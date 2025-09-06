Llúcia Garcia, la nueva Cenicienta del cine español: «No quiero que ‘Romería’ me cambie la vida»

Asegura Carla Simón que no fue fácil encontrar a la protagonista de 'Romería'. La persona elegida afrontaba un doble reto: interpretar a una joven universitaria del siglo XXI pero también a su madre veinteañera en el Vigo transgresor de los años 80. Sin experiencia en el cine ni en el teatro, Llúcia Garcia se hizo con el papel y ahora convence con su actuación. En la película su personaje viaja de Cataluña a Vigo para buscar las pistas de su padre fallecido, heroinómano y enfermo de sida. Charlamos con ella en el Cidade de Vigo, a pocos metros del mar, protagonista del filme.

¿Conocía Galicia o Vigo antes del rodaje?

No, no había venido nunca, ni a Galicia ni a Vigo, pero ahora ya es muy familiar. Hace un año que no vengo y es como si volviera a casa.

Imagino que para usted será como estar en una nube.

Fue como una nube el rodaje. Justo al terminar el casting ya empezamos a rodar entonces me vino todo muy de repente y no tuve tiempo para aterrizar. Pero ahora que han pasado estos meses, creo que tengo un entorno que me ayuda mucho a poner los pies en la tierra. Ahora lo veo todo como si estuviera viéndolo desde fuera. Me da un poco de pereza todo esto de la promoción, en verdad.

Una escena de 'Romería' de Carla Simón, con Llúcia Garcia y Mitch Robles. / Romería / EMP

¿En qué medida le ha cambiado esta experiencia?

Me ha cambiado, más que nada, por la experiencia de trabajar con gente mayor. Yo venía del bachillerato, no me había relacionado tanto con adultos. Creo que participar en esta película me ha hecho sentirme adulta. Supongo que me habrá hecho madurar.

¿Qué ha sido lo más difícil?

A mí me cuesta mucho, en mi vida en general, enfadarme. Imponerme me cuesta mucho. Las escenas en que tenía que estar más enfadada me costaron mucho. Pero me ayudaron muchísimo los actores profesionales en las escenas. Al final mi personaje va reaccionando a estímulos externos. Era mucho más fácil, si había personas que sabían hacia dónde conducir la escena, como para poder meterme más, yo creo.

La directora Carla Simón y Llúcia Garcia en la sesión de fotos de la película "Romería" en el Festival de Cannes 2025. / Dave Bedrosian / ZUMA vía Europa Press

Hay una escena muy dura cuando los personajes adultos están con mono. ¿Costó rodarla?

Fue chulo estar en el marco mental de la libertad de los 80. Para la escena que dices tuvimos de 'coach' a Xulia Alonso, mujer adicta a la heroína en aquella época. Escribió un libro («Futuro imperfecto»). Nos ayudó mucho, explicando, por ejemplo, todo el ritual de meterse y el sentimiento del mono. Para interpretarlo, Mitch y yo lo cogimos por experiencias propias distintas. A mí me fue muy bien pensar en el dolor de la regla, que es horrible y del que no hay forma de escapar.

¿Cree que hay una banalización de las drogas hoy en día?

Supongo que hay un poco de banalización, sobre todo por la música, que es mucho más explícita ahora con el consumo de drogas. Cuando entré en el proyecto me parecía muy evidente que es un mundo peligroso, pero es fácil de normalizar cuando en tu entorno empiezan a aparecer.

Llúcia Garcia Torras y Tristán Ulloa, en una escena de 'Romería'. / EPC

¿Le gustaría seguir dedicándose al cine?

No lo sé. Me ha gustado muchísimo actuar y la experiencia del rodaje ha sido muy chula, pero la promoción es parte del trabajo. Presentar la película en Vigo fue un choque de realidad. Necesito ver qué significa todo este mundo antes de decidir si quiero dedicarme al cine. Además, Carla trabaja de una forma muy concreta, que no es la normal en el mundo del cine. A lo mejor no sirvo para interpretar otro papel...

Y si no es el cine, ¿qué otro camino le gustaría tomar?

Yo terminé bachillerato antes de rodar. Este año he estudiado Filosofía en la universidad, pero ahora me he cambiado a Antropología. Fue un curso un poco raro y no me apliqué mucho; tampoco me interesaba lo suficiente. Ahora estoy motivada con Antropología.

¿Le da vértigo lo que se avecina?

No sé qué esperarme. El día antes del estreno en Vigo pensé que la promoción quedaba lejos. Ahora no sé qué sentir; no tengo ni idea de lo que me espera. Me da un poco de miedo y de pereza también. No quiero que me cambie para nada la vida.