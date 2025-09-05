Óbito
Muere Mark Volman, cofundador y miembro de The Turtles, famoso por la canción 'Happy Together'
Hace dos años, el artista reveló que le diagnosticaron demencia por cuerpos de Lewy, un trastorno neurológico progresivo tras experimentar alucinaciones, temblores y dificultades para concentrarse
Mark Volman, miembro de la banda de rock The Turtles, ha muerto este viernes a los 78 años. El cofundador del grupo de la década de los 60 habría perdido la vida después de una "breve e inesperada enfermedad" en Nashville, Tennessee (Estados Unidos), según ha confirmado su representado en declaraciones a la revista People.
Hace dos años, el artista reveló que en 2020 le diagnosticaron demencia por cuerpos de Lewy, un trastorno neurológico progresivo tras experimentar alucinaciones, temblores y dificultades para concentrarse. Sin embargo, con medicamentos para ayudar a controlar sus temblores y alucinaciones, seguía actuando en la gira Happy Together, un festival anual de música de los años 60 que Volman y The Turtles (menos Kaylan) encabezan.
Carrera profesional
Volman empezó su carrera musical en 1963, cuando se unió a la banda de su compañero Howard Kaylan, The Crossfires. A medida que avanzó el tiempo, la banda fue bautizada con el nombre The Turtles y tuvieron su primer gran éxito en 1965 con una versión de "It Ain't Me Babe" de Bob Dylan. Pero la banda alcanzó aún más fama con éxitos como "Happy Together" y "Elenore", en los que Volman destacaba siempre con su característico pelo rizado.
En 1970, el grupo se dividió y Volman y Kaylan comenzaron a actuar como el dúo Flo & Eddie. Ambos hicieron varias giras con Mothers of Invention de Frank Zappa y trabajaron como coristas de artistas como T.Rex, Duran Duran y Bruce Springsteen. Además, cuando cumplió 40, Volman empezó a enseñar música en la Universidad Belmont en Nashville. Y en 2023, el artista recordó estos recuerdos en unas memorias tituladas "Happy Forever".
