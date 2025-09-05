Manuel Turizo lanza su nuevo sencillo 'Mírame Ahora (Salud mi Reina)'
El artista colombiano Manuel Turizo lanzó este viernes su nuevo sencillo 'Mírame Ahora (Salud mi Reina)', una melodía urbana con ritmos afrobeat que narra un amor inesperado marcado por la pasión, la conexión y la espontaneidad.
El intérprete y coautor de 'La bachata' compuso el tema junto a su hermano Julián Turizo y otros artistas, y lo grabó en su natal Colombia, con Homero Gallardo en la guitarra acústica.
El video musical, dirigido por el propio Turizo junto a Andrés Cifuentes, "refleja una estética fresca y orgánica, fiel al espíritu creativo del artista" y proyecta "su esencia más íntima" con su estilo natural, sensual y pícaro, según destacó la empresa que lo representa, Gus Rincón, en un comunicado.
Turizo, de 25 años, presenta 'Mírame Ahora (Salud mi Reina) mientras continúa su gira internacional '201', homónimo a su más reciente álbum, donde "fusiona música, cine, teatro y arte visual".
Las próximas paradas de presentación del cantante nacido en Montería (norte de Colombia) serán en Estados Unidos, con presentaciones en Orlando el 28 de agosto, Miami el 29 y Charlotte el 31, para luego continuar en Texas y California en septiembre.
Posteriormente, el artista viajará a España, donde ofrecerá quince conciertos en ciudades como Murcia, Málaga, Granada, Bilbao, Barcelona, Madrid y Sevilla, y culminará el 1 de noviembre en Gran Canaria.
Turizo acumula ‘hits’ desde que despuntó en 2017, con solo 17 años, con la pegadiza 'Una lady como tú', hasta el día de hoy, y tiene numerosos temas con otras estrellas, como 'Vagabundo', compartido con Sebastián Yatra y Béele, o 'Una vaina loca' con Ozuna.
