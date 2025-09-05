Vuelta al “cole” de los teatros de Barcelona: las obras que hay que ver en este inicio de temporada

El verano ya se acaba y la rutina vuelve progresivamente. También la cultural, aunque en Barcelona la actividad nunca se detenga. Los teatros de la ciudad condal ya han iniciado su nueva temporada y han desvelado algunas de las grandes apuestas de sus carteleras. Historias que prometen atrapar al espectador en la butaca.

En este sentido, destacan las propuestas del Grup Focus, como 'Gegant', obra de Mark Rosenblatt dirigida por Josep Maria Mestres, en la que Josep Maria Pou da vida al excéntrico escritor Roald Dahl y que se ha convertido en el éxito absoluto del Grec 2025. Tras su exhibición en el Teatre Romea, el montaje llega ahora al Teatre Goya.

En La Villarroel, tras su destacada exhibición en el Festival GREC, hará nueva temporada 'Grand Canyon', un potente texto de Sergi Pompermayer dirigido por Pere Arquillué.

Al Teatre Condal llegará 'Germans de Sang', de Willy Russell, un musical que ha triunfado en los escenarios desde los años 80 y que, en esta ocasión, dirige Daniel Anglès. En el Teatre Romea, destaca también el esperado estreno del último espectáculo de La Cubana 'L’amor venia amb taxi', un musical “made in Cubana” dirigido por Jordi Milán.

'Grand Canyon' sigue cosechando éxitos en La Villarroel

Vuelve esta desgarradora historia que ha conquistado a crítica y público por igual. Segunda de las historias americanas de Pompermayer, dirigida por Pere Arquillué y protagonizada por Joan Carreras, la obra narra los sueños de libertad de personajes rotos y atrapados en sus vidas que buscan escapar de una realidad asfixiante.

Una escena de 'Grand Canyon' / cedida

La Villarroel ofrecerá también otras propuestas interesantes en este inicio de temporada. Pau Carrió llevará a escena 'La Mà', una comedia negra de Martin McDonagh protagonizada por Pol López. Destaca asimismo 'Göteborg', de Jordi Casanovas, una historia sobre trenes que pasaron en la vida y todo lo que podría haber sido si se hubieran cogido, a través de la historia de Paula y Sergi, que nunca confesaron el amor que se profesaban.

'Göteborg' / Cedida

Emma Vilarasau, Mercè Arànega y Jordi Boixaderas protagonizan 'Els fills', un drama apocalíptico de Lucy Kirkwood dirigido por David Selvas. También habrá espacio para el humor con 'Una bufetada a temps', de Marta Buchaca, que reflexiona sobre la infancia, la educación y sus límites; y 'Mal de coraçon', de Andrea Jiménez, una comedia filosófica.

Un musical “made in Cubana”, hecho a la catalana, en el Teatre Romea

La Cubana trae una de las grandes apuestas del Teatre Romea para este inicio de temporada. 'L’amor venia amb taxi' es un musical homenaje al teatro amateur de Catalunya. Dirigido por Jordi Milán, promete humor, sorpresas, color, participación del público, ritmo trepidante y mucha diversión.

También en esta sala barcelonesa se estrenará 'Las amargas lágrimas de Petra Von Kant', obra de Rainer Werner Fassbinder versionada por Rakel Camacho y protagonizada por Ana Torrent. Lluís Homar interpretará al emperador romano Adriano —de origen hispano— en 'Memorias de Adriano', adaptación escénica de la novela de Marguerite Yourcenar, dirigida por Beatriz Jaén.

Lluís Homar protagoniza 'Memorias de Adriano' / Cedida

Toni Acosta protagoniza 'Una madre de película', un monólogo cómico y cinematográfico escrito y dirigido por Juan Carlos Rubio sobre la aventura de ser madre. Finalmente, también destaca 'Vània', un monólogo dirigido por Nelson Valente y protagonizado por Joel Joan que revisita el clásico de Anton Txékhov.

Las apuestas del Teatre Goya para esta temporada

El Teatre Goya comienza la temporada con un cartel repleto de historias. Algunas regresan tras conquistar al público la temporada pasada, como 'Poncia', protagonizada por Lolita Flores, o el extraordinario éxito para todos los públicos 'El fil invisible. El musical', con Beth. Pero una de las grandes apuestas es, sin duda, el retorno improrrogable de 'Gegant', con Josep Maria Pou en el papel de Roald Dahl.

Por otro lado, Clara Segura aterriza en el Goya con 'La trena', de Laetitia Colombani, un éxito de crítica y público que ya ha cautivado a más de 100.000 espectadores.

T de Teatre y Focus coproducen 'Avui no ploraré', una comedia de Nelson Valente sobre la necesidad de rebelarse. El Goya también contará con Imanol Arias y María Barranco, protagonistas de 'Mejor no decirlo', de Salomé Lelouch, una comedia que ha agotado entradas en cuatro países: Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay.

La incombustible Lola Herrera protagoniza, a sus 90 años, 'Camino a la Meca', de Athol Fugard y dirigida por Claudio Tolcachir. Una obra sobre la libertad y el derecho a vivir la vida como uno desee. También figuran en la programación la tragicomedia 'L’Últim Àtom', de Jordi Oriol; el monólogo 'Fills, no deu ser tan difícil', de Míriam Tirado; y 'Les dones sàvies', versión del clásico de Molière.

El musical de éxito de Russell llega al Teatre Condal

'Germans de Sang' es uno de los musicales más icónicos de la historia reciente. Ha arrasado desde que Willy Russell lo estrenó en Reino Unido hace más de cuatro décadas. Daniel Anglès lo llevará al Teatre Condal a partir de diciembre, con dirección coreográfica de Ariadna Peya y musical de Andreu Gallén. Una historia sobre dos hermanos gemelos criados por separado en mundos opuestos.

Los protagonistas de 'Germans de Sang' / Cedida

El Condal también contará con 'Un sogre de lloguer', comedia de éxito absoluto protagonizada por Joan Pera, Muntsa Alcañiz, Júlia Jové y Edu Lloveras, también dirigida por Anglès. La programación incluirá también 'Una idea genial'; el tributo a Madonna 'Sharone x Madonna', con Melissa Totten —la mejor imitadora internacional de la diva del pop—; el monólogo musical 'Artemis'; y 'Shampoo', una historia LGTB. Además, el teatro acogerá 'El monstre de colors', espectáculo para el público infantil que acumula varias temporadas de exhibición consecutivas.