta que protagoniza junto a la también debutante Llúcia Garcia se estrena este 5 de septiembre y está, además, preseleccionada como película española candidata a competir en los Premios Oscar como Mejor Película Internacional.

Llúcia Garcia y Mitch Robles en 'Romería', película de Carla Simón / Elastica Films

No obstante, este no ha sido el primer papel de Mitch como actor. En 2021, protagonizó el cortometraje de Héctor Herce 'El Amor Amenazado', por el que fue distinguido con el premio a Mejor Interpretación Masculina en el Festival de Cortometrajes de Requena y Acción. Además, ha aparecido en otros cortos como 'Incinerados', 'Azul Meteoro' y 'Entre Palo' (del que se encargó también de la banda sonora). A su vez, formó parte del elenco de la tercera temporada de la serie de TVE 'HIT', siendo uno de los jóvenes protagonistas.

Lleva el rock tatuado en las venas

Pero hay más: más allá de la interpretación, la música es su gran pasión. Y es que Mitch no solo actúa, también lidera la banda de rock 'The Boston Babies', en la que compone, canta y forma parte desde los 15 años. El hijo de la periodista Marta Robles y del ingeniero de telecomunicaciones Luis Martín Bustamante afirmó a 'Vanity Fair' en mayo de 2023 que siempre lo tuvo claro: “Tenía cinco años y mi padre me dijo: 'Vas a escuchar al Rey'. Me puso Elvis Presley a todo volumen. Ahí empezó todo”.

Y si de algo está también convencido el joven cantante, es que lo suyo es el espectáculo. "Mi objetivo es llenar un estadio con 20.000 personas como The Clash”, compartió en la entrevista exclusiva con 'Vanity Fair'. Con influencias que van desde Black Flag al glam de David Bowie, Mitch describe su música como una actitud: "El rock and roll es una necesidad de decir: "Aquí estoy, ¿qué pasa?’. Y entrar con mis tacones pisando fuerte para que me escuche todo el mundo”

Ahora, él y su grupo tienen un nuevo reto entre manos: el próximo 25 de abril se subirán a los escenarios de ‘Wurlitzer Ballroom' en Madrid.

Un hermano también actor

El protagonista de 'Romería' no es el único con vocación actoral en la familia. Mitch es el segundo hijo de la periodista y escritora Marta Robles, pero antes que él nació el también intérprete Ramón Langa Robles, fruto del primer matrimonio de la periodista con el actor de doblaje Ramón Langa. El hermano mayor de los Robles ha trabajado en series como 'Bosé', 'Heridas', y 'Hospital Valle Norte'. Y, pese a no compartir el mismo padre, los hermanos mantienen una relación muy estrecha.

Mitch cuenta además con el soporte incondicional de su familia, con quienes comparte regularmente muestras de apoyo a través de sus redes sociales.

Su (ex)relación con Dora Postigo

Aunque actualmente se desconozca públicamente su vida sentimental, hasta finales 2023 salía con Dora Postigo, actriz, cantante e hija de la recordada Bimba Bosé y Diego Postigo. La pareja empezó a salir en 2020 y en más de una ocasión compartieron alfombras rojas y eventos de moda.

Mitch Robles junto a Dora Postigo / Gtres

Con 'Romería' aún en cartel y los primeros halagos a su trabajo, las puertas del que puede ser un prometedor futuro se abren ante él. Entre nuevos proyectos y la ilusión de seguir abriéndose paso en la industria, Mitch Robles empieza a dejar de ser 'el hijo de' para convertirse en un actor al que seguir el rastro.