Manolo García publica 'No estás solo, tienes tu voz', primer adelanto de su nuevo álbum

El cantante y compositor barcelonés Manolo García ha lanzado este viernes 'No estás solo, tienes tu voz', el primer adelanto de su nuevo álbum de estudio, 'Drapaires poligoneros', que verá la luz el próximo 31 de octubre.

Según ha informado la discográfica Sony Music, este tema es "una declaración de principios" y tiene el "sonido inconfundible que ha convertido a Manolo García en uno de los artistas más icónicos de la música española".

'No estás solo, tienes tu voz' invita a reconectar con la esencia y abrazar la autenticidad de quien es creador. "Es un viaje directo al universo de Manolo García, un universo lleno de poesía, emoción y compromiso artístico", subraya Sony.

Décimo disco en solitario

La canción, una de las quince que conforman el nuevo disco, el décimo en solitario del artista, ha sido producida por el propio Manolo García y cuenta con la participación de sus músicos habituales, además de nuevas incorporaciones, que formarán parte de la banda que le acompañará en la gira.

"He intentado dar un sonido de banda a la canción. He grabado yo mismo la batería. Durante 10 años fui batería profesional y a veces aún pica el gusanillo", explica García, que asegura que el tema está compuesto "apenas sin pensar" y que "tras una pequeña historieta de un supuesto personaje ficticio hay implicado un mensaje filosófico".

El videoclip es obra del estudio de diseño barcelonés Motion Studios y ha sido dirigido por Manuel Rubiales, Rubén Sabotage y Manolo García.

Gira de presentación

Para presentar el nuevo álbum, Manolo García emprenderá una gira por una quincena de teatros de distintas ciudades de España, en la que repasará también sus éxitos más conocidos.

La gira de teatros se iniciará en Cáceres el 2 de noviembre para seguir después por Pozoblanco (Córdoba), el 8 de noviembre, San Sebastián (12 de noviembre), Pamplona (16 de noviembre), Santiago (21 de noviembre), Logroño (28 de noviembre) y Zaragoza (1 de diciembre).

Recalará después en Barcelona (4 de diciembre), Granada (11 de diciembre), Valencia (14 de diciembre), Madrid (19 y 23 de diciembre), Albacete (27 de diciembre), Valladolid (4 de enero), La Línea de La Concepción (Cádiz), el 10 de enero, para acabar en Sevilla el 15 de enero.

Las entradas para esta gira se pondrán a la venta el próximo 23 de septiembre.