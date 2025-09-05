El Maldà se reivindica como teatro de barrio con historias cercanas y creación local

El Maldà renueva su compromiso con el barrio Gótico en el que se ubica su pequeña gran sala. Els Pirates, dinámica compañía que gestiona el local, ofrece cinco reposiciones y seis estrenos en la nueva temporada que empieza con 'Com cantar 'Sobreviviré' sense que m'exploti un pulmó', a punto de acabar funciones el próximo día 12. El 17 de septiembre se inaugura oficialmente la temporada con el estreno de 'Unes ganes terribles de viure', una versión muy libre de 'Las tres hermanas' de Chéjov ambientada en la Barcelona actual y con cuatro actrices que hacen todos los papeles. "Ponemos el foco en personajes que viven en el fracaso y haciendo el ridículo. En la obra original se habla de un futuro incierto y nosotros la centramos en la incertidumbre del presente", ha señalado Roger Torns, responsable de la dramaturgia y dirección.

Barcelona es la protagonista de 'Hi I'm Steven', una corrosiva propuesta multidisciplinar de Les Pinyes que en octubre mostrará "diversas maneras de erradicar el exceso de 'guiris' en la ciudad", dicen. La obra es una reacción ante "la invasión que sufrimos" y la gentrificación: "Nos están sacando de casa y nosotros queremos quedarnos", señalan las integrantes de la joven compañía. Aunque procede del teatro visual en este montaje incorporan mucho texto junto a otros lenguajes como el teatro de sombras y las artes plásticas.

Les Pinyes en una imagen promocional de 'Hi I'm Steven'. / Sergi Panizo

Entre las reposiciones destaca 'La paella dels dijous', una divertida comedia familiar de Cristina Clemente sobre el amor maduro que regresa por cuarta temporada; 'Guillermotta', premiado espectáculo musical de Jordi Prat i Coll inspirado en la música de Guillermina Motta protagonizado por Jordi Vidal y Jordi Cornudella. Y en Navidad se recupera 'Nadales', un exitoso montaje de Ivan Beltran, Carles Pedragosa y Josep Pedrals ideal para digerir bien las fiestas, y 'Observin aquests fills de puta', una aplaudida farsa sobre la corrupción de la Cia. Dúo Fàcil muy gamberra que tanto se mete con los trapicheos de grandes empresas como con Florentino Pérez, que tiene un papel protagonista en la obra, como las corruptelas a todos los niveles, incluso en el mundo de las artes escénicas.

Comedia de Goldoni

A partir de febrero, todo serán estrenos. Primero llegará la nueva producción protagonizada por Els Pirates con música y teatro: 'L'estiueig'. Se trata de la adaptación de 'La villeggiatura' de Carlo Goldoni, una comedia sobre la necesidad de ir de vacaciones. Adrià Aubert y Carla Coll la mantienen como un espectáculo de época pero actualizándola para hacer referencias al consumismo y ostentación que tanto se llevan a la hora de desconectar.

Los protagonistas de 'Observin auests fills de puta'. / Laia Nogueras

El Eje debutará en el Maldà con 'Escenes d'una separació' en abril, una creación inspirada en 'Secretos de un matrimonio' de Ingmar Bergman protagonizado por una pareja de lesbianas que encargan Patricia Bargalló y Mar Pawlowsky junto a Eric Balbàs. Mercè Vilà Godoy dirigirá este montaje que parte de una dramaturgia de Eva Pauné González, guionista de cine que debuta en el teatro con esta obra.

Y en la recta final de la temporada dos propuestas muy diferentes. En mayo llegará 'Inútil (Un cactus i altres desastres)', una propuesta entre concierto y teatro centrada en la salud mental y la presión social y laboral en las artes escénicas. "Habla de una artista que se enfrenta con el síndrome del impostora, esa voz interior que la sabotea de forma constante que enfocamos de una manera luminosa tierna y con humor", ha destacado Alícia Serrat, directora de esta creación impulsada junto a la cantante y compositora de pop-folk Clauda Nogués, que protagoniza la obra con su guitarra junto a Anila Padrós y Pau Oliver.

El teatro de texto volverá en junio con 'El meu germà', una obra escrita y dirigida por Marc Artigau protagonizada por dos hermanos de verdad: Llorenç y Robert González. "Explica una historia caleidoscópica sobre esa fraternidad que hermanos", ha explicado el autor.

Tanto las funciones de los domingos al mediodía como los abonos han contado con muy buena aceptación del público. La última temporada El Maldà ha visto crecer en un 10% los abonos entre los que triunfa en T6. En su pequeño local las entradas se agotan con facilidad. Por suerte algunas de sus producciones se verán esta temporada en salas de mayor tamaño y varias están de gira.